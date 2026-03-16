newspaper
Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Διεθνής Οικονομία 16 Μαρτίου 2026, 23:31

AI: Φόβοι για «έκρηξη» αντιγραφής στα online MBA – Πώς αλλάζει η αξιολόγηση

Η ραγδαία εξάπλωση του AI φέρνει τα business schools αντιμέτωπα με νέες μορφές ακαδημαϊκής απάτης αλλά και αξιολόγησης

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Spotlight

Μέχρι πρόσφατα, η μεγαλύτερη ανησυχία των πανεπιστημίων για την αντιγραφή ήταν οι εργασίες που αντιγράφονταν από το διαδίκτυο.

Σήμερα, όμως, μια νέα πρόκληση αλλάζει τα δεδομένα: η τεχνητή νοημοσύνη (AI) μπορεί να δημιουργήσει ολόκληρες αναλύσεις, παρουσιάσεις και ακαδημαϊκά κείμενα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αναγκάζοντας τα business schools, και ιδιαίτερα εκείνα που προσφέρουν online ΜΒΑ, να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν τους φοιτητές τους. Η εξ αποστάσεως φύση των μαθημάτων δυσκολεύει τον έλεγχο της ακαδημαϊκής συμπεριφοράς.

Η ευκολία της AI που μπορεί να οδηγήσει σε λάθος επιλογές

Οι φοιτητές ανέκαθεν είχαν τη δυνατότητα να παρακάμπτουν τους κανόνες. Η διαφορά σήμερα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει αυτή τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη.  Tα εργαλεία AI μπορούν να συντάξουν δοκίμια, να αναλύσουν οικονομικές αναφορές, να δημιουργήσουν παρουσιάσεις ή ακόμη και να μιμηθούν το ύφος γραφής ενός συγκεκριμένου ατόμου.

Με άλλα λόγια, η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρός βοηθός μάθησης, αλλά και ως εργαλείο για αθέμιτες πρακτικές. Αυτό δημιουργεί ένα δίλημμα για τα πανεπιστήμια: πού τελειώνει η νόμιμη χρήση της τεχνολογίας και πού αρχίζει η εξαπάτηση;

Η Megan Leroy, βοηθός κοσμήτορα στο Warrington College of Business του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, επισημαίνει ότι οι φοιτητές βρίσκονται μπροστά σε μια επιλογή που πάντα υπήρχε: να εργαστούν μόνοι τους ή να επιλέξουν την εύκολη λύση. «Η διαφορά σήμερα είναι ότι το λάθος μονοπάτι είναι πολύ πιο εύκολο να το ακολουθήσει κανείς», εξηγεί.

Το AI μπορεί να γράψει εργασίες ακριβώς όπως ένας φοιτητής

Σύμφωνα με τον Daniel Pearson, υπεύθυνο για το ακαδημαϊκό περιβάλλον στο Warwick Business School, οι σύγχρονες εφαρμογές AI μπορούν πλέον να κάνουν πολύ περισσότερα από το να δημιουργούν παρουσιάσεις ή να αναλύουν οικονομικές αναφορές.

Όπως αναφέρει, τα εργαλεία αυτά έχουν τη δυνατότητα να γράψουν ολόκληρες εργασίες μιμούμενα ακόμη και το ύφος γραφής ενός φοιτητή. «To ίδιo το AI μπορεί να σου πει ότι η αντιγραφή είναι λάθος», λέει χαρακτηριστικά. «Αλλά ταυτόχρονα σου δίνει τα μέσα για να το κάνεις, αν αυτό επιλέξεις».

Αυτό δημιουργεί μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα για τα πανεπιστήμια:

  • Πότε η χρήση της AI θεωρείται αποδεκτή και πότε όχι;
  • Πώς μπορεί να εντοπιστεί η ακαδημαϊκή απάτη;
  • Και τι πρέπει να συμβεί όταν αποδεικνύεται ότι κάποιος φοιτητής έχει παραβιάσει τους κανόνες;
  • Πόσο μεγάλο είναι πραγματικά το πρόβλημα;

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα για τις σχολές είναι να εκτιμήσουν την πραγματική έκταση του φαινομένου.

