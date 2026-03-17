Ολυμπιακός: Η 12άδα των ερυθρόλευκων για το εξ αναβολής παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε τη 12άδα με την οποία ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στις 21:15 τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ, σε εξ αναβολής παιχνίδι.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (17/3, 21:15) στο ΣΕΦ τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της εξ αναβολής αναμέτρησης των δύο ομάδων για τη 14η αγωνιστική της Euroleague.
Το παιχνίδι μεταξύ των δύο πρωτοπόρων διεξάγεται σε ένα ιδιαίτερο πλαίσιο αφού υπάρχουν αρκετοί παίκτες που αποκτήθηκαν αργότερα και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει στους Κόρι Τζόσεφ, Μόντε Μόρις και Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ εκτός έμεινε ο Όμηρος Νετζήπογλου για λόγους τακτικής.
Από την άλλη, οι Τούρκοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Κρις Σίλβα και Νάντο Ντε Κολό, ενώ εκτός είναι οι τραυματίες Νικολό Μέλι και Ντέβον Χολ.
Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, ΜακΚίσικ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις