«Καταστρέφουμε εντελώς το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο, όμως, αν διαβάσετε την αποτυχημένη εφημερίδα New York Times, θα νομίσετε λανθασμένα ότι δεν κερδίζουμε. Το ναυτικό του Ιράν έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία του δεν υπάρχει πια, οι πύραυλοι, τα drones και όλα τα άλλα έχουν καταστραφεί, και οι ηγέτες του έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης. Διαθέτουμε ασύγκριτη δύναμη πυρός, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο. Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτά τα παρανοϊκά καθάρματα. Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό!».

Η δήλωση ανήκει στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Και ανέβηκε στο Truth Social στις 13 Μαρτίου.

ΗΠΑ και Ισραήλ πλέον συναγωνίζονται σε δηλώσεις για την καταστροφή του Ιράν.

Και οι επιπτώσεις του πολέμου απειλούν όλο και περισσότερο τα κράτη που μπαίνουν στο στόχαστρο του Ιράν ή θα μπορούσαν να δεχθούν τις συνέπειες παράδοσης μίας τέτοιας χώρας στο χάος.

Η εμπλοκή της Τουρκίας στον πόλεμο

Μία από τις χώρες που επιχείρησε αρχικά να διατηρήσει ισορροπίες και τελικά μάλλον δεν αποφεύγει την εμπλοκή στον πόλεμο είναι η Τουρκία.

Όπως επισημαίνει στο in ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Πέτρος Λιάκουρας. «ο πόλεμος στο Ιράν ανασυντάσσει το σκηνικό. Έρχεται σε μια φάση που έχει σχεδόν επιβεβαιωθεί η σύνθεση της Συρίας, που ικανοποιεί την Τουρκία αλλά όχι το Ισραήλ . Στον πόλεμο του Ιράν δεν είναι σαφές ότι με τα ως τώρα δεδομένα έχουν πετύχει όλοι οι στόχοι του Ισραήλ, κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει τον πόλεμο ακόμη και μόνο του. Είναι λίαν πιθανόν ότι θα κληθούν οι Κούρδοι του Ιράν να το πλαγιοκοπήσουν. Η εκκρεμότητα περί το Ιράν όσο διαρκεί ο πόλεμος θα προκαλεί πολλές αναταράξεις».

Η Τουρκία επιδιώκει στον πόλεμο του Ιράν, όπως κάνει διαχρονικά να μετατρέψει και αυτή τη γεωπολιτική αναταραχή σε διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.

Και θέλει να χρησιμοποιήσει τη γεωγραφία ως πολλαπλασιαστή της ισχύος της.

Ωστόσο η κατάσταση στο Ιράν και το ενδεχόμενο παράδοσης της χώρας στο χάος απειλεί την Τουρκία σε πολλαπλά επίπεδα, όπως είναι οι προσφυγικές ροές, τα παράνομα δίκτυα, η ενίσχυση ένοπλων ομάδων, αλλά και η αναζωπύρωση του κουρδικού ζητήματος.

Το Κουρδικό και οι εξελίξεις στο Ιράν

Και η ενδεχόμενη ενεργοποίηση των Κούρδων μαχητών στο πεδίο μαζί με τις λοιπές χερσαίες δυνάμεις αναμένεται να φέρει την Τουρκία σε κατάσταση νευρικότητας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Πέτρος Λιάκουρας στο in «ο Τραμπ θα τάξει στη ηγεσία των μαχητών μια αυτόνομη περιοχή που θα μπορούσε προοπτικά να εξελιχθεί σε κράτος. Μια χρησιμότητα των Κούρδων που πιθανόν να συνοδεύεται από αντιπροσφορά για δικό τους κράτος θα διήγειρε τα αντανακλαστικά της Τουρκίας, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται».

Στο τι μπορεί αυτό να συνεπάγεται δεν αφήνει έξω από το κάδρο και τα ελληνοτουρκικά.

«Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη με την εγκατάσταση του αντιαεροπορικού συστήματος συστοιχίας των Patriot στην Κάρπαθο. Η Τουρκία αντέδρασε με λογική ρουτίνας, δηλαδή κατέθεσε την αντίρρηση επί τη βάσει των συμβατικών διατάξεων των τριών συμβατικών κειμένων που προβλέπει τη μερική αποστρατιωτικοποίηση για τα νησιά του Βορειανατολικού Αιγαίου και πλήρη για όλα τα λοιπά. Δεν ακολούθησε τίποτε άλλο. Επρόκειτο για αντίδραση ρουτίνας, δηλαδή δηλώνεται η διαμαρτυρία για να μην συνεπάγεται αποδοχή επί τοποθέτησης ενός οπλικού συστήματος σε νησί που το χαρακτηρίζει αποστρατικοποιημένο. Θεωρήθηκε ότι αυτή η διαμαρτυρία θα ήταν μια και έξω. Πριν δύο ημέρες απέστειλε διαμαρτυρία πιο μακροσκελή που προχωρά σε αναλυτική παρουσίαση σχετικά με τα νησιά και τέλος στηλιτεύει τον εξοπλισμό παρότι πρόκειται για αμυντικό σύστημα που αφορά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν. Αναγγέλλει ότι θα λάβει τα αναγκαία μέτρα. Προφανώς δεδομένης της πίεσης στα εξωτερικά και στα εσωτερικά της, η Τουρκία εξάγει τη νευρικότητα σε ένταση με αποδέκτη την Ελλάδα και με αφορμή την αμυντική θωράκιση της χώρας έναντι απειλών προερχομένων από το Ιράν».

Κενό στην τουρκική αεράμυνα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τουρκία δέχεται μεγάλη πίεση και στο εσωτερικό της όσον αφορά της ασθενή αεράμυνά της.

Η αντιπολίτευση στηλιτεύει την αγορά των S-400 από την κυβέρνηση Ερντογάν, που όπως υποστηρίζουν άφησαν τη χώρα ανοχύρωτη ενώ ο Χακάν Φιντάν απαντά με ευχαριστίες στο ΝΑΤΟ για τη συνδρομή του.

Και αν και παραδέχεται πως «τόσο οι εξελίξεις στην περιοχή όσο και οι πρόσφατες επιθέσεις έδειξαν ότι τα συστήματα αεράμυνας είναι πραγματικά πολύ σημαντικά και ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη τέτοιων συστημάτων» προκρίνει το ρόλο της Συμμαχίας τονίζοντας πως «ειδικά όσον αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους, πρέπει να είμαστε συλλογικά αμυνόμενοι».

Αυτό σε συνδυασμό με τις κινήσεις της Ελλάδας, κυρίως σε Κύπρο, αλλά και στη Βουλγαρία, που επιχειρεί μέσω της κατάστασης να αυξήσει επίσης το γεωπολιτικό της αποτύπωμα αποτελεί επίσης παράγοντα νευρικότητας για την Άγκυρα.