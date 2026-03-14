14.03.2026 | 18:41
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
Κόσμος 14 Μαρτίου 2026, 21:14

Ένταση στην Κούβα: Διαμαρτυρίες για τα μπλακ άουτ και τις ελλείψεις κατέληξαν σε επεισόδια

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις αποστολές πετρελαίου και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλά πετρέλαιο στην Κούβα, ασκώντας πίεση σε μια οικονομία που ήδη αγωνίζεται με ελλείψεις

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Αντι-κυβερνητικοί διαδηλωτές στην Κούβα επιτέθηκαν σε γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος νωρίς το Σάββατο, σύμφωνα με δημοσίευμα κρατικής εφημερίδας, σε μια σπάνια έκρηξη δημόσιας διαμαρτυρίας που πυροδοτήθηκε από τις διακοπές ρεύματος, οι οποίες επιδεινώθηκαν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού πετρελαίου. 

Μια διαδήλωση κατά των διακοπών ρεύματος και της έλλειψης τροφίμων φαίνεται να ξεκίνησε ειρηνικά στην πόλη Μορόν αργά την Παρασκευή, αλλά εξελίχθηκε σε βίαιη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ανέφερε η εφημερίδα «Invasor». 

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μια μεγάλη πυρκαγιά και ανθρώπους να ρίχνουν πέτρες στα παράθυρα ενός κτιρίου, ενώ φωνές φώναζαν «ελευθερία» στο παρασκήνιο. 

Το Reuters κατάφερε να επαληθεύσει την τοποθεσία ενός βίντεο στο Μορόν, το οποίο βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Κούβας, περίπου 400 χλμ. ανατολικά της πρωτεύουσας Αβάνας, κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κάγιο Κόκο.  

Ο Αμερικανικός αποκλεισμός σφίγγει τον κλοιό 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν πίεση στην Κούβα από τότε που συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο – τον σημαντικότερο σύμμαχο της Κούβας – τον Ιανουάριο. 

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις αποστολές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς την Κούβα και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλά πετρέλαιο στην Κούβα, ασκώντας πίεση σε μια οικονομία που ήδη αγωνίζεται με ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων, ηλεκτρικού ρεύματος και φαρμάκων. 

Ο Τραμπ έχει κάνει τις τελευταίες εβδομάδες μια σειρά δηλώσεων, λέγοντας ότι η Κούβα βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης ή είναι πρόθυμη να συνάψει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Η κυβέρνηση της Κούβας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι είχε ξεκινήσει συνομιλίες με την Ουάσιγκτον για να προσπαθήσει να εκτονώσει την κρίση. 

Οι δημόσιες διαμαρτυρίες, ιδίως οι βίαιες, είναι εξαιρετικά σπάνιες στην Κούβα. Το σύνταγμά της του 2019 παρέχει στους πολίτες το δικαίωμα να διαδηλώνουν, αλλά ένας νόμος που ορίζει πιο συγκεκριμένα αυτό το δικαίωμα έχει κολλήσει στη νομοθετική διαδικασία, αφήνοντας όσους βγαίνουν στους δρόμους σε νομικό κενό. 

«Αυτό που αρχικά ξεκίνησε ειρηνικά, και μετά από ανταλλαγή απόψεων με τις τοπικές αρχές, μετατράπηκε σε πράξεις βανδαλισμού κατά της έδρας της Δημοτικής Επιτροπής του Κόμματος», ανέφερε η εφημερίδα Invasor. 

«Μια μικρότερη ομάδα ανθρώπων πέταξε πέτρες στην είσοδο του κτιρίου και έβαλε φωτιά στο δρόμο με έπιπλα από τον χώρο της ρεσεψιόν», πρόσθεσε. 

Fake news και παρταπληροφόρηση  

Σε ένα βίντεο στα κοινωνικά μέσα, ακούγεται ένας πυροβολισμός και η κάμερα στρέφεται προς ένα άτομο που βρίσκεται ξαπλωμένο στο έδαφος. Το κρατικό μέσο ενημέρωσης Vanguardia de Cuba απέρριψε τις αναφορές στο διαδίκτυο ότι το άτομο που βρίσκεται ξαπλωμένο στο έδαφος είχε πυροβοληθεί από την αστυνομία. 

