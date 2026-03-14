Μεγάλη στιγμή για τη Ρόμα: Πήρε το «ΟΚ» για την κατασκευή νέου γηπέδου
Ποδόσφαιρο 14 Μαρτίου 2026, 13:58

Μεγάλη στιγμή για τη Ρόμα: Πήρε το «ΟΚ» για την κατασκευή νέου γηπέδου

Το δημοτικό συμβούλιο της Ρώμης έδωσε το «ΟΚ» για να ξεκινήσει η κατασκευή του νέου γηπέδου της Ρόμα.

Το δημοτικό συμβούλιο της Ρώμης ψήφισε την Παρασκευή (13/3) υπέρ του σχεδίου για το νέο γήπεδο που θέλει να κατασκευάσει από το 2027 η Ρόμα στη συνοικία Πιετραλάτα, στα βορειοανατολικά της ιταλικής πρωτεύουσας.

Συνολικά 39 από τους 44 δημοτικούς συμβούλους ψήφισαν υπέρ του «σχεδίου τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας» που παρουσίασε ο σύλλογος.

«Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, γιατί υπάρχει ισχυρή πλειοψηφία υπέρ αυτού του σταδίου», δήλωσε ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι. «Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι τα έργα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν στο πρώτο μέρος του 2027. Έτσι θα μπορούσαμε να το έχουμε έτοιμο για να φιλοξενήσει αγώνες του EURO 2032», που θα συνδιοργανώσουν η Ιταλία και η Τουρκία, πρόσθεσε.

Μέχρι τότε, σε μια διαδικασία που συχνά επικρίνεται από τους συλλόγους της Serie A και παρουσιάζεται ως εμπόδιο στον εκσυγχρονισμό ενός παρωχημένου στόλου γηπέδων, το σχέδιο θα πρέπει ακόμη να λάβει το «πράσινο φως» από διάφορες διοικητικές αρχές, ιδίως σε επίπεδο περιφέρειας.

Η Ρόμα, το «Ολίμπικο» και η Λάτσιο

Η Ρόμα μοιράζεται το «Ολίμπικο» με τη μεγάλη της αντίπαλο, τη Λάτσιο, όμως οι δύο σύλλογοι θέλουν εδώ και αρκετά χρόνια να αποκτήσουν ο καθένας το δικό του γήπεδο.

Ο σύλλογος των «τζαλορόσι», που ελέγχεται από τους Φρίντκιν, μια αμερικανική οικογένεια, εργάζεται εδώ και αρκετούς μήνες πάνω σε ένα σχέδιο γηπέδου 60.000 θέσεων στην Πιετραλάτα, με συνολικό εκτιμώμενο κόστος ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Η Λάτσιο, από την πλευρά της, θέλει να ανακαινίσει το στάδιο Φλαμίνιο, το οποίο έχει εγκαταλειφθεί από τότε που η εθνική ομάδα ράγκμπι της Ιταλίας σταμάτησε να δίνει εκεί τους αγώνες της για το Τουρνουά των Έξι Εθνών. «Εργαζόμαστε με την ίδια επιμέλεια και σε αυτό το σχέδιο», διαβεβαίωσε ο δήμαρχος της Ρώμης.

Το ζήτημα των ιταλικών γηπέδων αποτελεί σημείο έντασης ενόψει του EURO 2032. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, είχε χαρακτηρίσει τον περασμένο Μάιο «ντροπιαστική» την κατάσταση των ιταλικών γηπέδων. Η Ιταλία πρέπει μέσα στη χρονιά να προτείνει πέντε γήπεδα για να φιλοξενήσουν αγώνες της διοργάνωσης.

Σούπερ μάρκετ: Αντέχουν το πλαφόν, ανησυχούν για τη διάρκεια του μέτρου

Σούπερ μάρκετ: Αντέχουν το πλαφόν, ανησυχούν για τη διάρκεια του μέτρου

LIVE: Ίντερ – Αταλάντα
Serie A 14.03.26

LIVE: Ίντερ – Αταλάντα

LIVE: Ίντερ - Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ίντερ - Αταλάντα, για την 29η αγωνιστική της Serie A.

Stream sports
LIVE: Ίντερ – Αταλάντα
Serie A 14.03.26

LIVE: Ίντερ – Αταλάντα

LIVE: Ίντερ - Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ίντερ - Αταλάντα, για την 29η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα
Euroleague 14.03.26

Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα

Ο Μόουζες Ράιτ ήρθε στην Ελλάδα με τη Ζαλγκίρις, έπαιξε στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό και τα σενάρια για το μέλλον του φουντώνουν – Η Μπαρτσελόνα, το τριφύλλι που θα βγει στην αγορά για σέντερ και ο αστερίσκος…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Η πιο αμφίρροπη Euroleague όλων των εποχών: Οι μάχες για τετράδα και εξάδα και το πρόγραμμα των ομάδων
Euroleague 14.03.26

Η πιο αμφίρροπη Euroleague όλων των εποχών: Οι μάχες για τετράδα και εξάδα και το πρόγραμμα των ομάδων

Οι «μάχες» για την τετράδα και την εξάδα με φόντο το πλεονέκτημα έδρας και την πρόκριση στα playoffs – Το πρόγραμμα όλων των ομάδων μέχρι το τέλος της regular season της Euroleague.

Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για την Τρίτη έλαβε ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου
Στη Θεσσαλονίκη 14.03.26

Την Τρίτη απολογείται ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου

Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ο 23χρονος ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

LIVE: Ίντερ – Αταλάντα
Serie A 14.03.26

LIVE: Ίντερ – Αταλάντα

LIVE: Ίντερ - Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ίντερ - Αταλάντα, για την 29η αγωνιστική της Serie A.

«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία
Προσυνέδριο ΝΔ 14.03.26

«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία

Με την Θεσσαλία να υποφέρει ακόμα, όχι μόνο από τις φυσικές καταστροφές, αλλά και από την κρατική αμέλεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για έργα που δρομολογούνται και δισ. που διαθέτει λόγω της «ισχυρής οικονομίας» μας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Σφάλμα αναγνώρισης 14.03.26

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» – Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο
Culture Live 14.03.26

28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» - Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου παρουσία του Αμερικανού συνθέτη Ντέσμοντ Τσάιλντ και της σκηνοθέτριας Χέδερ Γουίντερς.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο

«Ταυτόχρονα, ζητάμε να ανοίξει και η υπόθεση, που έχει πάει στο αρχείο, των υποκλοπών στην έδρα του ΚΚΕ στον Περισσό», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις Ντίλιαν στο Mega για το Predator

«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 
Πόλεμος 14.03.26

«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 

Μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με αφορμή το κομμάτι που επιλέχθηκε στη Eurovision που μετράει τη μία κρίση μετά την άλλη όσο ο Akylas και το Ferto κερδίζει εντυπώσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η σοβαρή νόσηση με COVID-19 και γρίπη αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα
Μελέτη 14.03.26

Ποιες κοινές λοιμώξεις βρέθηκαν να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα

Οι σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν αλλαγές στα ανοσοκύτταρα των πνευμόνων, οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή που βοηθά στην εμφάνιση καρκίνου μήνες ή και χρόνια αργότερα - «ασπίδα» αποτελεί ο εμβολιασμός.

Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο

«Το Μπλόκο της Καλογρέζας εδώ στη Νέα Ιωνία, το Μπλόκο της Κοκκινιάς και οι 200 της Καισαριανής συνδέουν ως κόκκινο νήμα το χθες με το σήμερα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην εκδήλωση για τα 82 χρόνια από το Μπλόκο

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει συμφέροντα – Δεν υπάρχει λύση χωρίς παρέμβαση σε ΕΦΚ και ΦΠΑ
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει συμφέροντα – Δεν υπάρχει λύση χωρίς παρέμβαση σε ΕΦΚ και ΦΠΑ

«Η κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρο, δεν θέλει να ακουμπήσει τα διυλιστήρια. Δεν έχει καμία λογική το να βάλω περιθώριο κέρδους μόνο σε πρατήρια και χονδρεμπόριο και να μην αγγίξω από εκεί που ξεκινάει η διαδρομή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ζημιά και στη ΔΕΘ και στην πόλη
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ζημιά και στη ΔΕΘ και στην πόλη

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη για επτά χρόνια δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά σε κανένα μέτρο για την πρόοδο της ΔΕΘ, κάτι που λειτουργεί εις βάρος και της Θεσσαλονίκης

Πιερία: Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια – Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη
Λιτόχωρο Πιερίας 14.03.26

Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια - Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη

Για την υπόθεση της επίθεσης αδέσποτων σκύλων την Πιερία συνελήφθη αρμόδιος αντιδήμαρχος της περιοχής, που αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα

Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα
Euroleague 14.03.26

Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα

Ο Μόουζες Ράιτ ήρθε στην Ελλάδα με τη Ζαλγκίρις, έπαιξε στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό και τα σενάρια για το μέλλον του φουντώνουν – Η Μπαρτσελόνα, το τριφύλλι που θα βγει στην αγορά για σέντερ και ο αστερίσκος…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Διεθνής Οικονομία 14.03.26

Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;

Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
