Η κυβέρνηση του Ιράν ανακοίνωσε αύξηση 60% στον κατώτατο μισθό
Διεθνής Οικονομία 16 Μαρτίου 2026, 02:30

Αύξηση 60% στον κατώτατο μισθό ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Ιράν, από 103 εκατ. ριάλ σε 166 εκατ. ριάλ, με το ιρανικό νόμισμα να διαπραγματεύεται στα 1,47 εκατ. ριάλ ανά δολάριο.

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Ο υπουργός Εργασίας του Ιράν ανακοίνωσε αύξηση άνω του 60% στον κατώτατο μισθό, μετέδωσαν χθες Κυριακή ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μήνες μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που πυροδοτήθηκαν αρχικά από τη δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, ιρανοί εργάτες σε μονάδα φυσικού αερίου).

Ο μηνιαίος κατώτατος μισθός στο Ιράν θα αυξηθεί από 103 εκατομμύρια ριάλ σε 166 εκατομμύρια ριάλ

Η χώρα προσαρμόζει τον κατώτατο μισθό ετησίως ανάλογα με τον πληθωρισμό, ο οποίος εκτοξεύτηκε υπό το βάρος των διεθνών κυρώσεων τους μήνες που προηγήθηκαν του πολέμου ο οποίος ξέσπασε από τις ισραηλοαμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο τον υπουργό Εργασίας, «με την έγκριση της κυβέρνησης», ο μηνιαίος κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από 103 εκατομμύρια ριάλ σε 166 εκατομμύρια ριάλ κατά τη διάρκεια του επόμενου περσικού έτους, το οποίο ξεκινά σε λίγες ημέρες.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης μια παρόμοια αύξηση σε οικογενειακά επιδόματα. Το ιρανικό νόμισμα διαπραγματεύεται περίπου στα 1,47 εκατομμύρια ριάλ ανά δολάριο, σύμφωνα με τον ιστότοπο Bonbast.

Υψηλό κόστος ζωής

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν τον περασμένο Δεκέμβριο ως απάντηση στο υψηλό κόστος ζωής και την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος.

Ωστόσο, γρήγορα εξελίχθηκαν σε ένα τεράστιο κίνημα διαμαρτυρίας πρωτοφανούς κλίμακας, που ζητούσε την πτώση του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Οι αρχές κατέστειλαν βάναυσα τις διαδηλώσεις, σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ

Markets
Αγορές: Ιράν, πετρέλαιο και κεντρικές τράπεζες

Vita.gr
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

World
Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Διεθνής Οικονομία 15.03.26

Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Τζούλη Καλημέρη
Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Δευτέρα έως Πέμπτη 15.03.26

Ο «αντισυμβατικός» τρόπος ζωής μιας 36χρονης από την Αμερική που αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ωράριο εργασίας και είπε «ποτέ δουλειά την Παρασκευή».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Καυτή» σοκολάτα – Γιατί ανατιμήθηκε επτά φορές πάνω από τον πληθωρισμό – Οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 15.03.26

Η απότομη αύξηση στη σοκολάτα οφείλεται κυρίως σε μια άνευ προηγουμένου έκρηξη των παγκόσμιων τιμών κακάο, αποτέλεσμα σοβαρών διαταραχών στην προσφορά, εξηγεί οικονομολόγος του FAO

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Από τη Βαρκελώνη στο Ελληνικό – Πώς η ΑΙ και οι ψηφιακές υποδομές επανασχεδιάζουν τις πόλεις
Smart cities 15.03.26

Οι επενδύσεις σε ψηφιακές και βιώσιμες υποδομές θα είναι από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης των αστικών οικονομιών τα επόμενα χρόνια, εκτιμούν WEF και Παγκόσμια Τράπεζα για τις πόλεις του μέλλοντος

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού
Εν μέσω πολέμου 15.03.26

Ποιες είναι οι βασικότερες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία - Τα τρία σημεία «κλειδιά» για τις μεταφορές ενέργειας

Γιώργος Κανελλόπουλος
To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση
Οικονομία 14.03.26

Όλο και περισσότεροι νέοι της Gen Z αποταμιεύουν επιθετικά και επενδύουν έξυπνα, με στόχο να εγκαταλείψουν την εργασία πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες γενιές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Διεθνής Οικονομία 14.03.26

Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Νατάσα Ρουγγέρη
Μέση Ανατολή: Κατάπαυση του πυρός ζητά ο πάπας Λέων – «Ας ξαναρχίσει ο διάλογος»
Μέση Ανατολή 16.03.26

«Ας ξαναρχίσει ο διάλογος. Η βία δεν θα μπορέσει ποτέ να οδηγήσει στη δικαιοσύνη, στη σταθερότητα και στην ειρήνη ...», τονίζει ο πάπας Λέων, ζητώντας κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Καζακστάν: Εγκρίθηκε σε δημοψήφισμα το νέο, αμφιλεγόμενο Σύνταγμα της χώρας
Δημοψήφισμα 16.03.26

Το 86,7 ως το 88,6% των εκλογέων στο Καζακστάν ενέκρινε σε δημοψήφισμα την αναθεώρηση του νέου, αμφιλεγόμενου Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά τμήματα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ζητά βοήθεια από την Κίνα και πιέζει το ΝΑΤΟ να συμμετάσχει στο άνοιγμα του Ορμούζ
Πετρέλαιο - Ιράν 16.03.26

Ο Τραμπ «προειδοποιεί» τις χώρες του ΝΑΤΟ πως αν δεν απαντήσουν θετικά στην κλήση του για βοήθεια στο Ορμούζ, με πλοία, αεροπλάνα και στρατό, η Συμμαχία θα αντιμετωπίσει «ζοφερό μέλλον»

Σύνταξη
Γαλλία: Στον δεύτερο γύρο θα κριθεί η έκβαση των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις
Κόσμος 16.03.26

Σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας θα αναμετρηθούν δύο ως και πέντε υποψήφιοι στον δεύτερο γύρο την ερχόμενη Κυριακή, στον οποίο θα κριθούν και τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών.

