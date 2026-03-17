Oμόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία, κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου ο 22χρονος μητροκτόνος της Λάρισας, ενώ κηρύχθηκε αθώος για την κατηγορία της παράνομης οπλοφορίας και κατοχής ναρκωτικών.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο ξάδελφος του μητροκτόνου που προσφέρθηκε να τον βοηθήσει να απομακρύνουν το πτώμα της 52χρονης γυναίκας, κρίθηκε επίσης ένοχος κατά πλειοψηφία (5-2) για υπόθαλψη εγκληματία.

Τι ανέφερε ο δικηγόρος του μητροκτόνου

Το δικαστήριο σύμφωνα με το gegonota.news.gr, διέκοψε την συνεδρίαση για να αποφασίσει επί των ποινών.

Νωρίτερα, ο συνήγορος υπεράσπισης του 22χρονου κ. Χρήστος Tσιαμπάλης απέδωσε το έγκλημα στην χρήση ουσιών και την κατανάλωση αλκοόλ, ζητώντας να του αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός λόγω των ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.