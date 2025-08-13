ΑΕΚ: Τελειώνει η μεταγραφή του Σιμάνσκι στη Λέγκια Βαρσοβίας

Ο Ντάμιαν Σιμάνσκι βρίσκεται προ των πυλών από τη μεταγραφή του στη Λέγκια Βαρσοβίας. Σύμφωνα με τα Μέσα της Πολωνίας, ο 30χρονος μέσος της ΑΕΚ είναι ήδη στην πατρίδα του, ώστε να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με την Λέγκια Βαρσοβίας, κάτι που αργότερα επιβεβαιώθηκε και από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ.

Ο Σιμάνσκι δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς ενόψει της νέας σεζόν και είναι κοντά στον επαναπατρισμό του μετά από 5,5 χρόνια στην Αθήνα. Ο Πολωνός αγωνίζεται στην «Ένωση» από τον Ιανουάριο του 2020 και συνολικά έχει 190 συμμετοχές και απολογισμό 11 γκολ, ενώ ήταν βασικό πρωταγωνιστής στην κατάκτηση του νταμπλ το 2023.

Στην Μπρισμπέιν ο Βαλκάνης, στην Ανόρθωση ο Σόσα

Στην Αυστραλία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Δημήτρης Βαλκάνης καθώς η ΑΕΚ τον παραχώρησε στην Μπρισμπέιν Ρόαρ με δανεισμό για έναν χρόνο. Στη συγκεκριμένη ομάδα είναι προπονητής ο πατέρας του, Μιχάλης, ο οποίος εισηγήθηκε την απόκτησή του ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Βαλκάνης ανήκε πέρσι στο δυναμικό της ομάδας Β’ και έχει συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια με τους «κιτρινόμαυρους». Το προηγούμενο διάστημα βρέθηκε στην προετοιμασία της Ένωσης στην Ολλανδία, αλλά δεν ήταν στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και έτσι δόθηκε δανεικός, με την Μπρισμπέιν να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Δανεικός παραχωρήθηκε και ο Έλιαν Σόσα που τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Κύπρο με την Ανόρθωση. Πέρσι η ΑΕΚ είχε δώσει εκεί τον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλου, που φέτος έχει επιστρέψει στον σύλλογο, και τώρα κάνει το ίδιο με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό. Τέλος, αποδεσμεύτηκαν οι Ντοναλντόνι και Χρήστος Γιαννούλης που ανήκαν στο δυναμικό της ΑΕΚ Β’.