Στην αυστραλιανή σχολή AGSM εξετάζουν τις βαθμολογίες ως έναν πιθανό δείκτη. Αν η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνταν ευρέως για αντιγραφή, θα αναμενόταν γενική άνοδος των βαθμών.

Η Michele Roberts, επικεφαλής της σχολής και αναπληρώτρια κοσμήτορας στο UNSW Business School, εξηγεί ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη. «Αν οι φοιτητές χρησιμοποιούσαν μαζικά το AI για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, θα βλέπαμε αύξηση των βαθμών. Όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει», αναφέρει.

Άλλοι ακαδημαϊκοί παραμένουν πιο επιφυλακτικοί. Ο Bradley Staats από το Kenan-Flagler Business School του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας λέει στους Financial Times ότι είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί πόσες εργασίες έχουν περάσει από ένα εργαλείο AI πριν παραδοθούν.

Η δυσκολία εντοπισμού της αντιγραφής στα online μαθήματα

Ο εντοπισμός μεμονωμένων περιστατικών αντιγραφής γίνεται ακόμη πιο δύσκολος στα εξ αποστάσεως προγράμματα MBA.

Η Emily DeJeu από το Tepper School of Business του Carnegie Mellon εξηγεί ότι στο φυσικό περιβάλλον της τάξης ένας καθηγητής μπορεί να παρατηρήσει τι κάνουν οι φοιτητές. «Σε μια αίθουσα μπορώ να δω τι υπάρχει στην οθόνη σου ή αν χρησιμοποιείς κάποια συσκευή», λέει. «Στο online περιβάλλον αυτή η δυνατότητα ουσιαστικά εξαφανίζεται».

Για τον λόγο αυτό πολλές σχολές έχουν δοκιμάσει εργαλεία που χρησιμοποιούν τη μηχανική μάθηση για να ξεχωρίζουν αν ένα κείμενο έχει γραφτεί από άνθρωπο ή από AI. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πλατφόρμες όπως CrossPlag, Copyleaks, Turnitin, GPTZero και Originality.ai.

Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί θεωρούν ότι τα αποτελέσματα αυτών των εργαλείων δεν είναι αξιόπιστα. Συνήθως παρέχουν μόνο έναν «δείκτη πιθανότητας», ο οποίος σπάνια αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη. Επιπλέον, συχνά εμφανίζονται λάθη, όπως ψευδώς θετικά αποτελέσματα, ενώ τα εργαλεία δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με την ταχεία εξέλιξη των μοντέλων AI.

Οι νέες μορφές αξιολόγησης των φοιτητών

Η κατάσταση αυτή οδηγεί πολλά πανεπιστήμια σε επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο αξιολογούν τους φοιτητές, ιδιαίτερα στα online MBA.

Μία από τις λύσεις είναι η αλλαγή της ισορροπίας μεταξύ ατομικών εργασιών και ομαδικών projects. Παράλληλα, οι φοιτητές καλούνται όλο και πιο συχνά να υπερασπιστούν τις γραπτές εργασίες τους ή να συμμετέχουν σε προφορικές εξετάσεις που αξιολογούν την κριτική τους σκέψη.

Στο Warwick Business School εξετάζεται επίσης η χρήση καταγεγραμμένων προφορικών εξετάσεων. Οι φοιτητές θα απαντούν σε τυχαίες ερωτήσεις ή θα συμμετέχουν σε προσομοιώσεις, παρουσιάσεις και συζητήσεις.

Παρά τα πλεονεκτήματα, και αυτή η μέθοδος έχει περιορισμούς, καθώς τα μεγάλα online προγράμματα έχουν εκατοντάδες φοιτητές κάθε χρόνο, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον φόρτο εργασίας των καθηγητών.

Η σημασία της ακαδημαϊκής ηθικής

Πολλοί ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι η πραγματική λύση δεν βρίσκεται μόνο στους μηχανισμούς ελέγχου, αλλά κυρίως στην αλλαγή νοοτροπίας των φοιτητών.

