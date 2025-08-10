ΑΕΚ: Άρχισε την προετοιμασία της για τον επαναληπτικό με Άρη Λεμεσού – Η ετοιμότητα του Γιόβιτς

Μετά το ρεπό του Σαββάτου από τον Μάρκο Νίκολιτς οι παίκτες της ΑΕΚ επέστρεψαν στα Σπάτα το πρωί της Κυριακής και ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για τη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Ένωση έχασε ευκαιρία να πάρει σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στην Κύπρο και τώρα ουσιαστικά όλα αρχίζουν από την αρχή αν και οι «κιτρινόμαυροι» μπορούν να χαρακτηριστούν φαβορί λόγω έδρας.

Ο Νίκολιτς δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ενώ βλέπει πλέον τον Λούκα Γιόβιτς να προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα και εκτός απροόπτου θα είναι στην αποστολή για τη ρεβάνς.

Γι’ αυτό άλλωστε ο Σέρβος τεχνικός τον δήλωσε στη λίστα, με τον 27χρονο άσο να ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα, σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι.