Η ταινία «War of the Worlds» του Ice Cube κυριάρχησε στα 46α Χρυσά Βατόμουρα, κερδίζοντας τα βραβεία για τη χειρότερη ταινία, τον χειρότερο ηθοποιό και άλλα.

To γεγονός ότι ο ράπερ και ηθοποιός κέρδισε το διόλου τιμητικό «έπαθλο», δεν μας άφησε με το στόμα ανοιχτό, δεδομένου ότι παρόλο που η ταινία έχει ένα A-list καστ, κατάφερε το σπάνιο κατόρθωμα να πάρει βαθμολογία 0% από τους κριτικούς στο Rotten Tomatoes, καθιστώντας την μέλος ενός αποκλειστικού κλαμπ που περιλαμβάνει μόνο 44 άλλες ταινίες.

O Jesse Hassenger του Guardian, σχολιάζοντας την χαμηλή βαθμολογία που συγκέντρωσε η ταινία σε παλαιότερο άρθρο του, ανέφερε: «Ο λόγος για τον οποίο το War of the Worlds δεν μοιάζει απλώς με υποκλοπή μιας κλήσης Zoom, αλλά με μια ταινία που έχει δημιουργηθεί μέσω Zoom, είναι ότι αυτό ήταν περίπου το αποτέλεσμα. Χρησιμοποιήθηκε περισσότερη τεχνολογία, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου εμφανές στο τελικό προϊόν, το οποίο έχει την βιαστική ατέλεια κάτι που θα έπρεπε να είχε κυκλοφορήσει ένα ή δύο μήνες μετά τα γυρίσματα και να είχε προωθηθεί ως ένα γρήγορο πειραματικό έργο. Αντ’ αυτού, η ταινία φαίνεται να έμεινε στο ράφι για χρόνια πριν πουληθεί σε μια υπηρεσία streaming».

Στην κατηγορία του χειρότερου ηθοποιού, ο Ice Cube κλήθηκε να προσπεράσει τους The Weeknd («Hurry Up Tomorrow»), Dave Bautista («In the Lost Lands»), Scott Eastwood («Alarum») και Jared Leto («Tron: Ares»).

Τελικά, δυστυχώς νίκησε.

Ποιος άλλους είδαμε;

Η σατιρική τελετή απονομής βραβείων, της οποίας τα μέλη αναγνωρίζουν κάθε χρόνο τις ταινίες που θεωρούν χειρότερες, απένειμε επίσης στην ταινία επιστημονικής φαντασίας του Prime Video τα βραβεία για τον χειρότερο σκηνοθέτη (Rich Lee), το χειρότερο σενάριο (Kenny Golde, Marc Hyman) και το χειρότερο prequel, remake, rip-off ή sequel.

Η Rebel Wilson ανακηρύχθηκε χειρότερη ηθοποιός για την ερμηνεία της στην κωμωδία δράσης «Bride Hard», ενώ οι επτά νάνοι (δημιουργημένοι με CGI) από την ταινία «Snow White» κέρδισαν τα βραβεία τόσο για τον χειρότερο ηθοποιό σε μη πρωταγωνιστικό ρόλο όσο και για το χειρότερο συνδυασμό ηθοποιών.

Τα Χρυσά Βατόμουρα, απένειμαν επίσης στην Kate Hudson το βραβείο «Redeemer Award» για την υποψηφιότητα της για Όσκαρ στην ταινία «Song Sung Blue».

Η ηθοποιός είναι παλιά γνώριμη των βραβείων, έχοντας λάβει αρκετές υποψηφιότητες κατά τη διάρκεια της καριέρας της, μεταξύ των οποίων για τις ταινίες «My Best Friend’s Girl» (2008), «Mother’s Day» (2016) και «Music» (2021).

Η πλήρης λίστα

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ – War Of The Worlds (2025)

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ – Ice Cube / War Of The Worlds (2025)

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ – Rebel Wilson / Bride Hard

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ – Scarlet Rose Stallone / Gunslingers

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ– Οι επτά νάνοι / Snow White

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ – Oι επτά νάνοι / Snow White

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ PREQUEL, REMAKE, RIP-OFF ή SEQUEL – War of the Worlds (2025)

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ – Rich Lee / War Of The Worlds (2025)

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ – War Of The Worlds (2025) / Kenny Golde, Marc Hyman

ΒΡΑΒΕΙΟ RAZZIE REDEEMER – Kate Hudson / Song Sung Blue

*Με πληροφορίες από: Variety