Η Roberts τονίζει ότι οι φοιτητές MBA ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν μια «νοοτροπία ανάπτυξης». Η πρόοδος, όπως λέει, έρχεται όταν κάποιος αντιμετωπίζει δύσκολα προβλήματα και όχι όταν αναζητά εύκολες λύσεις.

Τι συμβαίνει όταν αποδειχθεί αντιγραφή

Όταν επιβεβαιώνεται περιστατικό ακαδημαϊκής απάτης, τα πανεπιστήμια ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες που εφαρμόζονται για κάθε παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας.

Τα γραφεία ακαδημαϊκής ακεραιότητας συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία και αποφασίζουν τις ποινές, οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται από αποτυχία σε μια εργασία μέχρι και αποβολή από το πρόγραμμα.

Παράλληλα, οι σχολές αναγνωρίζουν ότι η ευρεία χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει ριζικά το εκπαιδευτικό τοπίο. Όπως λέει η Leroy, η αντιγραφή μπορεί πλέον να κλιμακωθεί πολύ πιο εύκολα. Ωστόσο, η πρόκληση αυτή ωθεί τα πανεπιστήμια να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους: να διασφαλίσουν ότι οι μελλοντικοί ηγέτες των επιχειρήσεων θα διαθέτουν όχι μόνο γνώσεις, αλλά και ισχυρές ηθικές αξίες.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Ναυτιλία
Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην βρετανική Telegraph για τη διεθνή ναυτιλία και τον πόλεμο στο Ιράν

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην βρετανική Telegraph για τη διεθνή ναυτιλία και τον πόλεμο στο Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα
Διεθνής Οικονομία 16.03.26

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν είναι απλώς μια κρίση — είναι ένα μήνυμα. Οι μεγάλοι πλοιοκτήτες, τα κράτη του Κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συγκληθούν αμέσως για να βρουν μια κοινή λύση και να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;
Δύσκολη εξίσωση 16.03.26

Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;

Η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι, εκτός από την αύξηση των τιμών, η πρόσβαση και ο εφοδιασμός ενδέχεται επίσης να περιοριστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια
Μια επιζήμια μόδα 16.03.26

Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια

Αν ζούσε σήμερα ο Πρώσος στρατιωτικός αναλυτής Καρλ φον Κλαούζεβιτς θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να πάει σε πόλεμο, καθώς η παραγωγή κρίσιμου υλικού εγκαταλείφθηκε για τις υπηρεσίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Διεθνής Οικονομία 15.03.26

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών

Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Τζούλη Καλημέρη
Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Δευτέρα έως Πέμπτη 15.03.26

Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας

Ο «αντισυμβατικός» τρόπος ζωής μιας 36χρονης από την Αμερική που αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ωράριο εργασίας και είπε «ποτέ δουλειά την Παρασκευή».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Καυτή» σοκολάτα – Γιατί ανατιμήθηκε επτά φορές πάνω από τον πληθωρισμό – Οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 15.03.26

«Καυτή» σοκολάτα - Γιατί ανατιμήθηκε επτά φορές πάνω από τον πληθωρισμό - Οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ

Η απότομη αύξηση στη σοκολάτα οφείλεται κυρίως σε μια άνευ προηγουμένου έκρηξη των παγκόσμιων τιμών κακάο, αποτέλεσμα σοβαρών διαταραχών στην προσφορά, εξηγεί οικονομολόγος του FAO

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Από τη Βαρκελώνη στο Ελληνικό – Πώς η ΑΙ και οι ψηφιακές υποδομές επανασχεδιάζουν τις πόλεις
Smart cities 15.03.26

Από τη Βαρκελώνη στο Ελληνικό - Πώς ΑΙ και ψηφιακές υποδομές αλλάζουν τον αστικό σχεδιασμό

Οι επενδύσεις σε ψηφιακές και βιώσιμες υποδομές θα είναι από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης των αστικών οικονομιών τα επόμενα χρόνια, εκτιμούν WEF και Παγκόσμια Τράπεζα για τις πόλεις του μέλλοντος

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού
Εν μέσω πολέμου 15.03.26

Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού

Ποιες είναι οι βασικότερες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία - Τα τρία σημεία «κλειδιά» για τις μεταφορές ενέργειας

