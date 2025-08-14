Επίσημο: Στη Λέγκια Βαρσοβίας για τέσσερα χρόνια ο Σιμάνσκι (pic & vid)

Παίκτης της Λέγκια Βαρσοβίας είναι κι επίσημα ο Νταμιάν Σιμάνσκι! Η πολωνική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου χαφ που υπέγραψε συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια και πήρε τη φανέλα με το νούμερο «44.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα συμβόλαιο με τη Λέγκια Βαρσοβίας. Επιστρέφω στην Πολωνία και θέλω να παίξω για τους υψηλότερους στόχους: Το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πεινάω για νίκες και θέλω να σηκώσω τρόπαια με τη Λέγκια», είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο πρώην πλέον άσος της ΑΕΚ.

Η ανάρτηση της ΑΕΚ:

«Μετά από 190 επίσημες συμμετοχές, 11 γκολ και 12 ασίστ και κατάθεση ψυχής μέσα στο γήπεδο που δεν μπορεί καμιά στατιστική να καταγράψει, από σήμερα ο Ντάμιαν Σιμάνσκι δεν θα φοράει πλέον την φανέλα της ΑΕΚ.

Από τον Ιανουάριο του 2020 πρωταγωνίστησε σε πολύ έντονες στιγμές με την ομάδα μας, φόρεσε το περιβραχιόνιο της, έγινε νταμπλούχος και συνδέθηκε όσο λίγοι ξένοι ποδοσφαιριστές με την ΑΕΚ. Είναι κομμάτι της ιστορίας μας.

Τον ευχαριστούμε για όλα και του ευχόμαστε το καλύτερο για την συνέχεια της καριέρας του. Ο Ντάμιαν θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ!!!»



Η ανακοίνωση της Λέγκια: