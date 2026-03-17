17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Τηλεοπτικός Μάρτιος: Η μεγάλη επιστροφή των θρύλων και οι σειρές που θα μας κρατήσουν στον καναπέ
Τα Νέα της Αγοράς 17 Μαρτίου 2026, 11:58

Από την Άγρια Δύση μέχρι τα παρασκήνια του stand-up, η Άνοιξη φέρνει ιστορίες που θα συζητηθούν.

Ναταλία Κάππα
Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Spotlight

Κάθε μήνας που έρχεται φέρει μαζί του νέες τηλεοπτικές προτάσεις, διασφαλίζοντας ότι δεν θα βαρεθούμε ποτέ μπροστά στη μικρή «μεγάλη» μας οθόνη. Ο Μάρτιος δεν αποτελεί εξαίρεση, γι’ αυτό κρατήστε σημειώσεις: οι παρακάτω σειρές καλύπτουν κάθε γούστο, ηλικία και περίσταση και είναι προτάσεις από το Vodafone TV.

Τι πιο όμορφο, άλλωστε, από το να δημιουργούμε στιγμές μέσα από βραδιές που κανονίζουμε με την οικογένεια, τους συντρόφους και τους φίλους μας κάθε Σαββατοκύριακο, ή όποτε βρίσκουμε χρόνο και διάθεση για ποιοτική ψυχαγωγία στο σπίτι. Από σκοτεινά ερωτικά τρίγωνα μέχρι νοσταλγικές επιστροφές αγαπημένων ηρώων, ο τηλεοπτικός χάρτης είναι γεμάτος εκπλήξεις.

Η αυλαία άνοιξε δυναμικά στις 3 Μαρτίου με μια γλυκόπικρη προσθήκη από την HBO Max, που υπόσχεται να μας αναστατώσει. Το DTF St. Louis δεν είναι η τυπική δραματική σειρά που έχετε συνηθίσει. Εστιάζει σε ένα ερωτικό τρίγωνο, όπου τρεις ενήλικες με εντελώς διαφορετικές προσωπικές και ερωτικές διαδρομές συγκρούονται σε ένα περιβάλλον γεμάτο απωθημένα και απογοητεύσεις.

Αν αναρωτιέστε τι συμβαίνει όταν η προαστιακή πλήξη συναντά μια εφαρμογή γνωριμιών για «τολμηρούς» παντρεμένους, αυτή η μίνι σειρά 7 επεισοδίων έχει την απάντηση και είναι όσο σκοτεινή και αστεία φαντάζεστε.

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του «άρχοντα του ιδιόρρυθμου» Steven Conrad (Patriot), μας μεταφέρει στο Σεντ Λούις, όπου ένας μετεωρολόγος, τον οποίο υποδύεται ο Jason Bateman, και ο διερμηνέας νοηματικής του, ο David Harbour, μπλέκουν σε μια επικίνδυνη σχέση με τη σύζυγο του δεύτερου, τη Linda Cardellini.

Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης επιθυμιών είναι τραγικό: κάποιος καταλήγει νεκρός και όλοι οι υπόλοιποι μετατρέπονται σε υπόπτους. Το μεγάλο ατού της σειράς είναι η εκρηκτική χημεία μεταξύ Bateman και Harbour. Ο Bateman αφήνει πίσω του τον κυνισμό του Ozark για κάτι πιο νευρικό και θλιμμένο, ενώ ο Harbour προσφέρει μια συγκλονιστική ερμηνεία ως ο συναισθηματικός πυρήνας της ιστορίας.

Παρά το γεγονός ότι η σειρά μόλις έκανε πρεμιέρα, οι κριτικοί ήδη μιλούν για σίγουρες υποψηφιότητες στα Emmy, ειδικά για το πρωτότυπο σενάριο. Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι η σειρά αρχικά προοριζόταν να βασιστεί σε μια αληθινή ιστορία φόνου ενός οδοντιάτρου, με τον Pedro Pascal αρχικά στο καστ. Ωστόσο, ο Conrad αποφάσισε να δημιουργήσει μια εντελώς πρωτότυπη, σουρεαλιστική ιστορία.

Επίσης, η Linda Cardellini στον ελεύθερο χρόνο του χαρακτήρα της κάνει τη διαιτητή σε αγώνες baseball, μια λεπτομέρεια που προσθέτει στη μοναδική, «λοξή» γοητεία του έργου.

