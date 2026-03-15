Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ψάχνουν εντός έδρας τρίποντο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (19:30) – Εντός έδρας «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, ο Δικέφαλος κοντράρεται με τον Λεβαδειακό (18:00) και οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν τον Παναιτωλικό (21:00).
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα και σήμερα (15/3) στη Stoiximan Super League, με την ΑΕΚ να δοκιμάζεται στο Περιστέρι κόντρα στον αήττητο -εδώ και ένα μήνα- Ατρόμητο, ενώ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό και ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό.
Η ΑΕΚ επιστρέφει στις υποχρεώσεις του εγχώριου πρωταθλήματος μετά την εμφατική νίκη επί της Τσέλιε (4-0) και φιλοδοξεί να φύγει με το «διπλό» από το Περιστέρι για να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας, σε ένα ματς που όπως υπογράμμισε ο Νίκολιτς θα είναι δύσκολο για την Ένωση.
Υπενθυμίζεται ότι η ΑΕΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, με το σύνολο του Νίκολιτς να έχει 56 βαθμούς, ενώ ο Ατρόμητος είναι όγδοος με 28 βαθμούς και «μάχεται» για να εξασφαλίσει τη θέση του στις 5-8.
Ο Ντούσαν Κέρκεζ δεν μπορεί ωστόσο να υπολογίζει στους τιμωρημένους Μανσούρ, Μουντέ, Μίχορλ και Τσιγγάρα.
Περιμένει στραβοπάτημα της ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ
Στα υπόλοιπα ματς της βραδιάς, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό (18:00), με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να θέλει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στους Βοιωτούς για να παραμείνει ζωντανός στη μάχη της κορυφής του πρωταθλήματος.
Ο ΠΑΟΚ φιγουράρει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 54 βαθμούς, ενώ ο Λεβαδειακός είναι πέμπτος μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό με 4-1.
Ο Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στους Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκη και Κένι για το αποψινό ματς και ο Παπαδόπουλος για τον Λεβαδειακό δεν συμπεριέλαβε τους τιμωρημένους Παλάσιος, Λαμαράνα και Κωστή, Λιάγκα, Παπαδόπουλο.
Να συνεχίσει το σερί ο Παναθηναϊκός
Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός μετά τη μεγάλη νίκη επί της Μπέτις στρέφει την προσοχή του στο ματς με τον Παναιτωλικό (21:00) και οι Πράσινοι θέλουν να διευρύνουν το νικηφόρο σερί για να «κλειδώσουν» την είσοδο στα playoffs.
Εκτός για το Τριφύλλι έμειναν ο Τιν Γεντβάι, ο οποίος είναι τιμωρημένος, οι Ρενάτο Σάντσες, Κυριακόπουλος και Ίνγκασον, για να πάρουν ανάσες. αλλά και οι τραυματίες Κώτσιρας, Ντέσερς, Πάλμερ-Μπράουν και Κυριακόπουλος.
