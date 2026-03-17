Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
17.03.2026 | 15:30
Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή
Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν
Euroleague 17 Μαρτίου 2026, 16:25

Πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόσα, για τις δύο ελληνικές ομάδες αλλά και τον Τούρκο προπονητή των «πράσινων».

Ο Λούκα Βιλντόσα παραχώρησε συνέντευξη στο «meridiansports» της Σερβίας και μίλησε για όλους και για όλα…

Όπως ήταν φυσικό, οι ατάκες του για τις πρώην ομάδες του, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ξεχώρισαν, με τον Αργεντινό να χαρακτηρίζει τους Πειραιώτες ως το φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague.

Ωστόσο, μεταξύ όλων όσων είπε ο Βιλντόσα, μία κουβέντα του για Παναθηναϊκό και Αταμάν, πέρασε στα… ψιλά. Ο παίκτης της Βίρτους Μπολόνια, μιλώντας για τη σεζόν του στους Πράσινους παραδέχθηκε ότι δεν ταίριαξε με τη φιλοσοφία του Τούρκου προπονητή.

Και συμπλήρωσε ατάκα με νόημα: «Ο ιδιοκτήτης μου έδωσε πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση από τον προπονητή»

Αναλυτικά όσα είπε ο Βιλντόσα

«Στον Παναθηναϊκό αναρωτήθηκα πολλές φορές: «Τι κάνω εδώ;» Ειδικά επειδή είχα τραυματισμούς και δεν ταίριαζα στη φιλοσοφία του προπονητή.

Για να είμαι ειλικρινής, δεν έπαιξα τόσο καλά όσο στον Ερυθρό Αστέρα. Αλλά πρέπει να περάσεις από αυτές τις στιγμές για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος και, σε αυτήν την περίπτωση, καλύτερος παίκτης. Η προσφορά του Παναθηναϊκού ήταν ελκυστική.

Δεν μιλάω για χρήματα, γιατί αυτός δεν είναι ο λόγος που παίζω μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πρότζεκτ όπου λέγεται ότι ο ιδιοκτήτης έχει μεγάλες φιλοδοξίες, ότι θα φέρει σπουδαίους παίκτες και ότι θα αγωνιστεί για τα υψηλότερα επιτεύγματα.

Ο Παναθηναϊκός είναι ένας ιστορικός σύλλογος – πώς μπορώ να πω ΟΧΙ; Στο τέλος μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά έκανα μια καλή επιλογή. Κέρδισα την Euroleague, που ήταν ο στόχος μου από τότε που άρχισα να παίζω μπάσκετ. Δεν παραπονιέμαι».

Για το πώς βλέπει μια διέξοδο από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή: «Είναι δύσκολο, επειδή υπάρχει μεγάλη πίεση πάνω τους. Έχουν την ποιότητα να τα βγάλουν πέρα όλα, αλλά έχουν και το πιο δύσκολο πρόγραμμα. Θα δούμε, ο Ματίας επιστρέφει και όλοι ξέρουν ότι με αυτόν στην ομάδα, ο Παναθηναϊκός είναι ένα διαφορετικό θηρίο. Πώς σταματάς τους Σλούκα, Ναν, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ; Είναι δύσκολο. Αν κάνουν κλικ, αρχίσουν να παίζουν μαζί και βρουν χημεία, όλα μπορούν να συμβούν.

Ο Λεσόρ τραβάει την προσοχή πάνω του στο γήπεδο και ανοίγει σουτ για τους άλλους. Είναι εξαιρετικός στο πικ εν ρολ, καλός αμυντικός, πολύ αθλητικός. Θα πρέπει να δούμε πώς θα επιστρέψει. Είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό στην Euroleague όπου παίζεις συνέχεια. Θέλω να τα πάει καλά και ο Παναθηναϊκός να μπει στα playoffs».

Για την μετακίνησή του στον Ολυμπιακό: «Ήταν περίεργο. Δεν ένιωθα τίποτα άλλο παρά υπερηφάνεια που έπαιξα για τον Παναθηναϊκό και ότι ο Ολυμπιακός, μια από τις καλύτερες ομάδες από την ίδρυση της Euroleague, με ήθελε. Γιατί όχι;

Τα πάω καλά με όλους στον Παναθηναϊκό τώρα, αγαπώ αυτούς τους τύπους. Ήταν τρελό να διαβάζω για κάποιο είδος εκδίκησης. Δεν υπήρχε καμία, ήθελα απλώς να παίξω, και στο καλύτερο δυνατό περιβάλλον όπως ο Ολυμπιακός.

Και έχτισαν μια ομάδα για τον τίτλο της Euroleague τότε. Το να κερδίσω δύο συνεχόμενες χρονιές για μένα ήταν… Τελικά, δεν τα καταφέραμε, αλλά σέβομαι και τις δύο ομάδες και τους οπαδούς τους. Δεν ήταν δύσκολο για μένα να το ξεπεράσω».

Γαι το γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει την Euroleague όταν κάθε χρόνο είναι μια από τις πιο δυνατές ομάδες και ένα βήμα μακριά από τον θρόνο, τόνισε, αφού κούνησε το κεφάλι του με νόημα: «Είμαι ακόμα λυπημένος για πέρυσι.

