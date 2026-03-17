Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η χήρα του Τράγκα – Απολογήθηκε για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή 13 εκατ. ευρώ

Ελεύθερη με δύο περιοριστικούς όρους, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της επιβολής εγγύησης 100 χιλιάδων ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία της η χήρα του Γιώργου Τράγκα, Μαρία Καρρά.

Η υπόθεση που την έφερε στα δικαστήρια ως κατηγορούμενη αφορά το αδίκημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο πλαίσιο φοροδιαφυγής ποσού που αγγίζει τα 13 εκ. ευρώ για το χρονικό διάστημα 2011-2020.

«Η κα Καρρά μετά από πολύωρη διερευνητική ανακριτική διαδικασία αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγυοδοσία. Απάντησε στο σύνολο των ερωτημάτων με πληρότητα και με έναν τεράστιο αριθμό εγγράφων έχουν αιτιολογηθεί χωρίς παρερμηνείες οι απαντήσεις που έδωσε στην ανακριτική διαδικασία», δήλωσε ο δικηγόρος της Θεόδωρος Μαντάς.