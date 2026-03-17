Πότε ένα τσίμπημα μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο – Τι είναι το αλλεργικό σοκ και τι πρέπει να προσέξετε
Υγεία 17 Μαρτίου 2026, 17:36

Ποιες είναι οδηγίες των ειδικών για τις περιπτώσεις αλλεργικού σοκ.

Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Ναυπλίου μετά το θάνατο ενός 46χρονου άνδρα την Κυριακή από αλλεργικό σοκ έπειτα από τσίμπημα μέλισσας.

Παρά την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο Ναυπλίου από τους φίλους που βρίσκονταν μαζί του, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Πόσο σοβαρό μπορεί να είναι το αλλεργικό σοκ

Το αλλεργικό σοκ μετά από κάποιο τσίμπημα μπορεί να εξελιχθεί σε αρκετά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, οδηγώντας τον ακόμα και στον θάνατο –όπως συνέβη στην περίπτωση του 46χρονου στην Αργολίδα.

Οι πιο επικίνδυνες αλλεργικές αντιδράσεις συνδέονται με τα υμενόπτερα έντομα, δηλαδή τη μέλισσα και τη σφήκα, το δηλητήριο των οποίων μπορεί να προκαλέσει ισχυρή ανοσολογική αντίδραση σε ευαίσθητα άτομα.

Όπως υπογραμμίζει τον World Allergy Organization, το δηλητήριο υμενόπτερων αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες αναφυλαξίας στους ενήλικες στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Πώς συμβαίνει αναφυλαξία

Το αλλεργικό σοκ (ιατρικά λέγεται αναφυλαξία) είναι μια έντονη και επικίνδυνη αλλεργική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Στην περίπτωση του τσιμπήματος από υμενόπτερα έντομα, αυτό συμβαίνει γιατί ο οργανισμός αντιδρά υπερβολικά στο δηλητήριο του εντόμου, ενεργοποιώντας τα αντισώματα που με τη σειρά τους ευθύνονται για την αλλεργική αντίδραση.

Τα συμπτώματα

Τα συμπτώματα έπειτα από ένα αλλεργικό σοκ μπορεί να εμφανιστούν μέσα σε 30’ από το τσίμπημα και ορισμένα χαρακτηρίζονται ως φυσιολογικά από τους γιατρούς.

Αυτά είναι: πόνος στο σημείο, κοκκίνισμα και τοπικό πρήξιμο, που θεωρούνται αναμενόμενα έπειτα από τσίμπημα εντόμου.

Όμως υπάρχουν και ορισμένα, πιο σοβαρά, που θα πρέπει να σημάνουν συναγερμό, με το άτομο να πρέπει να ζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια.

Αυτά είναι:

• πρήξιμο σε πρόσωπο, χείλη ή λαιμό

• δυσκολία στην αναπνοή

• βραχνάδα ή «κλείνει» ο λαιμός

• ζάλη ή λιποθυμία

• ταχυκαρδία

• εξάνθημα σε όλο το σώμα

Οδηγίες από επίσημους φορείς

Όπως επισημαίνει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας τα περισσότερα τσιμπήματα προκαλούν τοπικά και ήπια συμπτώματα.

Ωστόσο, η εμφάνιση δύσπνοιας, ζάλης ή γενικευμένου οιδήματος, απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση. Αντίστοιχα, το Centers for Disease Control and Prevention τονίζει ότι η αναφυλαξία πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα με επινεφρίνη (αδρεναλίνη), καθώς πρόκειται για τη βασική θεραπεία πρώτης γραμμής.

Ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες

Η άμεση αντίδραση ενός ατόμου που έχει εμφανίσει σοβαρά συμπτώματα αλλεργικού σοκ μπορεί να σώσει τη ζωή του.

Τα βασικά βήματα είναι:

• αφαίρεση του κεντριού όσο το δυνατόν πιο γρήγορα,

• χορήγηση αδρεναλίνης, αν υπάρχει διαθέσιμη,

• άμεση κλήση σε υπηρεσίες υγείας,

• μεταφορά σε νοσοκομείο.

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Οργή Τραμπ: Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια κανενός

Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα – Τι έδειξαν μελέτες
Οι μελέτες δείχνουν ότι το άγχος στην πρώιμη ζωή μπορεί να διαμορφώσει την ανάπτυξη της επικοινωνίας εντέρου και εγκεφάλου και να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη γαστρεντερική λειτουργία.

Γιατί η πρόσβαση στην αντισύλληψη παραμένει άνιση στην Ευρώπη
Παρόλο που η πρόσβαση σε αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά αντισυλληπτικά παραμένει άνιση σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι ειδικοί εκτιμούν ότι παρατηρείται γενική βελτίωση στην ήπειρο.

Η σοβαρή νόσηση με COVID-19 και γρίπη αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα
Οι σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν αλλαγές στα ανοσοκύτταρα των πνευμόνων, οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή που βοηθά στην εμφάνιση καρκίνου μήνες ή και χρόνια αργότερα - «ασπίδα» αποτελεί ο εμβολιασμός.

Η σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας της ευεξίας
Σε προφίλ και κανάλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται αγοραπωλησίες μη εγκεκριμένων ουσιών που υπόσχονται ολική «μεταμόρφωση» - Τι είναι τα πεπτίδια που έχουν προκαλέσει φρενίτιδα

Το γλαύκωμα «κλέβει» την όραση χωρίς σημάδια
Τακτικός έλεγχος, ιδίως όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, προλαβαίνει τις επιπτώσεις της νόσου και καθυστερεί την εξέλιξή της – Ραγδαία άνοδος λόγω δημογραφικού

Γίνε μέρος της πρωτοβουλίας “Let’s Move & Donate Food”: Άσκηση για την υγεία σου και στήριξη για όσους το έχουν ανάγκη
Συμμετέχοντας στην κοινωνική πρωτοβουλία της Technogym «Let’s Move & Donate Food», η καθημερινή σου άσκηση συμβάλλει σε έναν παγκόσμιο σκοπό - την προσφορά σχολικών γευμάτων σε παιδιά που το έχουν ανάγκη

Αναστάτωση στο Μανχάταν: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη πριν την μεγάλη παρέλαση του Αγίου Πατρικίου
Σε βίντεο φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται από την ταράτσα του κτιρίου, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο, κοντά στη διασταύρωση East 43rd Street και Madison Avenue, λίγο πριν τις 10 το πρωί.

Μακρόν: Η Γαλλία υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν θα πάρει ποτέ μέρος σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία «δεν επέλεξε αυτό τον πόλεμο» και πως η στάση της είναι καθαρά αμυντική, αποσκοπώντας στην προστασία των πολιτών της και στην υποστήριξη των συμμάχων της

Επανεκκινούν τα δρομολόγια τρένων στον Έβρο – Η ανακοίνωση της Hellenic Train
«Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ολική αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας», επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός ο 53χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα – Βίντεο ντοκουμέντο
Οι εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος στην Άρτα αποκαλύπτουν το μέγεθος της φονικής κατολίσθησης, με την απότομη πλαγιά να έχει υποχωρήσει πλήρως, καταπλακώνοντας τον άτυχο άνδρα την ώρα που έβγαζε το μεροκάματό του.

Ιράν: Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει τον πόλεμο στο «σπίτι»;
Ό,τι και να ισχυρίζεται ο Τραμπ για τους στόχους των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν, οι Αμερικανοί δεν φαίνεται να συμφωνούν με πολέμους που στοχεύουν στην επίτευξη πολιτικών αλλαγών σε άλλες χώρες

Η τούρτα LEGO για τα γενέθλια του Τεντόγλου στο νέο φυσικοθεραπευτήριο του ΟΑΚΑ
Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος μαζί με την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα εγκαινίασαν το ανακαινισμένο φυσικοθεραπευτήριο στο ΟΑΚΑ και έκαναν έκπληξη στον Μίλτο Τεντόγλου.

Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)
Οι δύο ομάδες, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες του σταδίου, απέτισαν φόρο τιμής στον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αγάπη τον Ολυμπιακό αλλά και το πειραϊκό ποδόσφαιρο.

Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν
Πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόσα, για τις δύο ελληνικές ομάδες αλλά και τον Τούρκο προπονητή των «πράσινων».

Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου
Κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, εντοπίστηκαν στον βυθό ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά

Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίσθηκε εργάτης – Είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση
Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ο εργάτης και να εγκλωβιστεί κάτω από το χώμα

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

