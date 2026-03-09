newspaper
09.03.2026 | 18:20
Σοβαρό τροχαίο με καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αθηνών – Κορίνθου με δύο τραυματίες
Κυνικός ο μητροκτόνος της Λάρισας – «Δεν είμαι δολοφόνος» κατέθεσε στο δικαστήριο
Ελλάδα 09 Μαρτίου 2026, 20:26

Κυνικός ο μητροκτόνος της Λάρισας – «Δεν είμαι δολοφόνος» κατέθεσε στο δικαστήριο

Ο 22χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος - Τι είπε για τη στιγμή που δολοφόνησε τη μητέρα του και γιατί προσπάθησε να εξαφανίσει το πτώμα της.

Η αρχαιοελληνική συνταγή για καλή ζωή

Η αρχαιοελληνική συνταγή για καλή ζωή

Spotlight

Μετανιωμένος εμφανίστηκε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο του Βόλου ο 22χρονος Γ.Β. που είχε σκοτώσει με 26 μαχαιριές την 52χρονη μητέρα του στη Λάρισα.

Κατά την σημερινή ακροαματική διαδικασία κατέθεσαν συγγενείς, γείτονες της οικογένειας, καθώς και οι αστυνομικοί που πήγαν πρώτοι στο σπίτι.

Στη συνέχεια ακολούθησε η απολογία του καθ’ ομολογία δολοφόνου και του ξαδέλφου του, ο οποίος κατηγορείται ως συνεργός στην προσπάθεια να εξαφανίσουν το πτώμα της 52χρονης.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την αγόρευση της Εισαγγελέως που πρότεινε να κριθούν οι κατηγορούμενοι ένοχοι, όπως κατηγορούνται.

Υπενθυμίζεται ότι ο 22χρονος σήμερα κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας και κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

«Αγαπάω όλους τους ανθρώπους»

«Θέλω να πω ότι δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν είμαι δολοφόνος, αγαπάω όλους τους ανθρώπους, δεν έχω πειράξει ποτέ μου κανέναν δεν έχω ασκήσει βία σε κανέναν, δεν έχω μαλώσει με κανέναν στα παιδικά μου χρόνια. Έχω βιώσει το μπόουλινγκ, δεν μπορούσα να βρω κοπέλα γιατί έχω κιλά», κατέθεσε ξεκινώντας την απολογία του.

«Εκείνο το βράδυ, γύρω στις 11μιση, βγήκα έξω μόνος μου και κάθησα σε καφετέρια στο κέντρο της Λάρισας. Συνήθιζα να βγαίνω μόνος μου. Περίπου δύο ώρες αργότερα πήγα σε άλλο μαγαζί. Συνολικά ήπια περίπου μισό μπουκάλι βότκα και τρία ποτήρια ουίσκι. Έφυγα περίπου στις 02:00 με 03:00 τα ξημερώματα και γύρισα περπατώντας σπίτι, δεν ήθελα να πληρώσω χρήματα για ταξί. Όπως επέστρεφα, είδα έναν άνδρα να πουλάει ναρκωτικά στην πλατεία και πήρα και εγώ ένα τσιγάρο με 10 ευρώ. Κάθησα σε πάρκο κοντά στο σπίτι μου και το κάπνισα. Άρχισα να ζαλίζομαι πολύ, πονούσε το κεφάλι μου, είχα ταχυκαρδία. Κάθησα περίπου για μία ώρα εκεί πέρα» ανέφερε για τις ώρες που βρισκόταν εκτός σπιτιού.

«Μετά γύρισα στο σπίτι, πριν τις 05:00. Άνοιξα με τα κλειδιά μου, μπήκα μέσα και είδα την μητέρα μου να πίνει τον πρωϊνό της καφέ, ήταν η ώρα που ξυπνούσε για να πάει για δουλειά. Με είδε στην κατάσταση που ήμουν, μαλώσαμε, με ρώτησε τι ήπια, άρχισε να με βρίζει, να με λέει ‘μπεκρή’ και ‘άχρηστο’, πως δεν εργάζομαι και δεν συνεισφέρω στα οικονομικά της οικογένειας και σπαταλάω χρήματα. Ήμουν σε άλλο κόσμο, δεν καταλάβαινα τι έκανα. Πήρα το μαχαίρι που ήταν πάνω στο πάγκο της κουζίνας και την χτύπησα με αυτό. Δεν θυμάμαι αν αντέδρασε, νομίζω φώναξε ‘βοήθεια’, αλλά δεν θυμάμαι» συμπλήρωσε για τα όσα έγιναν στο σπίτι όπου έμενε με τη μητέρα του.

