Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 46χρονος άνδρας την Κυριακή στο Ναύπλιο. Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, κατά τη διάρκεια αναρρίχησης στην περιοχή της Καραθώνας στο Ναύπλιο, ο 46χρονος δέχθηκε τσίμπημα από μέλισσα, το οποίο του προκάλεσε έντονη αλλεργική αντίδραση, εξελισσόμενη σε αλλεργικό σοκ.

Παρά την άμεση μεταφορά του στο Νοσοκομείο Ναυπλίου από τους φίλους που βρίσκονταν μαζί του, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Όπως έγινε γνωστό, ο 46χρονος, ο οποίος ήταν πατέρας μιας κόρης, είχε αφιερώσει τη ζωή του στη φύση και την προσφορά. Ως παραγωγός και συνοδός βουνού, ίδρυσε τη Φυσιολατρική Ορειβατική Ομάδα Αργολίδας, με στόχο την ανάδειξη των φυσικών ομορφιών της Ερμιονίδας και τη διοργάνωση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων και εθελοντικών πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Υπήρξε επίσης ενεργό μέλος και πρωτοστάτης της Ομάδας Διάσωσης Ερμιονίδας, ενώ διετέλεσε πρόεδρος για δύο χρόνια στην Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας.