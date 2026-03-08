Συνταγές: Νηστίσιμες και απολαυστικές

Ακολουθούν δύο συνταγές, μέσα από την κουζίνα του Buongiorno. ταμάμ για τη Σαρακοστή, που όμως είναι γεμάτες γεύση.

Γαριδομακαρονάδα με ούζο και μάραθο

Τα υλικά

500 γρ. λιγκουίνι

750 γρ. γαρίδες Νο 2

5 φρέσκα κρεμμυδάκια

3 σκελίδες σκόρδο

500 γρ. ντοματίνια

1/2 ματσάκι μάραθο

1 φακελάκι κρόκο Κοζάνης

100 ml ούζο

Ξύσμα από 1 λεμόνι

150 ml ζωμό γαρίδες

100 ml ελαιόλαδο

1 κ.σ. πάπρικα καπνιστή

Αλάτι

Πιπέρι

Το μυστικό

Για να πετύχει η γαριδομακαρονάδα, έχουμε δύο μυστικά: να μπεις στη διαδικασία να φτιάξεις ζωμό και να χρησιμοποιήσεις φρέσκια ντομάτα.

Η διαδικασία

Αρχικά βράζουμε τα ζυμαρικά – περίπου 4 λεπτά λιγότερο από ότι θα τα βράζαμε κανονικά.

Για τον ζωμό: Παίρνουμε τα κελύφη από τις γαρίδες και τα ρίχνεις σε μια κατσαρόλα, που έχεις βάλει λίγο λάδι και λίγο κρεμμύδι και το καις για να βγάλει τη γεύση. Προσθέτεις νερό και το αφήνεις να βράσει για 15 λεπτά. Ο ζωμός είναι έτοιμος.

Σε ένα τηγάνι που έχουμε ζεστάνει, ρίχνουμε λίγο λάδι και βάζουμε τις γαρίδες για να τις σοτάρουμε λίγο – να πάρουν λίγο χρώμα.

Βγάζουμε τις γαρίδες από το τηγάνι και τις κρατάμε στην άρκη.

Στο τηγάνι ρίχνουμε μέσα το φρέσκο κρεμμύδι, το σκόρδο και τον μάραθο. Σοτάρουμε και προσθέτουμε τα ντοματίνια, λίγο σαφράν, λίγο κόκκινο πιπέρι και προσθέτουμε τον ζωμό. Μετά από λίγο ρίχνουμε και την ντομάτα.

Μόλις πάρει βράση, προσθέτουμε τα ζυμαρικά, τις γαρίδες και τα αφήνουμε να ολοκληρωθούν για 4 λεπτά.

Νηστίσιμο κέικ με κακάο και πορτοκάλι

Τα υλικά

200 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

50 γρ. κακάο

50 ml χυμό πορτοκαλιού

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

1 κ.γ. μαγειρική σόδα

30 ml κόκκινο ξύδι

200 ml νερό

120 γρ. κουβερτούρα

50 ml ηλιέλαιο

150 γρ. ζάχαρη

2 βανίλιες

1 πρέζα αλάτι

Η διαδικασία

Σε ένα μπολ ρίχνουμε το κακάο, το αλεύρι, τη ζάχαρη, το μπέικιν πάουντερ, τη μαγειρική σόδα και τις βανίλιες.

Ανακατεύουμε με μια σπάτουλα και προσθέτουμε τα υγρά: το ηλιέλαιο, λίγο ξύδι, τον χυμό πορτοκαλιού και το νερό.

Ανακατεύουμε καλά με τη σπάτουλα – προσοχή, όχι στο μίξερ. Όλη η διαδικασία γίνεται στο χέρι.

Μόλις το μείγμα είναι έτοιμο, το ρίχνουμε στη φόρμα.

Βάζουμε τη φόρμα σε έναν προθερμασμένο φούρνο, στους 160 βαθμούς για περίπου 40 λεπτά. Η συνταγή είναι έτοιμη.