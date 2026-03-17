Λάρισα: Ένοχος ο 22χρονος μητροκτόνος και ο ξάδερφός του
Το έγκλημα είχε γίνει τον Μάιο του 2025
Oμόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία, κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου ο 22χρονος μητροκτόνος της Λάρισας, ενώ κηρύχθηκε αθώος για την κατηγορία της παράνομης οπλοφορίας και κατοχής ναρκωτικών.
Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο ξάδελφος του μητροκτόνου που προσφέρθηκε να τον βοηθήσει να απομακρύνουν το πτώμα της 52χρονης γυναίκας, κρίθηκε επίσης ένοχος κατά πλειοψηφία (5-2) για υπόθαλψη εγκληματία.
Τι ανέφερε ο δικηγόρος του μητροκτόνου
Το δικαστήριο σύμφωνα με το gegonota.news.gr, διέκοψε την συνεδρίαση για να αποφασίσει επί των ποινών.
Νωρίτερα, ο συνήγορος υπεράσπισης του 22χρονου κ. Χρήστος Tσιαμπάλης απέδωσε το έγκλημα στην χρήση ουσιών και την κατανάλωση αλκοόλ, ζητώντας να του αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός λόγω των ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις