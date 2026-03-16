16.03.2026 | 08:53
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Συνταγές: Βγάλαμε λαβράκι

Δύο συνταγές μου μάθαμε στην κουζίνα του Buongiorno

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Ακολουθούν δύο συνταγές, μέσα από την κουζίνα του Buongiorno. ότι πρέπει για αυτή την περίοδο, γεμάτες αρώματα και γεύσεις.

Λαβράκι φρικασέ

Τα υλικά

4 φιλέτα λαβράκι
500 γρ. σταμναγκάθι
300 γρ. σπανάκι
300 γρ. ραδίκια
4 φρέσκα κρεμμύδια
1 πράσο
2 ματσάκια μυρώνια
1 ματσάκι καυκαλήθρες
1 ματσάκι μάραθο
100 ml λευκό κρασί
200 ml ζωμός λαχανικών
χυμό και ξύσμα από 1 λεμόνι
αλάτι
πιπέρι

Για το αυγολέμονο
2 αυγά
χυμός από 1 λεμόνι
1 κ.σ. κορν φλάουρ

Η διαδικασία

Σε μια κατσαρόλα βάζουμε λίγο λάδι και το πράσινο κρεμμύδι. Στη συνέχεια προσθέτουμε τη σελινόριζα.

Όταν μαλακώσει, ρίχνουμε στην κατσαρόλα τα μυρώνια, τις καυκαλήθρες, τα μυρωδικά και στο τέλος ρίχνουμε το λαβράκι από πάνω για να γίνει αχνιστό.

Η πιο δύσκολη διαδικασία είναι το αυγολέμονο. Σε ένα μπολ ρίχνουμε το αυγό (που είναι σε θερμοκρασία δωματίου), ρίχνουμε λίγο  κορν φλάουρ, χτυπάμε καλά ενώ προσθέτουμε χυμό λεμονιού και μετά προσθέτουμε λίγο ζουμί από την κατσαρόλα.

Μόλις έχουμε χτυπήσει καλά, ρίχνουμε το αυγολέμονο στην κατσαρόλα, το αφήνουμε ακόμα δύο λεπτά και το λαβράκι φρικασέ είναι έτοιμο.

Λαβράκι καρπάτσιο με μους αβοκάντο

Τα υλικά

500 γρ λαβράκι φιλεταρισμένο
1 πιπεριά τσίλι
2 φρέσκα κρεμμύδια
5 ντοματίνια
2 αγγουράκια
3 ραπανάκια
2 αβοκάντο
1/2 ματσάκι κόλιανδρο
χυμό και ξύσμα από 1 πορτοκάλι
χυμό και ξύσμα από 1 λεμόνι
χυμό από 1 λάιμ
50 ml ελαιόλαδο
χοντρό αλάτι
πιπέρι

Το μυστικό

Καρπάτσιο μπορείς να κάνεις με ότι ψάρι θέλεις, αρκεί να είναι φρέσκο και να το κόψεις σε πάρα πολύ λεπτές φέτες.

Η διαδικασία

Προτού ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη συνταγή το ψάρι το έχουμε βάλει στο ψυγείο ή ακόμα και στην κατάψυξη γιατί έτσι κόβεται πολύ εύκολα.

Αρχίζουμε να κόβουμε σε λεπτές φέτες το λαβράκι, ξεκινώντας από την ουρά.

Παράλληλα κόβουμε και τα λαχανικά μας σε πάρα πολύ μικρά κομμάτια.

Βάζουμε τις φέτες μέσα σε ένα μπολ και αρχίζουμε να προσθέτουμε τα υλικά μας: μπόλικο αλάτι, χυμό από λεμόνι, χυμό πορτοκαλιού, τα κρεμμύδια, τα ντοματίνια, τα αγγουράκια, τα ραπανάκια και το τσίλι.

Βάζουμε το μπολ στο ψυγείο και αφήνουμε το λαβράκι να «ψηθεί» για περίπου 20 λεπτά.

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα
Απλά πράγματα 11.03.26

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Μεγάλη «μάχη» για το 5-8 της Super League: Τέσσερις ομάδες για τρεις θέσεις – Το πρόγραμμα στο φινάλε
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Ο Λεβαδειακός έχει «κλειδώσει» θέση στο 5-8 των πλέι οφ της Super League όμως Άρης, ΟΦΗ, Ατρόμητος και Βόλος τους οποίους χωρίζουν 1-2 βαθμοί θα δώσουν… τελικούς την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Μέση Ανατολή: Το ελληνικό «ράλι» αυξήσεων στο ράφι και πού θα κάτσει η «μπίλια»
2022 - 2026 16.03.26

Πέντε χρόνια, δύο ενεργειακές κρίσεις και ανατιμήσεις «φωτιά» σε ήδη υψηλές τιμές. Πόσο ακρίβυναν τα τρόφιμα σε σύγκριση με το 2022 και πώς το ντόμινο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα νοικοκυριά.

Ελισάβετ, Νταϊάνα, Κέιτ, Λετίθια και τα διαμαντένια πέπλα: Ποια φόρεσε το πιο ακριβό βασιλικό νυφικό όλων;
Χρυσός σε ιβουάρ μετάξι 16.03.26

Πέρα από την υψηλή ραπτική και τους προβολείς της δημοσιότητας, το βασιλικό νυφικό αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά πολιτικά και πολιτισμικά σύμβολα του δυτικού κόσμου

Ιστορικό Όσκαρ για την Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου
Η πρώτη γυναίκα 16.03.26

Η Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου κέρδισε το Όσκαρ Φωτογραφίας για το Sinners, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μη λευκή κινηματογραφίστρια που το κατακτά

Χούντα ντυμένη Δημοκρατία: Πρώτη σύγκληση του κοινοβουλίου της Μιανμάρ υπό τον έλεγχο του στρατού
Κόσμος 16.03.26

Η Μιανμάρ μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο και ανθρωπιστική κρίση που πλήττει εκατομμύρια πολίτες της, από τότε που οι στρατηγοί της πραγματοποίησαν πραξικόπημα το 2021

Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια
Μια επιζήμια μόδα 16.03.26

Αν ζούσε σήμερα ο Πρώσος στρατιωτικός αναλυτής Καρλ φον Κλαούζεβιτς θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να πάει σε πόλεμο, καθώς η παραγωγή κρίσιμου υλικού εγκαταλείφθηκε για τις υπηρεσίες.

The Expla-in Project: Πώς μπορεί ο πόλεμος στο Ιράν να επηρεάσει τα ελληνοτουρκικά;
Expla-in 16.03.26

Η κατάσταση στο Ιράν και το ενδεχόμενο παράδοσης της χώρας στο χάος απειλεί την Τουρκία σε πολλαπλά επίπεδα και δεν αποκλείεται αυτό να φέρει προσπάθεια εξαγωγής της κρίσης από την πλευρά της Άγκυρας.

Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο
in Confidential 16.03.26

O Ντίλιαν ομολογεί ότι για το Predator ντίλαρε με κυβέρνηση και Μαξίμου και ο λαός μένει ενεός που ο Παύλος Μαρινάκης το παίζει ψόφιος… κοριός και ο πρωθυπουργός «κουφός».

Χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στον Λίβανο – Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να σταματήσει τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ
17η μέρα πολέμου 16.03.26 Upd: 08:38

Χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον τερματίσει - Το Ισραήλ λέει ότι οι επιχειρήσεις του στο Ιράν θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, ενώ ετοιμάζεται και για χερσαίες επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΣΤ’)
Literature 16.03.26

Θεμέλιο της ειρήνης που προτείνει ο Ισοκράτης στον «Περί Ειρήνης» λόγο του είναι η κατοχύρωση της αυτονομίας κάθε πόλης, καθώς και η απομάκρυνση οποιασδήποτε ξένης στρατιωτικής φρουράς

Fitness γεύματα στα εστιατόρια
Εξειδικευμένες υπηρεσίες 16.03.26

Πώς έχουν αλλάξει οι κατάλογοι των καταστημάτων εστίασης, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για πιο μικρά και υγιεινά γεύματα

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

