Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο

Μπορεί ν’ ακούγεται απίστευτο αλλά είναι αληθινό και περιγράφει ένα πρωτάθλημα που φέτος έχει… τρελάνει κόσμο, καθώς όλα είναι ανοιχτά παρά το ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία.

Ο λόγος για το πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας στην Πολωνία, στο οποίο έχουν διεξαχθεί 25 αγωνιστικές (αν και οι περισσότερες ομάδες έχουν παίξει 24 ματς) και αυτή την στιγμή και οι 18 ομάδες έχουν μαθηματικές πιθανότητες για την κατάκτηση του τίτλου.

Ναι, καλά διαβάσατε ακόμα και η ομάδα που βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχει ελπίδες (τουλάχιστον μαθηματικές) για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ θα πρέπει επίσης να τονίσουμε πως μέχρι στιγμής καμιά ομάδα δεν έχει εξασφαλίσει την… παραμονή της στην κατηγορία.

🇵🇱 Welcome to Poland's Ekstraklasa: Europe's craziest league

📉All 18 teams can still win the league…or be relegated

📈 Crowds up 50%

🇪🇺 European successes

Ακόμα δηλαδή και η ομάδα που φιγουράρει αυτή την στιγμή στην κουρφή του βαθμολογικού πίνακα, μαθηματικά δεν έχει εξασφαλίσει την αποφυγή του υποβιβασμού και τα δύο στοιχεία που προσαναφέραμε, φανερώνουν την συγκλονιστική εξέλιξη που έχει φέτος το πρωτάθλημα της Πολωνίας.

Κι όσο για τις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης αγωνιστικής περιόδου; Είναι αυτονόητο πως από την στιγμή που… όλοι ελπίζουν σε κατάκτηση του πρωταθλήματος τότε ο χαμός για τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» είναι ακόμα μεγαλύτερος.

Is the Polish top flight the most competitive, exciting league in Europe? At this stage of the season all 18 teams can still mathematically win the title…or be relegated. With record attendances and clubs enjoying success in European competition, @Millar_Colin explains why the…

Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας βρίσκεται αυτή την στιγμή η Ζάγκλεμπιε, η οποία έχει 41 βαθμούς μετά από 24 παιχνίδια και δεύτερη είναι η Γιαγκελόνια με 38 πόντους, όσους έχει και η Λεχ Πόζναν.

Στην τελευταία θέση της βαθμολογίας βρίσκεται αυτή την στιγμή η Τερμάλικα Νιετσιέζα, η οποία έχει 22 βαθμούς έχοντας δώσει 25 παιχνίδια. Η διαφορά δηλαδή ανάμεσα στην πρωτοπόρο και την τελευταία είναι 19 βαθμοί.

Απομένουν εννιά ακόμα ματς για την τελευταία ομάδα του βαθμολογικού πίνακα (η πρωτοπόρος Ζάγκλεμπιε θα δώσει δέκα) και αν πάρουμε το ακραίο, αλλά υπαρκτό σενάριο να κάνει εννιά νίκες, θα πάρει 27 βαθμούς. Προσθέτοντας στους 27 τους 22 που ήδη έχει φτάνουμε στους 49.

Όπως προαναφέραμε η πρωτοπόρος αυτή την στιγμή του πολωνικού πρωταθλήματος έχει 41 βαθμούς κι αυτό τα λέει όλα. Η εξέλιξη που έχει φέτος το πρωτάθλημα στην Πολωνία έχει παίξει σημαντικό ρόλο και στην αύξηση των εισιτηρίων κατά 50%.