«Φώναξα τον ξάδερφο μου να με βοηθήσει να την πετάξουμε στα σκουπίδια»

Μετά τη φρικτή δολοφονία της μητέρας του, ο 22χρονος δεν ενημέρωσε τις Αρχές για τις πράξεις του, αλλά προσπάθησε να καλύψει τα ενοχοποιητικά στοιχεία. Όπως ισχυρίστηκε στο δικαστήριο, προσπάθησε κάτι τέτοιο γιατί δεν είχε αντιληφθεί ότι είχε σκοτώσει την ίδια του την μητέρα.

«Προσπάθησα να βρω τρόπους να καθαρίσω το σπίτι. Μετά άρχισα να κλαίω όταν συνειδητοποίησα τι έκανα, δεν ήξερα τι να κάνω. Λίγη ώρα μετά με πήρε τηλέφωνο ο πατέρας μου να πάμε για καφέ. Αφού έφυγα από τον καφέ, τηλεφώνησα στον ξάδερφό μου να έρθει να με βοηθήσει να πετάξουμε κάποια χαλιά. Όταν ο ξάδερφός μου έφθασε στο σπίτι, κατάλαβε ότι κάτι τρέχει από την μυρωδιά. Όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί άρχισε να φωνάζει, να με ρωτάει τι έκανα, «δεν θυμάμαι», του απάντησα. Ήταν σοκαρισμένος. Προσπάθησε να φύγει, ήθελε να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία αλλά τον απείλησα πως, αν την ειδοποιήσει, θα τον μπλέξω στον φόνο» σημείωσε.

«Πλέον έχω τάσεις αυτοκτονίας, ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει αυτό που έχω κάνει, θέλω να βάλω τέλος στον εαυτό μου. Την αγαπούσα τη μητέρα μου και με αγαπούσε. Δεν καταλάβαινα τι έκανα με αυτά που έχω πιει. Υπόσχομαι προς την κοινωνία ότι θα είμαι άλλος άνθρωπος. Έχω κόψει το αλκοόλ. Τον τελευταίο καιρό πριν το έγκλημα έπινα, έπινα πολύ, σε σημείο που δεν καταλάβαινα τι γινόταν μετά. Στις φυλακές έχω ζήσει κακοποίηση, έχω σημάδια από τσιγάρα πάνω μου. Θέλω μόνο να συνεχίσω τη ζωή μου», κατέθεσε.

Τι υποστήριξε ο ξάδελφος του δράστη

Ο ξάδερφος του, ο οποίος κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία, κατέθεσε στο δικαστήριο πως, στο θέαμα της νεκρής 52χρονης και υπό το κράτος της απειλής του 22χρονου πως θα τον μπλέξει στην δολοφονία, τρομοκρατήθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το gegonota.news, κατέθεσε τα εξής:

«Μου τηλεφώνησε ο ξάδερφος μου να πάμε για καφέ. Εγώ μόλις είχα γυρίσει από την δουλειά και ήμουν πολύ κουρασμένος. Επέμενε πάρα πολύ και έτσι δέχτηκα να πάμε αλλά για πολύ λίγο. Μετά όμως μου ζήτησε να περάσω από το σπίτι του πρώτα για να τον βοηθήσω να πετάξουμε κάποια χαλιά που του είχε αφήσει η μητέρα του πριν φύγει για την δουλειά για να τα πετάξει στα σκουπίδια.

Όταν μπήκαμε στο σπίτι, είχε μία παράξενη μυρωδιά που μου ανακάτεβε το στομάχι. Λίγες στιγμές μετά είδα το χαλί. Όταν αντιλήφθηκα τι είχε συμβεί, του είπα «τι έκανες εκεί ρε μ…κα, σκότωσε τη μάνα που σε γέννησε, που σε είχε 9 μήνες στην κοιλιά της;». Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που άκουγα και έβλεπα. Του είπα θα καλέσω την αστυνομία και με απείλησε πως αν το κάνω θα με μπλέξει στον φόνο. Τρομοκρατήθηκα», κατέθεσε.

Όπως έγινε γνωστό κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, τους δύο νεαρούς εντόπισαν γείτονες της περιοχής, οι όποιοι τους είδαν να κουβαλούν ένα μεγάλο, βαρύ χαλί το οποίο φάνταζε ασήκωτο για τα δύο ξαδέρφια. Ένας εκ των γειτόνων κάλεσε την αστυνομία υποψιασμένος πως στο χαλί υπήρχε ανθρώπινο σώμα, οι φόβοι του όμως επιβεβαιώθηκαν όταν παρατήρησε ότι από την άκρη του χαλιού φαινόταν… ανθρώπινα δάχτυλα ποδιού.

«Μεθοδευμένες οι ενέργειες του δολοφόνου»

Στη συνέχεια, η εισαγγελέας της έδρας ξεκίνησε την αγόρευσή της με μία αναδρομή στην παιδική ηλικία του κατηγορουμένου. Όπως ανέφερε, ο 22χρονος, από 3μιση ετών έμεινε χωρίς την μητέρα του μετά τον χωρισμό των γονέων του και την ανάθεση της επιμέλειας στον πατέρα του. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με την ίδια, ποτέ δεν έγινε δυνατή η δημιουργία μίας στενής σχέσης μαζί της.

Μεγαλώνοντας, συνέχισε η Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος αποφάσισε να ζήσει με την μητέρα του χωρίς όμως η σχέση τους να έχει δομηθεί, και αυτά τα ελλείμματα που υπήρχαν δεν καθιστούσαν ικανή την σχέση τους να ανθίσει. Ταυτόχρονα, η μητέρα του είχε οικονομικές απαιτήσεις από εκείνον χωρίς ο 22χρονος να μπορεί να βρει σταθερή εργασία, και αυτό έφερνε συγκρούσεις. «Αυτό επηρέασε τον ψυχισμό του, όπως εντοπίζει και ο πραγματογνώμονας ψυχίατρος, χωρίς αυτό ωστόσο να είναι αρκετό για να μειώσει ή να άρει τον καταλογισμό της πράξης», ανέφερε.

Όσον αφορά στις πράξεις του 22χρονου μετά το έγκλημα, η Εισαγγελέας αγόρευσε πως, τα αντικείμενα της μητέρας του που επέλεξε να πετάξει ήταν «στοχευμένα», δηλαδή το κινητό της τηλέφωνο, την κάρτα εισόδου στο εργοστάσιο που εργαζόταν, την τραπεζική της κάρτα και τις φωτογραφίες της, θέλοντας, με νηφαλιότητα και μεθόδευση, να δημιουργήσει την εικόνα πως η μητέρα του έφυγε από το σπίτι. «Επέλεξε, με μεθοδευμένες ενέργειες, να πετάξει τα απολύτως βασικά προσωπικά αντικείμενα προκειμένου να αποφύγει οποιαδήποτε τυχόν ευθύνη που θα μπορούσε να του αποδοθεί», τόνισε η Εισαγγελέας.

Αναφερόμενη στα γεγονότα και τα στοιχεία που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία, η Εισαγγελέας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ο μητροκτόνος είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών του και γι’αυτό με μαεστρία, μεθοδικότητα και συστηματικότητα συνέλεξε όλα τα αντικείμενα, τα πέταξε και καθάρισε τον τόπο του εγκλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε την απόρριψη των ισχυρισμών περί μειωμένου καταλογισμού και την ενοχή του όπως κατηγορείται.

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, πρότεινε επίσης την ενοχή του λέγοντας ότι, πράγματι αιφνιδιάστηκε όταν πήγε στο σπίτι και αντίκρισε την σορό. Ο εξάδελφός του τον ανάγκασε υπό το κράτος της απειλής να τον βοηθήσει, είχε όμως το χρονικό περιθώριο να αντιδράσει, όταν βγήκαν στον δρόμο και είδε τους γείτονες. Δεν επέλεξε να το κάνει, ούτε να καλέσει την αστυνομία, επέλεξε να τρέξει από την αστυνομία νομίζοντας πως θα ξεφύγει.

Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια μετά από εγκεφαλικό – Τι απαντούν οι γονείς μαθητών στις αναφορές για bullying
Ελλάδα 09.03.26

Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια μετά από εγκεφαλικό – Τι απαντούν οι γονείς μαθητών στις αναφορές για bullying

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων και συναδέλφων της, η εκπαιδευτικός φέρεται να βίωνε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στη σχολική αίθουσα - Οι σοκαριστικές καταγγελίες αναφέρουν ότι μαθητές την παρενοχλούσαν συστηματικά

Σύνταξη
Τέμπη: Νέα τροπή στην υπόθεση των χαμένων βίντεο – Κατάσχονται και οι υπολογιστές της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ελλάδα 09.03.26

Τέμπη: Νέα τροπή στην υπόθεση των χαμένων βίντεο – Κατάσχονται και οι υπολογιστές της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εξελίξεις στην υπόθεση των χαμένων βίντεο από τη διαδρομή των μοιραίων τρένων στα Τέμπη, έπειτα από τις αποκαλύψεις των δικαστικών πραγματογνωμόνων.