«Η εικόνα που κυκλοφορεί δείχνει τη σκηνή της διαμαρτυρίας, αλλά είναι σημαντικό το κοινό να γνωρίζει την αλήθεια: κανείς δεν τραυματίστηκε από πυροβολισμό», ανέφερε η Vanguardia de Cuba στο X. 

«Η χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης επιδιώκει να σπείρει φόβο και σύγχυση στον λαό μας. Ας μην πέσουμε θύματα προκλήσεων», πρόσθεσε. 

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η αστυνομία συνέλαβε πέντε άτομα και ότι ένας μεθυσμένος διαδηλωτής έπεσε και νοσηλεύεται για τραυματισμούς στο νοσοκομείο. 

Την περασμένη εβδομάδα, αρκετές μικρές ομάδες κατοίκων σε όλη την Αβάνα χτύπησαν κατσαρόλες σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στις παρατεταμένες διακοπές ρεύματος. 

Φοιτητές πραγματοποίησαν τη Δευτέρα καθιστική διαμαρτυρία στα σκαλιά του Πανεπιστημίου της Αβάνας, αφού η κυβέρνηση ανέστειλε τα μαθήματα με φυσική παρουσία, κατηγορώντας τον αμερικανικό αποκλεισμό πετρελαίου. Η έλλειψη καυσίμων έχει περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες συγκοινωνίες, καθιστώντας δύσκολη, αν όχι αδύνατη, τη συνάντηση καθηγητών και φοιτητών για τα μαθήματα. 

Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

Στις φλόγες διυλιστήριο στο Ερμπίλ μετά από επίθεση με drone

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας
Κόσμος 14.03.26

Όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τον σπουδαίο φιλόσοφο, η απάντηση στη σύγχρονη κρίση της δημοκρατίας δεν είναι λιγότερη πολιτική, αλλά περισσότερη διαβούλευση.

Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά
Μέση Ανατολή 14.03.26

«Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως», λέει ο Τραμπ

Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση
Τύπος σκέπτεσθαι 14.03.26

Ο κόσμος του πνεύματος αποχαιρετά σήμερα μια από τις επιδραστικότερες μορφές του 20ού και 21ου αιώνα, τον Γερμανό φιλόσοφο και κοινωνιολόγο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών

Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία
Πόλεμος 14.03.26

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ

Στις φλόγες διυλιστήριο στο Ερμπίλ μετά από επίθεση με drone – Ο Τραμπ καλεί κι άλλες χώρες να «προστατεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ
15η μέρα πολέμου 14.03.26 Upd: 21:37

«Όχι» Τραμπ σε έναρξη συνομιλιών για τερματισμό του πολέμου - Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες σε Παρίσι ή Κύπρο - «Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ» λέει ο Τραμπ

Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει
Τέλος της αφέλειας 14.03.26

Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο διατλαντικής συνοχής για να κρατήσει τις ΗΠΑ ή συνεχίσει να προσποιείται ότι το διεθνές δίκαιο εξακολουθεί να έχει σημασία

Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν
Πλήγμα στην αλήθεια 14.03.26

Η ΤΝ έχει τεθεί στην υπηρεσία των εμπολέμων, των αφηγημάτων και της προπαγάνδας τους - Τα περιστατικά που έχουμε ήδη διαπιστώσει και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις «παγίδες»

Ιράν: «Είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία» διατείνεται ο Τραμπ, αρνούμενος να την «αποδεχθεί»
Ουάσιγκτον 14.03.26

Ο Τραμπ δεν δέχεται συμφωνία για την οποία, όπως ισχυρίζεται, εκλιπαρεί το Ιράν, καθώς «έχει ηττηθεί εντελώς», και επιτίθεται στα ΜΜΕ που «απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο στρατός».

Ιράν: Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN για «ψευδείς πληροφορίες»
«Ψευδείς πληροφορίες» 14.03.26

Ο Πιτ Χέγκσεθ κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έκρινε πως η ενημέρωση του τηλεοπτικού σταθμού είναι «100% ψευδής».

Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 17χρονος Ντάουμαν
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Μετά από ένα 90λεπτο… σφυροκόπημα, τελικά η Άρσεναλ βρήκε γκολ νίκης επί της Έβερτον στις καθυστερήσεις, πρώτα με τον Γκιόκερες και μετά με τον Ντάουμαν να τις χαρίζουν το «τρίποντο» (2-0), στέλνοντας τη διαφορά στο +10 πριν το ματς της Σίτι.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε για την 28η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο…
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Το 0-0 δεν άφησε ικανοποιημένη καμία από τις ομάδες, με τον Πανσερραϊκό να θέλει τη νίκη στη μάχη για τη σωτηρία και τον Άρη προκειμένου να κλειδώσει τη συμμετοχή του στα πλέι οφ (θέσεις 5-8).

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας
Κόσμος 14.03.26

Όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τον σπουδαίο φιλόσοφο, η απάντηση στη σύγχρονη κρίση της δημοκρατίας δεν είναι λιγότερη πολιτική, αλλά περισσότερη διαβούλευση.

Ελ Κααμπί: «Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Την απόλυτη ικανοποίησή του για το παρέμεινε... σπίτι του, με την «οικογένειά του», τον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ (0-3) στην οποία σκόραρε δις.

«Η Μέγκαν έχει κάνει πλύση εγκεφάλου στον Χάρι» – Οργή για το «παραληρηματικό» δημοσίευμα των The Times
Απόσπασμα φωτιά 14.03.26

Η ένταση ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και το βρετανικό κατεστημένο χτυπά «κόκκινο», μετά την επίσημη τοποθέτηση του εκπροσώπου τους που χαρακτηρίζει το νέο βιβλίο του Ρόμπερτ Τζόμπσον ως «συνωμοσιολογικό»

Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα και κινητοποιήσεις των πρατηριούχων – Διαμαρτυρία για το πλαφόν στο κέρδος
Οικονομικές Ειδήσεις 14.03.26

Ο κόσμος των βενζινοπωλών έχει ξεσηκωθεί μετά την απόφαση της κυβέρνησης να θέσει μικτό περιθώριο κέρδους στα 12 λεπτά - Τι λένε οι πρατηριούχοι για τις αυξήσεις

Έχε το νου σου στο παιδί – Αποκαλυπτική έρευνα του ΚΕΠΕ για την παιδική φτώχεια
Παρατηρητήριο ΚΕΠΕ 14.03.26

Το Παρατηρητήριο Ευημερίας και Παιδικής Φτώχειας του ΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, εξετάζει τις επιδόσεις της Ελλάδας και προχωρά σε συστάσεις πολιτικής.

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Χετάφε 1-0: Άνετη νίκη για τους «ροχιμπλάνκος» που φουλάρουν για… σεντόνι
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Με ένα απίθανο γκολ του Μολίνα από το 8ο λεπτό, η Ατλέτικο νίκησε -παίζοντας όσο χρειάζεται- την Χετάφε με 1-0, ανέβηκε στην 3η θέση και… κλειδώνει την παρουσία της στο επόμενο Champions League.

Β. Κικίλιας: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους Έλληνες ως προς τις επιπτώσεις του πολέμου»
Επικαιρότητα 14.03.26

Σχετικά με τον επαναπατρισμό Ελλήνων ναυτικών, ο υπουργός ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αίτημα, ωστόσο υπάρχει σχετικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός για αυτές τις περιπτώσεις.

LIVE: Άρσεναλ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Έβερτον για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

LIVE: Τσέλσι – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Τσέλσι – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Νιούκαστλ για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σημείο καμπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών η έμμεση ομολογία του Ντίλιαν της Intellexa, λέει ο δικηγόρος Ζ. Κεσσές
Ελλάδα 14.03.26

«Είναι η πρώτη φορά που ο βασικός κατηγορούμενος, έρχεται και δηλώνει ρητά ότι το Predator δούλεψε στην Ελλάδα υπό την σκέπη της κυβέρνησης και των υπηρεσιών επιβολής της τάξης» τονίζει ο δικηγόρος θυμάτων Ζ.Κεσσές, Το κοινό κέντρο ΕΥΠ - Ιntellexa.

Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε το συμβόλαιο, θέλει να «υπογράψει» και το πρωτάθλημα
On Field 14.03.26

Ο Μαροκινός έστειλε μήνυμα με τα δύο γκολ στο Ηράκλειο. Είχε προηγηθεί πριν από δύο αγωνιστικές η «ντοπιέτα» στις Σέρρες και ο διεθνής φορ είναι αποφασισμένος να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του τίτλου

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

