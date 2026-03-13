Σειρήνες ήχησαν στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ της Τουρκίας, που βρίσκεται κοντά στη νοτιοανατολική πόλη Αδάνα, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Το πρακτορείο μετέδωσε στην αγγλική υπηρεσία του ότι «σειρήνες ακούσθηκαν σήμερα στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία», χωρίς να διευκρινίσει την ακριβή ώρα του περιστατικού ή να δημοσιοποιήσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Αμερικανικά στρατεύματα στη βάση του Ιντσιρλίκ

Η βάση του Ιντσιρλίκ φιλοξενεί αμερικανικά στρατεύματα στο πλαίσιο της συνεργασίας εντός του ΝΑΤΟ, αποτελώντας κρίσιμο κόμβο για τις επιχειρήσεις της Συμμαχίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι σειρήνες ενεργοποιήθηκαν γύρω στις 03:25 (τοπική ώρα, 02:25 ώρα Ελλάδας) και διήρκεσαν περίπου πέντε λεπτά, προκαλώντας ανησυχία στα Άδανα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο αντικείμενο να πέφτει από τον ουρανό, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επίσημες επιβεβαιώσεις για τη φύση του συμβάντος.

Να σημειωθεί ότι χθες Πέμπτη σε γραπτό μήνυμά του ο 57χρονος γιος και διάδοχος του Χαμενεΐ, Μοτζταμπά προειδοποίησε ότι αν δεν κλείσουν όλες οι αμερικανικές βάσεις στον Περσικό Κόλπο, το Ιράν θα συνεχίσει να τις στοχοποιεί.

Απανωτά περιστατικά

Tο περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα τέσσερις ημέρες μετά την κατάρριψη από την αεροπορική άμυνα του ΝΑΤΟ ενός βαλλιστικού πυραύλου στον τουρκικό εναέριο χώρο, ο οποίος, σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, εκτοξεύθηκε από το Ιράν, ο δεύτερος σε πέντε ημέρες.

Η Τουρκία ανακοίνωσε την Τρίτη την ανάπτυξη ενός συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στο κέντρο της χώρας, μία ημέρα μετά την αναχαίτιση από το ΝΑΤΟ δεύτερου πυραύλου που είχε εκτοξευθεί από το Ιράν.

Τη Δευτέρα η Ουάσινγκτον έκλεισε το γενικό προξενείο της στα Άδανα και κάλεσε τους αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν την περιοχή.