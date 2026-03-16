Η κυβέρνηση του Ιράν ανακοίνωσε αύξηση 60% στον κατώτατο μισθό
Αύξηση 60% στον κατώτατο μισθό ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Ιράν, από 103 εκατ. ριάλ σε 166 εκατ. ριάλ, με το ιρανικό νόμισμα να διαπραγματεύεται στα 1,47 εκατ. ριάλ ανά δολάριο.
Ο υπουργός Εργασίας του Ιράν ανακοίνωσε αύξηση άνω του 60% στον κατώτατο μισθό, μετέδωσαν χθες Κυριακή ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μήνες μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που πυροδοτήθηκαν αρχικά από τη δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, ιρανοί εργάτες σε μονάδα φυσικού αερίου).
Ο μηνιαίος κατώτατος μισθός στο Ιράν θα αυξηθεί από 103 εκατομμύρια ριάλ σε 166 εκατομμύρια ριάλ
Η χώρα προσαρμόζει τον κατώτατο μισθό ετησίως ανάλογα με τον πληθωρισμό, ο οποίος εκτοξεύτηκε υπό το βάρος των διεθνών κυρώσεων τους μήνες που προηγήθηκαν του πολέμου ο οποίος ξέσπασε από τις ισραηλοαμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στις 28 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο τον υπουργό Εργασίας, «με την έγκριση της κυβέρνησης», ο μηνιαίος κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από 103 εκατομμύρια ριάλ σε 166 εκατομμύρια ριάλ κατά τη διάρκεια του επόμενου περσικού έτους, το οποίο ξεκινά σε λίγες ημέρες.
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης μια παρόμοια αύξηση σε οικογενειακά επιδόματα. Το ιρανικό νόμισμα διαπραγματεύεται περίπου στα 1,47 εκατομμύρια ριάλ ανά δολάριο, σύμφωνα με τον ιστότοπο Bonbast.
Υψηλό κόστος ζωής
Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν τον περασμένο Δεκέμβριο ως απάντηση στο υψηλό κόστος ζωής και την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος.
Ωστόσο, γρήγορα εξελίχθηκαν σε ένα τεράστιο κίνημα διαμαρτυρίας πρωτοφανούς κλίμακας, που ζητούσε την πτώση του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.
Οι αρχές κατέστειλαν βάναυσα τις διαδηλώσεις, σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Πηγή: ΑΠΕ