Σύνταξη
Χαλάνδρι: Σύλληψη μητέρας μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο -Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 09.03.26

Χαλάνδρι: Σύλληψη μητέρας μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο -Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Μετά από επεισόδιο διαζευγμένοι γονείς ανήλικου παιδιού αλληλομηνύθηκαν με συνέπεια η γυναίκα να συλληφθεί ενώ με εντολή εισαγγελέα ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος μαζί με το παιδί

Σύνταξη
Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ – Ένα ακόμα εμβληματικό κτήριο του Πανεπιστημίου
Ελλάδα 09.03.26

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ – Ένα ακόμα εμβληματικό κτήριο του Πανεπιστημίου

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή κ. Γεράσιμου Σιάσου, της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη και του Δημάρχου Αθηναίων καθηγητή Χάρη Δούκα, οι οποίοι και απηύθυναν χαιρετισμούς

Σύνταξη
Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ
Ψήφισμα ευρωκοινοβουλίου 09.03.26

Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ

Η ειδική επιτροπή του ευρωκοινοβουλίου για τη στεγαστική κρίση - HOUS special committee, καταθέτει ψήφισμα για την προσιτή στέγη, βασισμένο σε εκτενή έρευνα. Αρνητικός πρωταγωνιστής η Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Φρίντριχ Μερτς δικαιολογεί τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν ως πόλεμο κατά της τρομοκρατίας
Μέση Ανατολή 09.03.26

Ο Φρίντριχ Μερτς δικαιολογεί τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν ως πόλεμο κατά της τρομοκρατίας

Ο Γερμανός καγκελάριος προχώρησε σε μια δήλωση, με την οποία αποδίδει ευθύνη στο Ιράν για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο Φρίντριχ Μερτς μίλησε για «άμυνα» των ΗΠΑ και του Ισραήλ έναντι της Τεχεράνης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ανακοίνωσε τον Κορακάκη στη Επιτροπή Διεύρυνσης αλλά ο ίδιος δηλώνει ΚΚΕ
Διάψευση 09.03.26

Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τον Κορακάκη στη Επιτροπή Διεύρυνσης αλλά ο ίδιος δηλώνει ΚΚΕ

Γκάφα ολκής της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ που ανακοίνωσε λίστα με το όνομα του Βαγγέλη Κορακάκη εντός. Άμεση διάψευση του γνωστού μουσικοσυνθέτη που δηλώνει ΚΚΕ, αρνούμενος πως στηρίζει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Φανατισμένος, πολεμοχαρής και αλαζόνας: Γιατί ο Πιτ Χέγκσεθ είναι ένας επικίνδυνος «υπουργός Πολέμου»
Μέση Ανατολή 09.03.26

Φανατισμένος, πολεμοχαρής και αλαζόνας: Γιατί ο Πιτ Χέγκσεθ είναι ένας επικίνδυνος «υπουργός Πολέμου»

Οι επικριτές λένε ότι ο αλαζονικός και πομπώδης πρώην παρουσιαστής του Fox News, Πιτ Χέγκσεθ, δεν διαθέτει τις ικανότητες να καθοδηγήσει τον αμερικανικό στρατό σε μια νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι αναμνήσεις (του Σερ Άλεξ) ξαναγυρίζουνε…
On Field 09.03.26

Οι αναμνήσεις (του Σερ Άλεξ) ξαναγυρίζουνε…

Ο εμβληματικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον θυμάται ιστορίες από 21 παιχνίδια και όλοι περιμένουν το βιβλίο του θρύλου των πάγκων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η πτώση στον γκρεμό του Mr Mango, η υπόθεση διαδοχής, ο «κακομαθημένος» γιος ως βασικός ύποπτος – Ο γρίφος του 5ου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο
Stories 09.03.26

Η πτώση στον γκρεμό του Mr Mango, η υπόθεση διαδοχής, ο «κακομαθημένος» γιος ως βασικός ύποπτος - Ο γρίφος του 5ου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο

Στις 14 Δεκεμβρίου 2024, ο Ισάκ Άντικ πήγε για πεζοπορία στο Μοντσεράτ, το βουνό λίγο έξω από τη Βαρκελώνη, και έπεσε από ένα βράχο ύψους περίπου 90 μέτρων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Ο μόνος που ήταν μαζί του ήταν ο γιος του, Τζόναθαν, τότε 43 ετών και ο πρωτότοκος από τα τρία του παιδιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Πολιτική Γραμματεία 09.03.26

Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή

«Σύννεφα» στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για «πακέτα» στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Στις κλήσεις του Αντσελότι ο Νεϊμάρ για τα φιλικά της Βραζιλίας με Γαλλία και Κροατία
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Στις κλήσεις του Αντσελότι ο Νεϊμάρ για τα φιλικά της Βραζιλίας με Γαλλία και Κροατία

