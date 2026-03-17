17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Οι αλλαγές στην ετήσια άδεια των εργαζομένων
Οικονομία 17 Μαρτίου 2026, 06:10

Οι αλλαγές στην ετήσια άδεια των εργαζομένων

Οι νέες ρυθμίσεις στοχεύουν κυρίως στην ενίσχυση της ευελιξίας, αλλά και στη μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις

Ηλίας Γεωργάκης
Αλλαγές στον τρόπο χορήγησης και διαχείρισης της ετήσιας κανονικής άδειας έφερε από την 1η Ιανουαρίου 2026 η αναμόρφωση της εργατικής νομοθεσίας, χωρίς να θίγεται ο βασικός κορμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Οι νέες ρυθμίσεις στοχεύουν κυρίως στην ενίσχυση της ευελιξίας, αλλά και στη μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις. Το πλαίσιο δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό της άδειας, διατηρώντας παράλληλα βασικές ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να μην αλλοιώνεται ο σκοπός της, που είναι η ουσιαστική ξεκούραση.

Ο εργαζόμενος αποκτά τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να κατανείμει την ετήσια άδειά του του σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει καλύτερη προσαρμογή στις προσωπικές ανάγκες και στον οικογενειακό ή κοινωνικό προγραμματισμό.

Τα ελάχιστα όρια

Για να αποφευχθεί η κατάχρηση της κατάτμησης θεσπίζονται υποχρεωτικά ελάχιστα όρια συνεχόμενης άδειας:

  • Πενθήμερη εργασία: τουλάχιστον 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.
  • Εξαήμερη εργασία: τουλάχιστον 6 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.

Η πρόβλεψη αυτή λειτουργεί προστατευτικά για τον εργαζόμενο ώστε η άδεια να μη «σπάει» σε μεμονωμένες ημέρες που δεν επιτρέπουν πραγματική αποφόρτιση.

Το νέο πλαίσιο διατηρεί ως βασική αρχή τη συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Ο χρόνος χορήγησης της άδειας καθορίζεται με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης αλλά και τις επιθυμίες του μισθωτού.

Παραμένει σε ισχύ το καθεστώς όπου ο εργαζόμενος μπορεί να αιτηθεί το μισό της άδειάς του σε χρόνο που ο ίδιος επιλέγει, ενώ το υπόλοιπο χορηγείται κατόπιν συνεννόησης. Σε περίπτωση διαφωνίας, η Επιθεώρηση Εργασίας συνεχίζει να παρεμβαίνει ως αρμόδιος φορέας.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την κατάργηση της υποχρέωσης προαναγγελίας της άδειας στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Από φέτος η καταχώριση της άδειας θα γίνεται απολογιστικά, εντός του επόμενου μήνα από τη χορήγησή της. Η αλλαγή μειώνει τη γραφειοκρατία, χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα ελέγχου από τις αρμόδιες Αρχές.

Χρηματική αποζημίωση

Επισημαίνεται ότι η ετήσια άδεια παραμένει αναφαίρετο δικαίωμα των εργαζομένων και πρέπει να εξαντλείται εντός του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου θεμελιώνει το συγκεκριμένο δικαίωμα. Αν δεν δοθεί, μεταφέρεται, αλλά πρέπει να χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους. Αν τελικώς δεν ληφθεί, μετατρέπεται σε χρηματική αποζημίωση ως εξής: εφόσον η άδεια δεν χορηγήθηκε με υπαιτιότητα του εργοδότη, τότε οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές αδείας αυξημένες κατά 100% (διπλάσιες). Τέλος, εάν δεν υπάρχει ευθύνη του εργοδότη, τότε καταβάλλεται το ποσό του μισθού που αντιστοιχεί στις ημέρες (υπόλοιπο) άδειας που δεν πήρε ο εργαζόμενος.

Σύμφωνα πάντως με στοιχεία του ΟΟΣΑ που επεξεργάστηκε το Euronews, η Ελλάδα φαίνεται πως είναι στους ουραγούς της Ευρώπης όσον αφορά στις ελάχιστες ημέρες κανονικής άδειας αναψυχής αθροιζόμενες με τις επίσημες αργίες του κράτους. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι δικαιούνται κατ’ ελάχιστον 20 ημέρες κανονικής άδειας τον χρόνο, ενώ έχουν και περίπου 6 επίσημες αργίες το έτος, σύνολο 26 ημέρες εκτός δουλειάς. Ακόμη κι αν οι επίσημες αργίες μετρηθούν διαφορετικά και καταλήξει κανείς σε ένα άθροισμα 28 ημερών ανάπαυσης το έτος κατ’ ελάχιστον, και πάλι η Ελλάδα ανήκει στους ουραγούς της Ευρώπης, με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία να δίνουν στους μισθωτούς τους 28 ημέρες με αποδοχές «αποχής» από την εργασία.

ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις
Παναγιώτα Καλαποθαράκου 17.03.26

ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις

Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ αναλύει τις συνέπειες του πολέμου στην τσέπη του καταναλωτή, την ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων, την ανάγκη να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας
Τα σενάρια 17.03.26

Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας

Η εκτόξευση των τιμών ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει φόβους για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δίνη καθώς δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα αυξημένου πληθωρισμού και επιβραδυνόμενης ανάπτυξης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία
Οικονομικές Ειδήσεις 17.03.26

Κίνα: Αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στις διεθνείς σχέσεις; Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Η έκκληση του Τραμπ για βοήθεια στα Στενά του Ορμούζ άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας – Οι συζητήσεις για την επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας στο εξωτερικό

Τζούλη Καλημέρη
Ανθρωποειδή ρομπότ: Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο
Κίνα vs ΗΠΑ 16.03.26

Η εποχή των ανθρωποειδών ρομπότ πλησιάζει - Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο

H εποχή που τα ανθρωποειδή ρομπότ θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια πραγματικότητα που «χτίζεται» αυτή τη στιγμή στα εργαστήρια και σύντομα θα το δούμε ανάμεσά μας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία
Οικονομικές Ειδήσεις 16.03.26

Νέες υποσχέσεις Μητσοτάκη για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία

Σε εκδήλωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε λύση για το ενεργειακό κόστος σε 15 ημέρες – Νέα κίνητρα για επενδύσεις ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Το τέλος του μικρομάγαζου; Σβήνουν τα περίπτερα – Σε κίνδυνο φούρνοι, καφέ, ταβέρνες της γειτονιάς
Φθήνουσα πορεία 16.03.26

Το τέλος του μικρομάγαζου; Σβήνουν τα περίπτερα – Σε κίνδυνο φούρνοι, καφέ, ταβέρνες της γειτονιάς

Κάποτε ο ύμνος του περιπτέρου ήταν το «Ένα λεπτό περιπτερά» του Διονυσίου. Σήμερα, φούρνοι, περίπτερα, μικρομάγαζα τραγουδάνε το μεταπολεμικό σουξέ του Σουγιούλ «Σβήστε με απ'τον χάρτη».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα
Διεθνής Οικονομία 16.03.26

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν είναι απλώς μια κρίση — είναι ένα μήνυμα. Οι μεγάλοι πλοιοκτήτες, τα κράτη του Κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συγκληθούν αμέσως για να βρουν μια κοινή λύση και να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;
Δύσκολη εξίσωση 16.03.26

Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;

Η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι, εκτός από την αύξηση των τιμών, η πρόσβαση και ο εφοδιασμός ενδέχεται επίσης να περιοριστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις
Παναγιώτα Καλαποθαράκου 17.03.26

ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις

Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ αναλύει τις συνέπειες του πολέμου στην τσέπη του καταναλωτή, την ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων, την ανάγκη να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Ελλάδα 17.03.26

Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους

Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.

Σύνταξη
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Νεογέννητο μόλις 3 ημερών το μικρότερο θύμα των επιθέσεων στο Ιράν
18η μέρα πολέμου 17.03.26 Upd: 08:08

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Νεογέννητο μόλις 3 ημερών το μικρότερο θύμα των επιθέσεων στο Ιράν

Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Λίβανο - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου
Κόσμος 17.03.26

Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου

Η Βρετανία και η Γερμανία απέρριψαν ξερά χθες οποιαδήποτε αποστολή του NATO με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ιστορικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, απέκλεισαν την αποστολή στρατιωτικών μέσων

Σύνταξη
Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ
Art 17.03.26

Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Οι αποκαλύψεις από τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση του με τη «Λολίτα», το αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας
Τα σενάρια 17.03.26

Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας

Η εκτόξευση των τιμών ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει φόβους για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δίνη καθώς δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα αυξημένου πληθωρισμού και επιβραδυνόμενης ανάπτυξης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)
Ο μεγάλος φόβος 17.03.26

Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)

Οι αντιλήψεις κρατών περί αναγκαιότητας και κινδύνων ως προς τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής και ασφάλειας έχουν ήδη αλλάξει επικίνδυνα εν μέσω πολέμων και διεθνούς αταξίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σλοβενία: Παράνομες ηχογραφήσεις με περιστατικά διαφθοράς κυκλοφορούν πριν από τις εκλογές
Ενόψει εκλογών 17.03.26

Βρέχει παράνομα βίντεο με περιστατικά διαφθοράς στη Σλοβενία

Στις αρχές Μαρτίου και ενόψει εκλογών κυκλοφόρησαν στη Σλοβενία, από ανώνυμες πηγές, βίντεο με παράνομες ηχογραφήσεις συνομιλιών που φέρεται ότι αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς.

Σύνταξη
Κούβα: Η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί να αποχωρήσει από την εξουσία ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ
New York Times 17.03.26

Τι απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από την Κούβα

«Οι Αμερικανοί επέδωσαν το μήνυμα στους κουβανούς διαπραγματευτές» ότι ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ πρέπει να εγκαταλείψει την εξουσία, γράφουν οι New York Times.

Σύνταξη
Κούβα: «Θα έχω την τιμή να την πάρω», λέει ο Τραμπ – «Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω»
Ντόναλντ Τραμπ 17.03.26

«Θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα»

«Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω», δήλωσε ο Τραμπ όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει τι εννοούσε με το «θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα».

Σύνταξη
