Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 15:30
Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή
Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον
Διεθνής Οικονομία 17 Μαρτίου 2026, 14:35

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Πρεμιέρα σήμερα της Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη στο Χρηματιστήριο του Όσλο - Είσοδος με υπερκάλυψη και υψηλή αποτίμηση

Το νορβηγικό χρηματιστήριο καλωσόρισε σήμερα την εισαγωγή της εταιρείας Capital Tankers Corp. (σύμβολο: CAPT), μίας νεοσύστατης ναυτιλιακής εταιρείας δεξαμενόπλοιων στην αγορά Euronext Growth Oslo.

Η εισαγωγή της εταιρείας συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, συνοδεύεται από μία επιτυχημένη άντληση κεφαλαίων ύψους 4,8 δισ. NOK, που αντιστοιχεί σε περίπου 500 εκατ. δολάρια ΗΠΑ και αποτελεί τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εισαγωγή εταιρείας δυτικών συμφερόντων των τελευταίων δύο δεκαετιών. Πρόκειται για την 11η εισαγωγή στο Euronext για το 2026, καθώς και την έκτη διεθνή εισαγωγή για φέτος.

Η Capital Tankers διαχειρίζεται έναν υπερσύγχρονο στόλο 30 ενεργειακά αποδοτικών δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου, εκ των οποίων τα 9 πλοία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και τα 21 βρίσκονται υπό ναυπήγηση.

Η Capital Tankers εισήχθη στο χρηματιστήριο μέσω της έναρξης διαπραγμάτευσης 131.050.000 νέων και υφιστάμενων κοινών μετοχών, με δυνατότητα αύξησης έως 135.700.000 μετοχές, υπό την αίρεση πλήρους άσκησης του δικαιώματος Greenshoe.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδρυτής και πρόεδρος της Capital maritime & Trading Corp., χτύπησε το κουδούνι σήμερα το πρωί για να γιορτάσει την εισαγωγή της Capital Tankers Corp. στο Euronext Growth Oslo. Την εταιρεία υποδέχτηκε ο Eirik Høiby Ausland, Επικεφαλής Εισαγωγής της Nordics στο Euronext. (Φωτογραφία: Thomas Brun | NTB)

Η ιδιωτική τοποθέτηση υπερκαλύφθηκε σημαντικά και αντλήθηκαν 4,8 δισ. NOK, συμπεριλαμβανομένης και της υπερκατανομής, μετά από αύξηση του μεγέθους της αρχικής προσφοράς λόγω ισχυρής ζήτησης των επενδυτών. Στην τοποθέτηση συμμετείχαν περισσότεροι από 900 επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής κατανομής για ιδιώτες επενδυτές, που ανήλθαν σε πάνω από 500 αιτήσεις.

Κατά το άνοιγμα της συνεδρίασης σήμερα, η τιμή της μετοχής ήταν 134 NOK ανά μετοχή, αποτιμώντας την εταιρεία στα 17,56 δισ. NOK.

Ο Γεράσιμος Καλογηράτος Διευθύνων Σύμβουλος της Capital Tankers Corp., δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τους νέους μετόχους μας καθώς η Capital Tankers ξεκινά την πορεία της ως εισηγμένη εταιρεία. Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών στην προσφορά μας ύψους 500 εκατ. δολαρίων, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στη ναυτιλία τα τελευταία χρόνια, αποτελεί απόδειξη της ποιότητας του στόλου μας και των ελκυστικών θεμελιωδών μεγεθών της αγοράς δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Η διαδικασία εισαγωγής ήταν τόσο αποδοτική όσο και πλαισιωμένη, ανταποκρινόμενη πλήρως στους στόχους μας, επιτρέποντάς μας να προσεγγίσουμε γρήγορα μία προηγμένη βάση επενδυτών με αυτοπεποίθηση. Ανυπομονούμε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας και να δημιουργήσουμε ουσιαστική αξία για τους μετόχους μας.»