Γιώργος Κανελλόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ εκτιμά ότι θα καθυστερήσει «περίπου ένα μήνα» το ταξίδι του στην Κίνα
«Εχουμε πόλεμο» 17.03.26

Πάει πίσω το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα

«Μιλάμε με την Κίνα. Θα το ήθελα πολύ, αλλά λόγω του πολέμου, θέλω να βρίσκομαι εδώ», δηλώνει ο Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι η επίσκεψή του στο Πεκίνο θα καθυστερήσει «περίπου ένα μήνα».

Σύνταξη
Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία
Οικονομικές Ειδήσεις 17.03.26

Κίνα: Αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στις διεθνείς σχέσεις; Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Η έκκληση του Τραμπ για βοήθεια στα Στενά του Ορμούζ άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας – Οι συζητήσεις για την επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας στο εξωτερικό

Τζούλη Καλημέρη
Λίβανος: Κοινή δήλωση κατά της κλιμάκωσης της βίας από Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία και Καναδά
Μέση Ανατολή 17.03.26

Λίβανος: Κοινή δήλωση κατά της κλιμάκωσης της βίας από Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία και Καναδά

Τουλάχιστον 880 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο μετά τις ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, τόσο στα νότια της χώρας όσο και στη Βηρυτό. Σχεδόν ένα εκατομμύριο οι εκτοπισμένοι.

Σύνταξη
Απάτη με επιδοτήσεις στο Ρέθυμνο: Δήλωσαν χιλιάδες ανύπαρκτα αιγοπρόβατα για να πάρουν αποζημιώσεις
Ελλάδα 17.03.26

Απάτη με επιδοτήσεις στο Ρέθυμνο: Δήλωσαν χιλιάδες ανύπαρκτα αιγοπρόβατα για να πάρουν αποζημιώσεις

Χιλιάδες αιγοπρόβατα που δεν βρέθηκαν ποτέ σε έλεγχο δήλωσαν τρεις κτηνοτρόφοι στο Ρέθυμνο - Οι αρχές αναμένεται να ενημερώσουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Διεύθυνση Γεωργίας και την ΑΑΔΕ για να πραγματοποιήσουν την δική τους έρευνα.

Σύνταξη
Ανησυχία στην ΑΣΠΑΙΤΕ για ενδεχόμενο σαμποτάρισμα της ενσωμάτωσης στο ΕΚΠΑ από τη διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή
Ακαδημαϊκές «τορπίλες» 16.03.26

Ανησυχία στην ΑΣΠΑΙΤΕ για ενδεχόμενο σαμποτάρισμα της ενσωμάτωσης στο ΕΚΠΑ από τη διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή

Ανησυχία προκαλεί στην ΑΣΠΑΙΤΕ η διαφαινόμενη προσπάθεια μερίδας της διορισμένης διοικούσας επιτροπής της Σχολής να «τορπιλιστεί» η συμφωνία για την ενσωμάτωσή στο ΕΚΠΑ

Σύνταξη
Κρεμονέζε – Φιορεντίνα 1-4: Επιβλητικοί στο ντέρμπι παραμονής οι «Βιόλα»
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Κρεμονέζε – Φιορεντίνα 1-4: Επιβλητικοί στο ντέρμπι παραμονής οι «Βιόλα»

Τεράστιο βήμα παραμονής στη Serie A έκανε η Φιορεντίνα μετά το 4-1 επί της Κρεμονέζε στο «Τζοβάνι Τζίνι». Οι «Βιόλα» ανέβηκαν στην 16η θέση αφήνοντας ζώνη του υποβιβασμού τη σημερινή τους αντίπαλο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΕΛ.ΑΣ.: Ταυτοποιήθηκαν 14 οπαδοί του ΠΑΟΚ που εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας
Ελλάδα 16.03.26

ΕΛ.ΑΣ.: Ταυτοποιήθηκαν 14 οπαδοί του ΠΑΟΚ που εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας

Μετά από έρευνες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι 8 - Οι δράστες επιτέθηκαν στους δημοσιογράφους και τους εξανάγκασαν να αποχωρήσουν από τα δημοσιογραφικά θεωρία στην Τούμπα

Σύνταξη
Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για τον φίλο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν
Λογικό; 16.03.26

Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για την βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ

Λίγες ώρες μετά τη βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ, ο Μάιλς Τέλερ δημοσίευσε μια παλιά, αστεία φωτογραφία με τον φίλο και πρώην συμπρωταγωνιστή του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό – Διαφορετικός Παναθηναϊκός με Λεσόρ»
Euroleague 16.03.26

Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό – Διαφορετικός Παναθηναϊκός με Λεσόρ»

Ο Λούκα Βιλντόζα μίλησε στο «meridiansports» και μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague, ενώ στάθηκε στην σημασία της επιστροφής του Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Τραμπ: Αν δεν κάναμε πόλεμο στο Ιράν, τώρα θα είχαμε πυρηνικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Τραμπ: Αν δεν κάναμε πόλεμο στο Ιράν, τώρα θα είχαμε πυρηνικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι όποιος υποστηρίζει ένα πυρηνικό Ιράν έχει «κάποιο πρόβλημα». Και πως η Τεχεράνη θα χρησιμοποιούσε αμέσως τέτοια όπλα για να «ανατινάξει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο το Ισραήλ».

Σύνταξη
Ανθρωποειδή ρομπότ: Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο
Κίνα vs ΗΠΑ 16.03.26

Η εποχή των ανθρωποειδών ρομπότ πλησιάζει - Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο

H εποχή που τα ανθρωποειδή ρομπότ θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια πραγματικότητα που «χτίζεται» αυτή τη στιγμή στα εργαστήρια και σύντομα θα το δούμε ανάμεσά μας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του
Μπάσκετ 16.03.26

Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του

Ο Κέντρικ Ναν ζήτησε και πήρε άδεια για να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παραβρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του. Στη διάθεση του Αταμάν για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν – Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ερίζουν ποιος έκανε την αρχή
Δημοσιεύματα 16.03.26

Προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν – Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ερίζουν ποιος έκανε την αρχή

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευθεί. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να την προσεγγίσουν και πως η Ουάσιγκτον διαπίστωσε ότι το Ιράν δεν ήταν εύκολος αντίπαλος.

Σύνταξη
Σκάνδαλο στα Όσκαρ: Γιατί η Μπριζίτ Μπαρντό «αγνοήθηκε» επιδεικτικά;
In Memoriam 16.03.26

Σκάνδαλο στα Όσκαρ: Γιατί η Μπριζίτ Μπαρντό «αγνοήθηκε» επιδεικτικά;

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ τίμησε όσους έφυγαν από τη ζωή, όχι όμως και την αμφιλεγόμενη ντίβα της Γαλλίας Μπριζίτ Μπαρντό που αγνοήθηκε στο In Memoriam -δεν ήταν η μόνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;
Επιστημονική ημερίδα 16.03.26

Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;

Οι επιστήμονες Δημοσθένης Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος και Νίκος Κουραχάνης, συνεπιμελητές του βιβλίου «Ασφαλειοποιημένος Ανθρωπισμός», μιλάνε στο in ενόψει ημερίδας για το προσφυγικό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 16.03.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Γουλβς για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης
Ελλάδα 16.03.26

Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης

Οι νεαροί πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων λίγο πριν τις 11:00 το πρωί, προκειμένου να απολογηθούν για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν

Σύνταξη
Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να κατηγορηθούν οι ΗΠΑ για το χτύπημα στο Δημοτικό του Ιράν
Κόσμος 16.03.26

Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να κατηγορηθούν οι ΗΠΑ για το χτύπημα στο Δημοτικό του Ιράν

Με δημοσίευμά της η Διεθνής Αμνηστία ζητά λογοδοσία από πλευράς ΗΠΑ για το χτύπημα σε δημοτικό σχολείο της Μινάμπ του Ιράν, όπου μαθητές, μαθήτριες, γονείς και δάσκαλοι σκοτώθηκαν από αμερικανικό χτύπημα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο