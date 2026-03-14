Ένταση στην Κούβα: Διαμαρτυρίες για τα μπλακ άουτ και τις ελλείψεις κατέληξαν σε επεισόδια

Αντι-κυβερνητικοί διαδηλωτές στην Κούβα επιτέθηκαν σε γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος νωρίς το Σάββατο, σύμφωνα με δημοσίευμα κρατικής εφημερίδας, σε μια σπάνια έκρηξη δημόσιας διαμαρτυρίας που πυροδοτήθηκε από τις διακοπές ρεύματος, οι οποίες επιδεινώθηκαν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού πετρελαίου.

Μια διαδήλωση κατά των διακοπών ρεύματος και της έλλειψης τροφίμων φαίνεται να ξεκίνησε ειρηνικά στην πόλη Μορόν αργά την Παρασκευή, αλλά εξελίχθηκε σε βίαιη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ανέφερε η εφημερίδα «Invasor».

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μια μεγάλη πυρκαγιά και ανθρώπους να ρίχνουν πέτρες στα παράθυρα ενός κτιρίου, ενώ φωνές φώναζαν «ελευθερία» στο παρασκήνιο.

Το Reuters κατάφερε να επαληθεύσει την τοποθεσία ενός βίντεο στο Μορόν, το οποίο βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Κούβας, περίπου 400 χλμ. ανατολικά της πρωτεύουσας Αβάνας, κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κάγιο Κόκο.

Ο Αμερικανικός αποκλεισμός σφίγγει τον κλοιό

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν πίεση στην Κούβα από τότε που συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο – τον σημαντικότερο σύμμαχο της Κούβας – τον Ιανουάριο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις αποστολές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς την Κούβα και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλά πετρέλαιο στην Κούβα, ασκώντας πίεση σε μια οικονομία που ήδη αγωνίζεται με ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων, ηλεκτρικού ρεύματος και φαρμάκων.

Ο Τραμπ έχει κάνει τις τελευταίες εβδομάδες μια σειρά δηλώσεων, λέγοντας ότι η Κούβα βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης ή είναι πρόθυμη να συνάψει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κυβέρνηση της Κούβας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι είχε ξεκινήσει συνομιλίες με την Ουάσιγκτον για να προσπαθήσει να εκτονώσει την κρίση.

Οι δημόσιες διαμαρτυρίες, ιδίως οι βίαιες, είναι εξαιρετικά σπάνιες στην Κούβα. Το σύνταγμά της του 2019 παρέχει στους πολίτες το δικαίωμα να διαδηλώνουν, αλλά ένας νόμος που ορίζει πιο συγκεκριμένα αυτό το δικαίωμα έχει κολλήσει στη νομοθετική διαδικασία, αφήνοντας όσους βγαίνουν στους δρόμους σε νομικό κενό.

«Αυτό που αρχικά ξεκίνησε ειρηνικά, και μετά από ανταλλαγή απόψεων με τις τοπικές αρχές, μετατράπηκε σε πράξεις βανδαλισμού κατά της έδρας της Δημοτικής Επιτροπής του Κόμματος», ανέφερε η εφημερίδα Invasor.

«Μια μικρότερη ομάδα ανθρώπων πέταξε πέτρες στην είσοδο του κτιρίου και έβαλε φωτιά στο δρόμο με έπιπλα από τον χώρο της ρεσεψιόν», πρόσθεσε.

🚨 WATCH: The Communist Party headquarters in Morón, Ciego de Ávila was set on fire amid unrest in Cuba.pic.twitter.com/Oqp8ZZ34zE — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) March 14, 2026

Fake news και παρταπληροφόρηση

Σε ένα βίντεο στα κοινωνικά μέσα, ακούγεται ένας πυροβολισμός και η κάμερα στρέφεται προς ένα άτομο που βρίσκεται ξαπλωμένο στο έδαφος. Το κρατικό μέσο ενημέρωσης Vanguardia de Cuba απέρριψε τις αναφορές στο διαδίκτυο ότι το άτομο που βρίσκεται ξαπλωμένο στο έδαφος είχε πυροβοληθεί από την αστυνομία.

«Η εικόνα που κυκλοφορεί δείχνει τη σκηνή της διαμαρτυρίας, αλλά είναι σημαντικό το κοινό να γνωρίζει την αλήθεια: κανείς δεν τραυματίστηκε από πυροβολισμό», ανέφερε η Vanguardia de Cuba στο X.

«Η χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης επιδιώκει να σπείρει φόβο και σύγχυση στον λαό μας. Ας μην πέσουμε θύματα προκλήσεων», πρόσθεσε.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η αστυνομία συνέλαβε πέντε άτομα και ότι ένας μεθυσμένος διαδηλωτής έπεσε και νοσηλεύεται για τραυματισμούς στο νοσοκομείο.

Την περασμένη εβδομάδα, αρκετές μικρές ομάδες κατοίκων σε όλη την Αβάνα χτύπησαν κατσαρόλες σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στις παρατεταμένες διακοπές ρεύματος.

Φοιτητές πραγματοποίησαν τη Δευτέρα καθιστική διαμαρτυρία στα σκαλιά του Πανεπιστημίου της Αβάνας, αφού η κυβέρνηση ανέστειλε τα μαθήματα με φυσική παρουσία, κατηγορώντας τον αμερικανικό αποκλεισμό πετρελαίου. Η έλλειψη καυσίμων έχει περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες συγκοινωνίες, καθιστώντας δύσκολη, αν όχι αδύνατη, τη συνάντηση καθηγητών και φοιτητών για τα μαθήματα.