Παίξαμε με τη Μονακό και θα έπρεπε να είχαμε κερδίσει δεδομένου του πώς παίξαμε με τη Ρεάλ στα playoffs. Αλλά ο Θεός είχε άλλα σχέδια. Έχω πολύ σεβασμό για τη Φενερμπαχτσέ, η οποία το άξιζε στο τέλος.

Ωστόσο, φέτος ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος. Έχουν όλα όσα χρειάζονται για να κερδίσουν την Euroleague. Λοιπόν, έχουν 16 παίκτες στο ρόστερ! Ο προπονητής έχει βρει τους πλέι μέικερ που του αρέσουν. Έχουν τους Τάιλερ (Ντόρσεϊ), Εβάν (Φουρνιέ), Σάσα (Βεζένκοφ), Νίκολα (Μιλουτίνοφ) σε καλή φόρμα. Δεν βλέπω ομάδα που να μπορεί να τους νικήσει.

Ίσως η Φενερμπαχτσέ, αλλά αν όχι, τότε… ο Ολυμπιακός θα κερδίσει την Euroleague».

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό – Διαφορετικός Παναθηναϊκός με Λεσόρ»
Euroleague 16.03.26

Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό – Διαφορετικός Παναθηναϊκός με Λεσόρ»

Ο Λούκα Βιλντόζα μίλησε στο «meridiansports» και μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague, ενώ στάθηκε στην σημασία της επιστροφής του Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό.

Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του
Μπάσκετ 16.03.26

Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του

Ο Κέντρικ Ναν ζήτησε και πήρε άδεια για να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παραβρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του. Στη διάθεση του Αταμάν για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο εξ αναβολής παιχνίδι
Μπάσκετ 16.03.26

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο εξ αναβολής παιχνίδι

Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν Μπαρτζώκας και Γιασικεβίτσιους στο εξ αναβολής παιχνίδι Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

«Παρελθόν από τη Μπαρτσελόνα θα αποτελέσουν Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Φαλ»
Μπάσκετ 16.03.26

«Τελειώνουν από τη Μπαρτσελόνα τρεις παίκτες»

Ισπανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι την επόμενη σεζόν στην Μπαρτσελόνα θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές ρόστερ, με τους Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Φαλ να είναι τρεις που θα αποχωρήσουν.

Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου
Ελλάδα 17.03.26

Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου

Κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, εντοπίστηκαν στον βυθό ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά

Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίσθηκε εργάτης – Είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση
Ελλάδα 17.03.26

Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίσθηκε εργάτης – Είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ο εργάτης και να εγκλωβιστεί κάτω από το χώμα

«Το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό»: Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή
Από τις 06:00 17.03.26

«Το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό»: Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή

«Ζητάμε διάλογο και όχι τιμωρία», τονίζει το ΣΑΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας των ιδιοκτητών ταξί αφορά την οικονομική επιβίωση του κλάδου και την ισότιμη μεταχείριση στην αγορά

«Αποτελεί συνέχεια»: Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα
Σεισμική δόνηση 17.03.26

«Αποτελεί συνέχεια»: Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας τόνισε πως η σεισμική δόνηση αποτελεί συνέχεια αυτών που σημειώθηκαν στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα

Επαναφέρει το «Μητσοτάκης ή χάος» ο πρωθυπουργός – «Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει»
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Επαναφέρει το «Μητσοτάκης ή χάος» ο πρωθυπουργός – «Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε το κυβερνητικό αφήγημα περί μη εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας πως τα άλλα κόμματα «θέλουν μόνο να μας διώξουν» και πως η ΝΔ παραμένει η μόνη που έχει πρόγραμμα

Νετανιάχου: H στιγμή που δίνει την εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανί
Κόσμος 17.03.26

H στιγμή που ο Νετανιάχου δίνει εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανί

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δίνει την εντολή εξόντωσης των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων» αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Ιράν: Η «μοναξιά» του πλανητάρχη και τα αδιέξοδα στα Στενά του Ορμούζ – Ποιος κερδίζει τον πόλεμο;
Αχαρτογράφητα νερά 17.03.26

Η «μοναξιά» του πλανητάρχη και τα αδιέξοδα στα Στενά του Ορμούζ - Ποιος κερδίζει τον πόλεμο;

Η άρνηση των συμμάχων των ΗΠΑ να ακολουθήσουν τον Τραμπ στο μετέωρο βήμα στα Στενά του Ορμούζ στενεύει τα περιθώρια ελιγμών για την Ουάσιγκτον

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη
Επιτροπή Διεύρυνσης 17.03.26

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη

«Δεν επενδύουμε στα συνθήματα. Δεν επενδύουμε στη διχόνοια. Δεν επενδύουμε στη στυγνή προπαγάνδα. Αυτά τα εργαλεία ανήκουν σε άλλους», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ήταν σκ@τά: Η Τζέιμι Λι Κέρτις για τη «συνέχεια» του Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα
Money 17.03.26

Ήταν σκ@τά: Η Τζέιμι Λι Κέρτις για τη «συνέχεια» του Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα

Περίπου τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του φιλμ Τρομερά Πλάσματα, η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις παραδέχεται ότι ήταν ένα project που το έκαναν όλοι μόνο για τα λεφτά.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

