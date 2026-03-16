Συνταγές: Βγάλαμε λαβράκι

Ακολουθούν δύο συνταγές, μέσα από την κουζίνα του Buongiorno. ότι πρέπει για αυτή την περίοδο, γεμάτες αρώματα και γεύσεις.

Λαβράκι φρικασέ

Τα υλικά

4 φιλέτα λαβράκι

500 γρ. σταμναγκάθι

300 γρ. σπανάκι

300 γρ. ραδίκια

4 φρέσκα κρεμμύδια

1 πράσο

2 ματσάκια μυρώνια

1 ματσάκι καυκαλήθρες

1 ματσάκι μάραθο

100 ml λευκό κρασί

200 ml ζωμός λαχανικών

χυμό και ξύσμα από 1 λεμόνι

αλάτι

πιπέρι

Για το αυγολέμονο

2 αυγά

χυμός από 1 λεμόνι

1 κ.σ. κορν φλάουρ

Η διαδικασία

Σε μια κατσαρόλα βάζουμε λίγο λάδι και το πράσινο κρεμμύδι. Στη συνέχεια προσθέτουμε τη σελινόριζα.

Όταν μαλακώσει, ρίχνουμε στην κατσαρόλα τα μυρώνια, τις καυκαλήθρες, τα μυρωδικά και στο τέλος ρίχνουμε το λαβράκι από πάνω για να γίνει αχνιστό.

Η πιο δύσκολη διαδικασία είναι το αυγολέμονο. Σε ένα μπολ ρίχνουμε το αυγό (που είναι σε θερμοκρασία δωματίου), ρίχνουμε λίγο κορν φλάουρ, χτυπάμε καλά ενώ προσθέτουμε χυμό λεμονιού και μετά προσθέτουμε λίγο ζουμί από την κατσαρόλα.

Μόλις έχουμε χτυπήσει καλά, ρίχνουμε το αυγολέμονο στην κατσαρόλα, το αφήνουμε ακόμα δύο λεπτά και το λαβράκι φρικασέ είναι έτοιμο.

Λαβράκι καρπάτσιο με μους αβοκάντο

Τα υλικά

500 γρ λαβράκι φιλεταρισμένο

1 πιπεριά τσίλι

2 φρέσκα κρεμμύδια

5 ντοματίνια

2 αγγουράκια

3 ραπανάκια

2 αβοκάντο

1/2 ματσάκι κόλιανδρο

χυμό και ξύσμα από 1 πορτοκάλι

χυμό και ξύσμα από 1 λεμόνι

χυμό από 1 λάιμ

50 ml ελαιόλαδο

χοντρό αλάτι

πιπέρι

Το μυστικό

Καρπάτσιο μπορείς να κάνεις με ότι ψάρι θέλεις, αρκεί να είναι φρέσκο και να το κόψεις σε πάρα πολύ λεπτές φέτες.

Η διαδικασία

Προτού ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη συνταγή το ψάρι το έχουμε βάλει στο ψυγείο ή ακόμα και στην κατάψυξη γιατί έτσι κόβεται πολύ εύκολα.

Αρχίζουμε να κόβουμε σε λεπτές φέτες το λαβράκι, ξεκινώντας από την ουρά.

Παράλληλα κόβουμε και τα λαχανικά μας σε πάρα πολύ μικρά κομμάτια.

Βάζουμε τις φέτες μέσα σε ένα μπολ και αρχίζουμε να προσθέτουμε τα υλικά μας: μπόλικο αλάτι, χυμό από λεμόνι, χυμό πορτοκαλιού, τα κρεμμύδια, τα ντοματίνια, τα αγγουράκια, τα ραπανάκια και το τσίλι.

Βάζουμε το μπολ στο ψυγείο και αφήνουμε το λαβράκι να «ψηθεί» για περίπου 20 λεπτά.