O Κάρλο Αντσελότι συμπεριέλαβε τον Νεϊμάρ στην αποστολή της Βραζιλίας για τα προσεχή φιλικά κι έτσι ο 33χρονος επιθετικός βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Εθνική ομάδα μετά από τρία χρόνια

Σύνταξη
Λαϊκά δικαστήρια για τον Τιμοτέ Σαλαμέ: Και η Doja Cat στέκεται πλάι στους καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου
Βίντεο 09.03.26

Λαϊκά δικαστήρια για τον Τιμοτέ Σαλαμέ: Και η Doja Cat στέκεται πλάι στους καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου

Η Doja Cat αντέδρασε δημόσια στις δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ ότι «κανείς δεν ενδιαφέρεται πια» για την όπερα και το μπαλέτο, υπερασπιζόμενη την αξία και τη μακρά ιστορία των δύο μορφών τέχνης μέσα από ένα βίντεο στο TikTok

Σύνταξη
ΒΗΜΑ στην Ιστορία: Έρχεται αυτή την Κυριακή και είναι αφιερωμένο στον Ελευθέριο Βενιζέλο
Media 09.03.26

ΒΗΜΑ στην Ιστορία: Έρχεται αυτή την Κυριακή και είναι αφιερωμένο στον Ελευθέριο Βενιζέλο

Την Κυριακή 15 Μαρτίου, κυκλοφορεί το ΒΗΜΑ στην Ιστορία – και είναι αφιερωμένο στον άνθρωπο που σημάδεψε όσο λίγοι την πορεία του ελληνικού κράτους στον 20ό αιώνα: τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Γ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Media 09.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Γ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

Στις 15 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Γ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Σάρα Τοσκάνο: Η σύζυγος του Λάμπρου Φισφή χορεύει oriental στο νέο επεισόδιο του Έχω Παιδιά (εικόνες)
TV 09.03.26

Σάρα Τοσκάνο: Η σύζυγος του Λάμπρου Φισφή χορεύει oriental στο νέο επεισόδιο του Έχω Παιδιά (εικόνες)

Ο δημιουργός και πρωταγωνιστής του Έχω Παιδιά, Λάμπρος Φισφής, αποφάσισε να δώσει έναν ιδιαίτερο ρόλο σε έναν άνθρωπο που αποτελεί τη μόνιμη πηγή έμπνευσής του: τη σύζυγό του, Σάρα Τοσκάνο.

Σύνταξη
Οι απειλές θανάτου ανάγκασαν πέντε ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Ιράν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Οι απειλές θανάτου ανάγκασαν 5 ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Ιράν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία

Μετά τις απειλές θανάτου που δέχθηκε η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν από φανατικούς ισλαμιστές στη χώρα, πέντε εξ αυτών φέρονται να ζήτησαν πολιτικό άσυλο στην Αυστραλία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής
Έρωτας στη Βουλιαγμένη 09.03.26

Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής

Η Τιλάν Μπλοντό, το μοντέλο που κατέκτησε τον τίτλο του «ομορφότερου κοριτσιού στον κόσμο» σε ηλικία μόλις έξι ετών, επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Γάλλο DJ Μπεν Ατάλ και τη πρόταση κάτω από τον αττικό ουρανό

Σύνταξη
Τρόμος στο Ντουμπάι: Γιατί οι influencer σωπαίνουν μπροστά στις επιθέσεις με drones
Ο μεγάλος φόβος 09.03.26

Τρόμος στο Ντουμπάι: Γιατί οι influencer σωπαίνουν μπροστά στις επιθέσεις με drones

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, οι χιλιάδες ξένοι influencer που ζουν στo Ντουμπάι έρχονται αντιμέτωποι με ένα ιδιότυπο δίλημμα: τον φόβο των εχθρικών πυράνων ή την αυστηρότητα των τοπικών νόμων περί περιεχομένου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Καρφιά» ανάμεσα σε Λαπόρτα και Τσάβι ενόψει των εκλογών στη Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 09.03.26

«Καρφιά» ανάμεσα σε Λαπόρτα και Τσάβι ενόψει των εκλογών στη Μπαρτσελόνα

Ο Τσάβι υποστήριξε πως ο Λαπόρτα δεν επέτρεψε την επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στη Μπαρτσελόνα, με τον πρόεδρο των Καταλανών να περνά στην αντεπίθεση αφήνοντας αιχμές για την προπονητική αξία του πρώτου.

Σύνταξη