Στη συνέχεια, ήδη από τις 9 Μαρτίου, απολαμβάνουμε από το HBO Max την πιο αναμενόμενη κωμική πρεμιέρα του μήνα. Αν σας έλειψε ο Steve Carell σε ρόλους που ισορροπούν ανάμεσα στο αμήχανο και το ξεκαρδιστικό, το Rooster είναι το νέο σας κόλλημα. Δημιούργημα των Bill Lawrence (Ted Lasso, Scrubs) και Matt Tarses, η σειρά μας μεταφέρει σε ένα πανεπιστημιακό campus όπου ο Greg Russo (Carell), ένας διάσημος συγγραφέας «πικάντικων» μπεστ σέλερ, αποφασίζει να εγκατασταθεί για να… προστατεύσει την κόρη του (Charly Clive) μετά από έναν επεισοδιακό χωρισμό. Πρόκειται για μια βαθιά δυσλειτουργική αλλά απίστευτα αστεία σχέση πατέρα-κόρης που εκτυλίσσεται στην πανεπιστημιούπολη όπου εκείνη φοιτά.

Η επιστροφή του Carell στις κωμικές του ρίζες είναι το δυνατό σημείο εδώ, ειδικά καθώς πλαισιώνεται από ένα all-star καστ, συμπεριλαμβανομένου του Phil Dunster (ο Jamie Tartt του Ted Lasso) και του θρυλικού John C. McGinley. Οι κριτικοί ποντάρουν ήδη σε «βροχή» υποψηφιοτήτων στα Emmy 2026, καθώς η ερμηνεία του Carell θυμίζει τις χρυσές εποχές του The Office. Σύμφωνα με το IMDb, ο τίτλος «Rooster» προέρχεται από το παρατσούκλι του πρωταγωνιστή, το οποίο είναι και το όνομα του ήρωα στα ερωτικά του μυθιστορήματα. Φημολογείται μάλιστα ότι ο Bill Lawrence εμπνεύστηκε μέρος της πλοκής από πραγματικές ιστορίες ακαδημαϊκής τρέλας, ενώ η σειρά σηματοδοτεί την επανένωση του Carell με τον McGinley, χρόνια μετά τις κοινές τους αναφορές στην ποπ κουλτούρα των sitcoms.

Συνεχίζοντας, είναι διαθέσιμο από τις 17 Μαρτίου επιτέλους στην Ελλάδα μέσω του Vodafone TV, το πολυβραβευμένο Hacks, προσφέροντας τους τέσσερις πρώτους κύκλους για ένα σίγουρο επιτυχημένο binge-watching. Η πλοκή ακολουθεί τη θρυλική ντίβα του stand-up Deborah Vance (Jean Smart), η οποία βλέπει την καριέρα της να κινδυνεύει από τη νέα γενιά. Για να επιβιώσει, συνεργάζεται με την αντισυμβατική Gen-Z συγγραφέα Ava Daniels (Hannah Einbinder). Η σχέση τους είναι ένα διαρκές πινγκ-πονγκ προσβολών και αμοιβαίου σεβασμού, καθώς προσπαθούν να διατηρήσουν τη λάμψη τους σε μια βιομηχανία που λατρεύει να «ξεγράφει» το παλιό.

Δια χειρός του «χρυσού» τρίο των Lucia Aniello, Paul W. Downs και Jen Statsky, το δυνατό σημείο της σειράς είναι η ωμή ειλικρίνεια για το χάσμα των γενεών. Με 12 Primetime Emmys ήδη στο ράφι, οι προβλέψεις για την 4η σεζόν κάνουν λόγο για σαρωτική επικράτηση, ειδικά για τη συγκλονιστική Jean Smart.

Μια «καρμική» σύνδεση κρύβεται πίσω από τις κάμερες: η Hannah Einbinder είναι κόρη της Laraine Newman, ιδρυτικού μέλους του Saturday Night Live, κάτι που η Smart δεν γνώριζε όταν η νεαρή ηθοποιός πέρασε από οντισιόν.

Επίσης, η εντυπωσιακή έπαυλη της Deborah στο Λας Βέγκας είναι μια πραγματική ιδιωτική κατοικία στο Λος Άντζελες, γεμάτη σπάνια αντικείμενα που απαιτούν ειδική άδεια για κάθε γύρισμα.

Στις 23 Μαρτίου, η νοσταλγία χτυπά κόκκινο με το The Comeback. Η Βάλερι Τσέρις, η ξεπεσμένη σταρ των 90s και το απολαυστικό alter ego της Lisa Kudrow, επιστρέφει με τον τρίτο και τελευταίο κύκλο (;) για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Πριν το TikTok και την εμμονή με το self-branding, υπήρχε η Valerie.

