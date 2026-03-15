Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
Μπαρτζώκας: «Εκνευριστήκαμε από τα πολύ φτηνά λάθη και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα στο γήπεδο»
Μπάσκετ 15 Μαρτίου 2026, 17:07

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Πανιωνίου στο κλειστό της Γλυφάδας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Πανιωνίου και σχολίασε όσα έγιναν εντός και εκτός παρκέ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην κατάσταση κάποιων παικτών του, αλλά και την δύσκολη συνέχεια στη Euroleague, με τη «διαβολοβδομάδα» που έρχεται.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας

Πάντα είναι δύσκολο το μεσημέρι της Κυριακής. Ο Πανιώνος παίζει με πάθος και εμφανώς καλύτερα με τον Μάρκοβιτς στον πάγκο, συν τις προσθήκες που έχει κάνει. Εμείς όπως καταλαβαίνετε είχαμε ένα έλλειμμα κινήτρου γιατί προερχόμασταν από διπλή εβδομάδα και τώρα παίζουμε πάλι Τρίτη – Πέμπτη και ταυτόχρονα έχουμε εξασφαλίσει την πρώτη θέση, κακά τα ψέματα.

Παρόλα αυτά θέλαμε να παίξουμε για την ομάδα μας και για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Βάζοντας παίκτες όπως ο Γουόκαπ, ο Βεζένκοβ και ο Μόρις που δεν είχαν κάνει καν ομαδική προπόνηση, προφανώς δεν παίξαμε καλά. Υπήρχε μεγάλη νευρικότητα η οποία προέρχεται από τη δική μας κακή εκτέλεση. Νομίζω κατά βάση εκνευριστήκαμε από αυτό, από τα πολύ φτηνά λάθη που κάναμε και τις κακές επιλογές.

Προφανώς και από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα στο γήπεδο, που είναι πάντα η ίδια όταν παίζουμε εδώ. Σίγουρα μας επηρεάζει σαν ανθρώπους. Όταν ακούς αυτόν τον οχετό κάθε φορά, είναι ένα σοβαρο θέμα.

Να πω ότι και ο Λαρεντζάκης ήταν μέσα σε αυτούς που δεν είχαν κάνει ομαδική προπόνηση, γιατί στο ταξίδι είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού στον αχίλλειο. Ήταν πολύ σημαντικός και βοήθησε να κερδίσουμε. Ήταν να μην παίξει. Είστε φίλος του Λαρεντζάκη; Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν είμαι υπέρ της τρέλας. Θα ήθελα να παίζουμε χωρίς τρέλα. Με το συναίσθημα φυσικά. Αλλά να μπορούμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική. Ο Λαρεντζάκης πολλές φορές ξεφεύγει. Σήμερα όμως ήταν πάρα πολύ καλός. Εκτέλεσε το πλάνο, σούτερα καλά την μπάλα, έπαιξε άμυνα. Οποισδήποτε φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού, πρέπει να παίζει για τη νίκη.

Το ότι βάλαμε 4 παίκτες χωρίς ομαδική προπόνηση, γιατί έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το παιχνίδι ενόψει των αγώνων της Τρίτης και της Πέμπτης, προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στη χημεία της ομάδας. Η ομάδα δεν έχει ρυθμό, δεν έχει εκτέλεση. Όλοι οι παίκτες παίζουν περπατώντας αντί για τρέχοντας. Δεν είναι ότι μας επηρέασε η ήττα από τη Μονακό. Παίξαμε τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια στην EuroLeague χωρίς τον Γουόκαπ και τον Βεζένκοβ, που είδατε πόσο καθοριστικοί ήταν σήμερα, και η ομάδα μας έκανε δύο νίκες. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό και την Παρί, που είναι πολύ δύσκολη έξω και χάσαμε στο τελευταίο σουτ από τη Μονακό, χωρίς να παίξουμε καλά.

Ταυτόχρονα, ο Μάρτιος είναι πολύ δύσκολος μήνας για εμάς και πρέπει να τον διαχειριστούμε. Γιατί ο Απρίλιος είναι πιο εύκολος για εμάς. Αν σκεφτείτε πόσα παιχνίδια έχουμε παίξει συνεχόμενα, χωρίς καν προπόνηση, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και καταλαβαίνω και τους παίκτες. Κερδίζουμε με μεγάλες διαφορές όταν διακυβεύεται κάτι. Αυτή τη στιγμή το ότι κερδίσαμε, με αφήνει ευχαριστημένο. Είπα στα παιδιά ‘πάμε να κερδίσουμε και να φύγουμε από εδώ, να κάνουμε πέντε βασικά πράγματα’. Και πιο πολύ για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος, για να μην πει κανένας ότι κάτσαμε και χάσαμε επίτηδες από τον Πανιώνιο. Αλλά δυστυχώς είχαμε να διαχειριστούμε πολλά θέματα τραυματισμών κι άλλα παρόμοια».

Εμπόριο: Νέα concepts σε μια αγορά που «φλέγεται»

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Ιράν: Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

Συγκλονιστικός Βεζένκοφ: «Μέχρι πότε θα χάνονται νέες ψυχές στο βωμό των ομάδων;»

«Κρανοφόροι εισέβαλαν σε αγώνα πόλο παίδων και απαιτούσαν την αφαίρεση των διακριτικών του Άρη»

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λιντς
LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φούλαμ
Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα (vids)
Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)
LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
Καταγγελία για σκληρή βία ανηλίκων κατά 11χρονης – Τη χτύπησαν και την εξανάγκασαν να γονατίσει τραβώντας βίντεο
ΕΕ: Διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ θα εξετάσει το Συμβούλιο Υπουργών
Ομαδικός βιασμός στα Χανιά: Στο in ο αδερφός ενός εκ των συλληφθέντων «Ο αδερφός μου δεν έχει κάνει τίποτα – δεν την βίασαν
Παραγωγικό υπόδειγμα και τουρισμός: Διάλογος με αφορμή το Café Economy
Πάπας Λέων ΙΔ’: Έκκληση να σταματήσει η «αποτρόπαιη βία» του πολέμου στο Ιράν
LIVE: Κηφισιά – Βόλος
Θεσσαλονίκη: Συμπληρωματική δίωξη στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε
Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο
ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

