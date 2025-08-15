Σύρος: Στο νοσοκομείο παιδί έπειτα από τσίμπημα θαλάσσιας ανεμώνης
Δύο περιστατικά τσιμπήματος από θαλάσσιες ανεμώνες στην παραλία Δελφίνι στη Σύρο
Συναγερμός σήμανε στην παραλία Δελφίνι της Σύρου καθώς σημειώθηκαν δύο περιστατικά με τσίμπημα από θαλάσσιες ανεμώνες.
Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, ένα από τα περιστατικά αφορούσε ένα παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα.
Όπως επεσήμαναν λουόμενοι, στην άμμο δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος, ωστόσο οι λουόμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πλησιάζουν ή πατούν πάνω σε πέτρες μέσα στη θάλασσα, καθώς οι ανεμώνες μπορεί να προκαλέσουν επώδυνα τσιμπήματα. Η χρήση υποδημάτων θαλάσσης συνιστάται ανεπιφύλακτα.