Σύνταξη
Ιράν: Δεν θα συμμετέχει η Γερμανία σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, ξεκαθαρίζει ο Βάντεφουλ
Γιόχαν Βάντεφουλ 16.03.26

«Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτήν τη σύγκρουση», δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ για τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, αποκλείοντας επίσης τη συμμετοχή της Γερμανίας σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε δοκιμή εκτόξευσης πυραύλων υπερακριβείας με την κόρη του
Προειδοποιήσεις 16.03.26

Και εξαπέλυσε απειλές κατά όσων εχθρών (Νότια Κορέα και ΗΠΑ) βρίσκονται στην εμβέλεια των πυραύλων αυτών. Η Βόρεια Κορέα έχει δηλώσει ότι κάποια από τα συστήματα μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Σύνταξη
Κέρδισε τη μεγάλη «μάχη» η ταινία «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» – Οι εκπλήξεις και οι καλύτερες στιγμές των φετινών Όσκαρ
Culture Live 16.03.26 Upd: 04:47

Με τα βλέμματα στραμμένα στην «κόντρα» «Sinners» vs «Μια μάχη μετά την άλλη» και τα Frankenstein και KPop Demon Hunters να κερδίζουν τις εντυπώσεις ολοκληρώθηκε η τελετή απονομής των φετινών Όσκαρ - Όλα όσα συνέβησαν και η νίκη της Ελληνοαμερικανής, Κασσάνδρα Κουλουκουντίς

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ο Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει σύσταση πολυεθνικής συμμαχίας για τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Wall Street Journal 16.03.26

Δημοσίευμα της WSJ έρχεται έπειτα από τις αναρτήσεις του Τραμπ, που έλεγε ότι «πολλές χώρες, ειδικά όσες επηρεάζονται θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, για να διατηρήσουν τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά και ασφαλή».

Σύνταξη
Meta: Νέα εργαλεία ανίχνευσης απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Οι ενδείξεις που ενεργοποιούν τις προειδοποιήσεις
Τεχνολογία 15.03.26

Όσο εξελίσσονται τα κοινωνικά δίκτυα, τόσο πιο «επαγγελματικές» γίνονται και οι απάτες. Σήμερα, απάτη δεν είναι ένα καλογραμμένο μήνυμα από έναν «πρίγκιπα» που ζητάει βοήθεια, αλλά συχνά μια πολύ πειστική παγίδα. Η Meta ανακοίνωσε ότι ενισχύει τα εργαλεία ανίχνευσης απάτης σε Facebook, WhatsApp και Messenger.

Σύνταξη
Λάτσιο-Μίλαν 1-0: Οι φιλοξενούμενοι κλώτσησαν την ευκαιρία, κερδισμένη η Ιντερ (+8) – Λεάο κατά Αλέγκρι (pics)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Η Μίλαν είχε την ευκαιρία να πλησιάσει την πρωτοπόρο Ιντερ, που αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα, όμως ηττήθηκε στο Ολίμπικο και η διαφορά αυξήθηκε από τους 7 στους 8 βαθμούς.

Σύνταξη
Όσκαρ εν μέσω πολέμου: Πλήρης οδηγός για τη μια μάχη μετά την άλλη – Bonus τα προγνωστικά των bookmakers
Αντίστροφη μέτρηση 15.03.26

Το Χόλιγουντ προετοιμάζεται για την 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ, σε μια βραδιά που υπόσχεται ιστορικά ρεκόρ και λάμψη αστέρων, όσο η Μέση Ανατολή φλέγεται

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣΥΡΙΖΑ: Οι επόμενες κινήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Όλα ανοιχτά 15.03.26

Οι αποκαλύψεις του Ταλ Ντίλιαν στο MEGA προκαλούν κραδασμούς στην κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ να εξετάζει κινήσεις που μπορεί να γίνουν και στο επίπεδο της διαδικασίας στη Βουλή, αλλά και συνολικά σε πολιτικό επίπεδο.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός 0-0: Ματσάρα με σασπένς αλλά χωρίς γκολ στη Λεωφόρο (vid)
Super League 15.03.26

Ο Παναθηναϊκός είχε εκτεταμένο ροτέισον με το μυαλό στη Μπέτις, ο Παναιτωλικός πάλεψε για το καλύτερο, αλλά οι παίκτες σπατάλησαν μεγάλες ευκαιρίες και δεν μπόρεσαν να σκοράρουν ένα γκολ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο στρατός του Ισραήλ ζητά από την κυβέρνηση επιστράτευση 450.000 εφέδρων για τον Λίβανο
Δημόσια τηλεόραση 15.03.26

Σύμφωνα με πληροφορίες στην δημόσια ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ, η κυβέρνηση της χώρας ετοιμάζεται για μαζική επιστράτευση εναντίον της Χεζμπολάχ, ύστερα από αίτημα του ισραηλινού στρατού.

Σύνταξη
Μπέτις – Θέλτα 1-1: Πέμπτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη η αντίπαλος του Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Η Μπέτις έμεινε για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι (σε όλες τις διοργανώσεις) χωρίς νίκη, μετά το 1-1 στην έδρα της με Θέλτα δείχνοντας να μην... πατάει καλά πριν τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