Η Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη αποσχίσθηκε από την Capital Maritime & Trading Corp και τοποθετείται ως ένα «pure play» στον τομέα των δεξαμενοπλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου (crude tankers). Διαθέτει έναν σύγχρονο στόλο 30 δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, εκ των οποίων έξι πλοία βρίσκονται επί του παρόντος σε λειτουργία, τρία προγραμματίζεται να παραδοθούν εντός τριών μηνών μετά την εισαγωγή, και 21 βρίσκονται υπό κατασκευή.

Ξεχωρίζοντας για τον φιλικό προς το περιβάλλον και τεχνολογικά προηγμένο στόλο της, στοιχείο που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας ενόψει αυστηρότερων διεθνών κανονισμών, η Capital Tankers διαθέτει πλοία εξοπλισμένα με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων 18 πλοίων με κινητήρες LNG dual-fuel.

Η Capital Tankers διατηρεί στρατηγική ευελιξία και έκθεση στην spot αγορά, επιδιώκοντας αποδόσεις κορυφαίου επιπέδου στον κλάδο μέσω πειθαρχημένης δημιουργίας ταμειακών ροών και μίας σταθερής δέσμευσης στην καινοτομία, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τη διαφανή διανομή αξίας προς τους μετόχους.

Ισχυρό μήνυμα προς τις αγορές

Η επιτυχημένη εισαγωγή της Capital Tankers στο Όσλο δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) , αλλά ένα ισχυρό μήνυμα για τη δυναμική της ναυτιλιακής βιομηχανίας και τη διαρκή ελκυστικότητά της για τους διεθνείς επενδυτές. Συνδυάζοντας έναν σύγχρονο, υψηλής τεχνολογίας στόλο με ενσωματωμένη αναπτυξιακή δυναμική μέσω ενός συμβασιοποιημένου προγράμματος ναυπήγησης πλοίων και το ανάλογο μέγεθος με επιχειρησιακή αριστεία, η Capital Tankers είναι πολύ καλά τοποθετημένη έτσι ώστε να κεφαλαιοποιήσει τη δυναμική της παγκόσμιας αγοράς crude tankers και να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες περιβαλλοντικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Νετανιάχου: Ο θάνατος Λαριτζανί, ευκαιρία για τον ιρανικό λαό

Νετανιάχου: Ο θάνατος Λαριτζανί, ευκαιρία για τον ιρανικό λαό

Μέση Ανατολή: Η σύγκρουση απειλεί τις τιμές και τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.03.26

Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη

Οι βιομηχανικές ομάδες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να μοιάζουν με προηγούμενες πληθωριστικές κρίσεις, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν στη Μέση Ανατολή

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα
Διεθνής Οικονομία 16.03.26

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν είναι απλώς μια κρίση — είναι ένα μήνυμα. Οι μεγάλοι πλοιοκτήτες, τα κράτη του Κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συγκληθούν αμέσως για να βρουν μια κοινή λύση και να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;
Δύσκολη εξίσωση 16.03.26

Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;

Η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι, εκτός από την αύξηση των τιμών, η πρόσβαση και ο εφοδιασμός ενδέχεται επίσης να περιοριστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια
Μια επιζήμια μόδα 16.03.26

Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια

Αν ζούσε σήμερα ο Πρώσος στρατιωτικός αναλυτής Καρλ φον Κλαούζεβιτς θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να πάει σε πόλεμο, καθώς η παραγωγή κρίσιμου υλικού εγκαταλείφθηκε για τις υπηρεσίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Διεθνής Οικονομία 15.03.26

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών

Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Τζούλη Καλημέρη
Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Δευτέρα έως Πέμπτη 15.03.26

Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας

Ο «αντισυμβατικός» τρόπος ζωής μιας 36χρονης από την Αμερική που αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ωράριο εργασίας και είπε «ποτέ δουλειά την Παρασκευή».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Καυτή» σοκολάτα – Γιατί ανατιμήθηκε επτά φορές πάνω από τον πληθωρισμό – Οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 15.03.26

«Καυτή» σοκολάτα - Γιατί ανατιμήθηκε επτά φορές πάνω από τον πληθωρισμό - Οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ

Η απότομη αύξηση στη σοκολάτα οφείλεται κυρίως σε μια άνευ προηγουμένου έκρηξη των παγκόσμιων τιμών κακάο, αποτέλεσμα σοβαρών διαταραχών στην προσφορά, εξηγεί οικονομολόγος του FAO

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Από τη Βαρκελώνη στο Ελληνικό – Πώς η ΑΙ και οι ψηφιακές υποδομές επανασχεδιάζουν τις πόλεις
Smart cities 15.03.26

Από τη Βαρκελώνη στο Ελληνικό - Πώς ΑΙ και ψηφιακές υποδομές αλλάζουν τον αστικό σχεδιασμό

Οι επενδύσεις σε ψηφιακές και βιώσιμες υποδομές θα είναι από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης των αστικών οικονομιών τα επόμενα χρόνια, εκτιμούν WEF και Παγκόσμια Τράπεζα για τις πόλεις του μέλλοντος

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού
Εν μέσω πολέμου 15.03.26

Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού

Ποιες είναι οι βασικότερες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία - Τα τρία σημεία «κλειδιά» για τις μεταφορές ενέργειας

Γιώργος Κανελλόπουλος
Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 17.03.26

Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)

Οι δύο ομάδες, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες του σταδίου, απέτισαν φόρο τιμής στον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αγάπη τον Ολυμπιακό αλλά και το πειραϊκό ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν
Euroleague 17.03.26

Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν

Πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόσα, για τις δύο ελληνικές ομάδες αλλά και τον Τούρκο προπονητή των «πράσινων».

Σύνταξη
Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου
Ελλάδα 17.03.26

Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου

Κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, εντοπίστηκαν στον βυθό ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά

Σύνταξη
Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίσθηκε εργάτης – Είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση
Ελλάδα 17.03.26

Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίσθηκε εργάτης – Είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ο εργάτης και να εγκλωβιστεί κάτω από το χώμα

Σύνταξη
«Το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό»: Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή
Από τις 06:00 17.03.26

«Το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό»: Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή

«Ζητάμε διάλογο και όχι τιμωρία», τονίζει το ΣΑΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας των ιδιοκτητών ταξί αφορά την οικονομική επιβίωση του κλάδου και την ισότιμη μεταχείριση στην αγορά

Σύνταξη
«Αποτελεί συνέχεια»: Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα
Σεισμική δόνηση 17.03.26

«Αποτελεί συνέχεια»: Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας τόνισε πως η σεισμική δόνηση αποτελεί συνέχεια αυτών που σημειώθηκαν στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα

Σύνταξη
Επαναφέρει το «Μητσοτάκης ή χάος» ο πρωθυπουργός – «Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει»
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Επαναφέρει το «Μητσοτάκης ή χάος» ο πρωθυπουργός – «Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε το κυβερνητικό αφήγημα περί μη εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας πως τα άλλα κόμματα «θέλουν μόνο να μας διώξουν» και πως η ΝΔ παραμένει η μόνη που έχει πρόγραμμα

Σύνταξη
Νετανιάχου: H στιγμή που δίνει την εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανί
Κόσμος 17.03.26

H στιγμή που ο Νετανιάχου δίνει εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανί

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δίνει την εντολή εξόντωσης των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων» αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Σύνταξη
Ιράν: Η «μοναξιά» του πλανητάρχη και τα αδιέξοδα στα Στενά του Ορμούζ – Ποιος κερδίζει τον πόλεμο;
Αχαρτογράφητα νερά 17.03.26

Η «μοναξιά» του πλανητάρχη και τα αδιέξοδα στα Στενά του Ορμούζ - Ποιος κερδίζει τον πόλεμο;

Η άρνηση των συμμάχων των ΗΠΑ να ακολουθήσουν τον Τραμπ στο μετέωρο βήμα στα Στενά του Ορμούζ στενεύει τα περιθώρια ελιγμών για την Ουάσιγκτον

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη
Επιτροπή Διεύρυνσης 17.03.26

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη

«Δεν επενδύουμε στα συνθήματα. Δεν επενδύουμε στη διχόνοια. Δεν επενδύουμε στη στυγνή προπαγάνδα. Αυτά τα εργαλεία ανήκουν σε άλλους», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