Η σειρά, μια συνδημιουργία της Kudrow και του Michael Patrick King (Sex and the City), είναι ένα εξαιρετικό δείγμα «άβολης» κωμωδίας (cringe comedy). Παρακολουθούμε μια ηθοποιό που επιτρέπει σε ένα τηλεοπτικό συνεργείο να καταγράψει την απελπισμένη προσπάθειά της να επιστρέψει στο προσκήνιο μέσω ενός ριάλιτι.

Η ερμηνεία της Kudrow είναι πολύ δυνατή, ισορροπώντας ανάμεσα στη γελοιότητα και την απόλυτη τραγικότητα. Αν και η σειρά αρχικά κόπηκε το 2005, η επιστροφή της το 2014 απέδειξε ότι ήταν έτη φωτός μπροστά από την εποχή της, χαρίζοντας στην Kudrow τον τίτλο της «cult θεάς».

Η Kudrow εμπνεύστηκε τον χαρακτήρα παρατηρώντας πραγματικές ηθοποιούς που πάλευαν να παραμείνουν στα πράγματα. Η σειρά γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με την τεχνική «found footage», καθιστώντας τους καμεραμάν μέρος του καστ, ενώ πολλές από τις πιο αμήχανες στιγμές ήταν καθαροί αυτοσχεδιασμοί.

Την ίδια μέρα, 23 Μαρτίου, στο Disney+ μέσω του Vodafone TV μας μεταφέρει στην Άγρια Δύση με τη νέα live-action σειρά Lucky Luke. Ο άνθρωπος που «πυροβολεί πιο γρήγορα από τη σκιά του» επιστρέφει σε μια γαλλική παραγωγή που φέρνει τον ήρωα των Morris και Goscinny στη νέα εποχή. Ο Lucky Luke (Alban Lenoir) αναγκάζεται να προστατεύσει τη Louise, μια ατίθαση 18χρονη, καθώς διασχίζουν την Άγρια Δύση αναζητώντας τη χαμένη μητέρα της και ξεσκεπάζοντας μια σκοτεινή συνωμοσία.

Υπό τις οδηγίες του σκηνοθέτη Benjamin Rocher, η σειρά ξεχωρίζει για τον συνδυασμό μοντέρνας δράσης και κλασικού χιούμορ, με εμφανίσεις από τους Ντάλτον και την Καλάμιτι Τζέιν. Ο Lenoir, λάτρης των κόμικς, έκανε εντατικά μαθήματα ιππασίας για να «επικοινωνεί» με τον Jolly Jumper (το πιο έξυπνο άλογο του κόσμου), ενώ τα γυρίσματα έγιναν στην Ισπανία, εκεί όπου γεννήθηκαν τα spaghetti western. Αυτή η παραγωγή αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στα ευρωπαϊκά τηλεοπτικά βραβεία, ενώ η ερμηνεία του Lenoir ήδη χαρακτηρίζεται ως η πιο «στιβαρή» εκδοχή του ήρωα μέχρι σήμερα.

Η πρεμιέρα συμπίπτει ιδανικά με την 80ή επέτειο από τη δημιουργία του χαρακτήρα, κάνοντάς την ένα παγκόσμιο γεγονός για τους φίλους της 9ης Τέχνης.

Κλείνοντας αυτό το πλούσιο τηλεοπτικό οδοιπορικό, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ότι το Vodafone TV αποτελεί την πλουσιότερη πλατφόρμα ψυχαγωγίας, αποτελώντας την ιδανική λύση για όσους λατρεύουν να παρακολουθούν ό,τι πιο δημοφιλές, βραβευμένο και αγαπημένο κυκλοφορεί παγκοσμίως. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όλο το περιεχόμενο της υπηρεσίας HBO Max μαζί με το δημοφιλές περιεχόμενο από το Disney+ και το Viaplay είναι συγκεντρωμένο σε ένα μέρος. Ανακαλύψτε περισσότερες από 10.000 ώρες On Demand περιεχομένου –ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ και παιδικά– μαζί με πάνω από 25 διεθνή κανάλια.

Μπορείτε πλέον να αποκτήσετε το Vodafone TV σε προνομιακή τιμή, είτε ως standalone υπηρεσία είτε σε πακέτο με σταθερό και Internet Vodafone, απολαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση τον νέο Android αποκωδικοποιητή με το ανανεωμένο, εύχρηστο μενού για να βρίσκετε πάντα αυτό που τραβάει τη διάθεσή σας.

Eurobank Equities: Το εγχειρίδιο του ενεργειακού σοκ

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας λέει ότι οι IDF σκότωσαν τον Λαριτζανί

Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Λουκάς Καρνής
Σύνταξη
Σύνταξη
