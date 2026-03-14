Ο Ice Cube κέρδισε το βραβείο του «χειρότερου ηθοποιού»

Στην κατηγορία του χειρότερου ηθοποιού, ο Ice Cube κλήθηκε να «νικήσει» τους The Weeknd, Dave Bautista, Scott Eastwood («Alarum») και Jared Leto.

Spotlight

Η ταινία «War of the Worlds» του Ice Cube κυριάρχησε στα 46α Χρυσά Βατόμουρα, κερδίζοντας τα βραβεία για τη χειρότερη ταινία, τον χειρότερο ηθοποιό και άλλα.

To γεγονός ότι ο ράπερ και ηθοποιός κέρδισε το διόλου τιμητικό «έπαθλο», δεν μας άφησε με το στόμα ανοιχτό, δεδομένου ότι παρόλο που η ταινία έχει ένα A-list καστ, κατάφερε το σπάνιο κατόρθωμα να πάρει βαθμολογία 0% από τους κριτικούς στο Rotten Tomatoes, καθιστώντας την μέλος ενός αποκλειστικού κλαμπ που περιλαμβάνει μόνο 44 άλλες ταινίες.

O Jesse Hassenger του Guardian, σχολιάζοντας την χαμηλή βαθμολογία που συγκέντρωσε η ταινία σε παλαιότερο άρθρο του, ανέφερε: «Ο λόγος για τον οποίο το War of the Worlds δεν μοιάζει απλώς με υποκλοπή μιας κλήσης Zoom, αλλά με μια ταινία που έχει δημιουργηθεί μέσω Zoom, είναι ότι αυτό ήταν περίπου το αποτέλεσμα. Χρησιμοποιήθηκε περισσότερη τεχνολογία, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου εμφανές στο τελικό προϊόν, το οποίο έχει την βιαστική ατέλεια κάτι που θα έπρεπε να είχε κυκλοφορήσει ένα ή δύο μήνες μετά τα γυρίσματα και να είχε προωθηθεί ως ένα γρήγορο πειραματικό έργο. Αντ’ αυτού, η ταινία φαίνεται να έμεινε στο ράφι για χρόνια πριν πουληθεί σε μια υπηρεσία streaming».

Στην κατηγορία του χειρότερου ηθοποιού, ο Ice Cube κλήθηκε να προσπεράσει τους The Weeknd («Hurry Up Tomorrow»), Dave Bautista («In the Lost Lands»), Scott Eastwood («Alarum») και Jared Leto («Tron: Ares»).

Τελικά, δυστυχώς νίκησε.

Ποιος άλλους είδαμε;

Η σατιρική τελετή απονομής βραβείων, της οποίας τα μέλη αναγνωρίζουν κάθε χρόνο τις ταινίες που θεωρούν χειρότερες, απένειμε επίσης στην ταινία επιστημονικής φαντασίας του Prime Video τα βραβεία για τον χειρότερο σκηνοθέτη (Rich Lee), το χειρότερο σενάριο (Kenny Golde, Marc Hyman) και το χειρότερο prequel, remake, rip-off ή sequel.

Η Rebel Wilson ανακηρύχθηκε χειρότερη ηθοποιός για την ερμηνεία της στην κωμωδία δράσης «Bride Hard», ενώ οι επτά νάνοι (δημιουργημένοι με CGI) από την ταινία «Snow White» κέρδισαν τα βραβεία τόσο για τον χειρότερο ηθοποιό σε μη πρωταγωνιστικό ρόλο όσο και για το χειρότερο συνδυασμό ηθοποιών.

YouTube thumbnail

Τα Χρυσά Βατόμουρα, απένειμαν επίσης στην Kate Hudson το βραβείο «Redeemer Award» για την υποψηφιότητα της για Όσκαρ στην ταινία «Song Sung Blue».

Η ηθοποιός είναι παλιά γνώριμη των βραβείων, έχοντας λάβει αρκετές υποψηφιότητες κατά τη διάρκεια της καριέρας της, μεταξύ των οποίων για τις ταινίες «My Best Friend’s Girl» (2008), «Mother’s Day» (2016) και «Music» (2021).

Η πλήρης λίστα

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ – War Of The Worlds (2025)

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ – Ice Cube / War Of The Worlds (2025)

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ – Rebel Wilson / Bride Hard

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ – Scarlet Rose Stallone / Gunslingers

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ– Οι επτά νάνοι / Snow White

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ – Oι επτά νάνοι / Snow White

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ PREQUEL, REMAKE, RIP-OFF ή SEQUEL – War of the Worlds (2025)

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ – Rich Lee / War Of The Worlds (2025)

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ – War Of The Worlds (2025) / Kenny Golde, Marc Hyman

ΒΡΑΒΕΙΟ RAZZIE REDEEMER – Kate Hudson / Song Sung Blue

*Με πληροφορίες από: Variety

Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» – Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο
Culture Live 14.03.26

28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» - Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου παρουσία του Αμερικανού συνθέτη Ντέσμοντ Τσάιλντ και της σκηνοθέτριας Χέδερ Γουίντερς.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 
Πόλεμος 14.03.26

«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 

Μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με αφορμή το κομμάτι που επιλέχθηκε στη Eurovision που μετράει τη μία κρίση μετά την άλλη όσο ο Akylas και το Ferto κερδίζει εντυπώσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
The Tasters: Η άγνωστη ιστορία των γυναικών που δοκίμαζαν το φαγητό του Χίτλερ – με τον φόβο της δηλητηρίασης
Λημέρι του Λύκου 13.03.26

The Tasters: Η άγνωστη ιστορία των γυναικών που δοκίμαζαν το φαγητό του Χίτλερ – με τον φόβο της δηλητηρίασης

Η ταινία «The Tasters» του Σίλβιο Σολντίνι αφηγείται την αληθινή ιστορία μιας ομάδας γυναικών που στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αναγκάστηκαν να δοκιμάζουν τα γεύματα του Αδόλφου Χίτλερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τη Γάζα στην Θεσσαλονίκη – Πώς έφτασε η οικογένεια της Hind Rajab στη χώρα
Η αρχή 13.03.26

Από τη Γάζα στην Θεσσαλονίκη – Πώς έφτασε η οικογένεια της Hind Rajab στη χώρα

Ο Alex Ritman έφερε στο φως μια άγνωστη ιστορία για το πώς οι παραγωγοί του «The Voice of Hind Rajab» βοήθησαν τα μέλη της οικογένειας τoυ μικρού κοριτσιού που σκότωσε το Ισραήλ να φτάσουν στην χώρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θα σκηνοθετήσει ο Μπράντλεϊ Κούπερ το prequel του «Ocean's 11» με πρωταγωνίστρια την Μάργκο Ρόμπι;
Οέο; 13.03.26

Θα σκηνοθετήσει ο Μπράντλεϊ Κούπερ το prequel του «Ocean’s 11» με πρωταγωνίστρια την Μάργκο Ρόμπι;

Η ιστορία αναμένεται να διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της κωμωδίας «Ocean’s Eleven» του 2001, με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Ματ Ντέιμον, Μπραντ Πιτ και Τζούλια Ρόμπερτς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Του είπα ένα μεγάλο όχι: Όταν η ντίβα της μουσικής Ρομπέρτα Φλακ έριξε «άκυρο» στον Κλιντ Ίστγουντ
Μια άγνωστη ιστορία 13.03.26

Του είπα ένα μεγάλο όχι: Όταν η ντίβα της μουσικής Ρομπέρτα Φλακ έριξε «άκυρο» στον Κλιντ Ίστγουντ

Προτού γίνει ο θρύλος της μουσικής σκηνής, η Ρομπέρτα Φλακ αρνήθηκε να δώσει στον Κλιντ Ίστγουντ ένα τραγούδι της. Τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη - και αυτό εκτόξευσε την καριέρα της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ
Άλλες τρεις; 13.03.26

«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ

H άκρως ερωτική ταινία «Perfect» ακολουθεί την Κάι, μια περιπλανώμενη γυναίκα που εγκλωβίζεται σε μια άγνωστη πόλη εν μέσω μιας παγκόσμιας έλλειψης καθαρού νερού και ξεκινάει μια σχέση με το «απόλυτο MILF», δηλαδή την Τζούλια Φοξ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Θα βρούμε τον σωστό τόνο» – Η λεπτή ισορροπία του παρουσιαστή των Όσκαρ, Κόναν Ο'Μπράιεν, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν
Χιούμορ & επικαιρότητα 13.03.26

«Θα βρούμε τον σωστό τόνο» - Η λεπτή ισορροπία του παρουσιαστή των Όσκαρ, Κόναν Ο’Μπράιεν, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν

Το μεγάλο ερώτημα που απασχόλησε τα περσινά Όσκαρ ήταν αν η τελετή θα αναφερόταν στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες, οι οποίες είχαν συγκλονίσει την πόλη μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συγγραφέας του εκρηκτικού ΜΙΞΕΡ επιστρέφει: «Οι Από Κάτω» της Ζέτης Φίτσιου με τους Ερρίκο Λίτση, Κώστα Καζάκα, Άνδρη Θεοδότου
Από 23/4 @ AUDITORIUM 13.03.26

Η συγγραφέας του εκρηκτικού ΜΙΞΕΡ επιστρέφει: «Οι Από Κάτω» της Ζέτης Φίτσιου με τους Ερρίκο Λίτση, Κώστα Καζάκα, Άνδρη Θεοδότου

Επί σκηνής συναντιούνται οι Ερρίκος Λίτσης, Κώστας Καζάκας και Άνδρη Θεοδότου, σε μια παράσταση που - με όπλο το χιούμορ, την τρυφερότητα και την αλήθεια - στρέφει το βλέμμα κάτω από την επιφάνεια, εκεί όπου καταλήγουν όσα ο «επάνω» κόσμος θεωρεί άχρηστα

Σύνταξη
Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας
Στα νιάτα του 13.03.26

Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας

Ο Κερτ Ράσελ αναφέρεται εύστοχα ως «Boy Kicking Mike» στην κωμική ταινία με τον Έλβις Πρίσλεϊ, καθώς όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός κλώτσησε πράγματι τον θρύλο του ροκ εν ρολ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ημέρα του Πατέρα, η καλύτερη συμβουλή και ο Snoop Dogg: Ο Κίλιαν Μέρφι στον κόσμο των Peaky Blinders
Έπος 13.03.26

Η Ημέρα του Πατέρα, η καλύτερη συμβουλή και ο Snoop Dogg: Ο Κίλιαν Μέρφι στον κόσμο των Peaky Blinders

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει  από τότε που η σειρά Peaky Blinders έριξε τίτλους τέλους και ο Κίλιαν Μέρφι φόρεσε ξανά το «κοστούμι» του Τόμας Σέλμπι για να επιστρέψει στους δρόμους του Μπέρμινχαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Barcelona – Όταν ο έρωτας συνθλίβεται ανάμεσα στην επιθυμία και την εξουσία
Συνέντευξη 13.03.26

Barcelona - Όταν ο έρωτας συνθλίβεται ανάμεσα στην επιθυμία και την εξουσία

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και η Ηλιάνα Μαυρομάτη πρωταγωνιστούν στην παράσταση Barcelona στο θέατρο Πτι Παλαί και σκηνοθεσία Πάρις Ερωτοκρίτου. Μας μιλάνε για τον έρωτα μιας νύχτας του Ισπανού Μανουέλ και της Αμερικανίδας Αϊρίν και την καλλιτεχνική χημεία μεταξύ τους, ενώ παίζουν ένα λεκτικό πινγκ-πονγκ σαν ψυχολογικό τεστ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Χετάφε 1-0: Άνετη νίκη για τους «ροχιμπλάνκος» που φουλάρουν για… σεντόνι
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Χετάφε 1-0: Άνετη νίκη για τους «ροχιμπλάνκος» που φουλάρουν για… σεντόνι

Με ένα απίθανο γκολ του Μολίνα από το 8ο λεπτό, η Ατλέτικο νίκησε -παίζοντας όσο χρειάζεται- την Χετάφε με 1-0, ανέβηκε στην 3η θέση και… κλειδώνει την παρουσία της στο επόμενο Champions League.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Β. Κικίλιας: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους Έλληνες ως προς τις επιπτώσεις του πολέμου»
Επικαιρότητα 14.03.26

Β. Κικίλιας: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους Έλληνες ως προς τις επιπτώσεις του πολέμου»

Σχετικά με τον επαναπατρισμό Ελλήνων ναυτικών, ο υπουργός ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αίτημα, ωστόσο υπάρχει σχετικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός για αυτές τις περιπτώσεις.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Έβερτον

LIVE: Άρσεναλ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Έβερτον για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Τσέλσι – Νιούκαστλ

LIVE: Τσέλσι – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Νιούκαστλ για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε το συμβόλαιο, θέλει να «υπογράψει» και το πρωτάθλημα
On Field 14.03.26

Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε το συμβόλαιο, θέλει να «υπογράψει» και το πρωτάθλημα

Ο Μαροκινός έστειλε μήνυμα με τα δύο γκολ στο Ηράκλειο. Είχε προηγηθεί πριν από δύο αγωνιστικές η «ντοπιέτα» στις Σέρρες και ο διεθνής φορ είναι αποφασισμένος να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του τίτλου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Πανσερραϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Άρης

LIVE: Πανσερραϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Άρης, για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Πόλεμος των influencer στο Ντουμπάι – «Φτωχομπινέδες, αχάριστοι» όσοι δεν βλέπουν τον πόλεμο ως χρήμα
Go Fun 14.03.26

Πόλεμος των influencer στο Ντουμπάι – «Φτωχομπινέδες, αχάριστοι» όσοι δεν βλέπουν τον πόλεμο ως χρήμα

Ενώ οι καπνοί από τα χτυπήματα του Ιράν καλύπτουν τον ορίζοντα του Ντουμπάι, ένας νέος, ιδιότυπος πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους influencer που επιτίθενται ο ένας στον άλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3: Πάρτι… ανανέωσης ο Ελ Κααμπί και στην κορυφή οι «ερυθρόλευκοι»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3: Πάρτι… ανανέωσης ο Ελ Κααμπί και στην κορυφή οι «ερυθρόλευκοι»

Με δύο γκολ και κορυφαίο -ποιόν άλλο- τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο πολύ καλός Ολυμπιακός «καθάρισε» τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (0-3) και πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας τα ματς της Κυριακής.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νίκη 6άδας το Περιστέρι Betsson στο Μαρούσι (84-61) – Επιβλητικός ο Προμηθέας στη Μύκονο (99-89)
Μπάσκετ 14.03.26

Νίκη 6άδας το Περιστέρι Betsson στο Μαρούσι (84-61) – Επιβλητικός ο Προμηθέας στη Μύκονο (99-89)

Άμε 84-61 μέσα στο Μαρούσι που έκανε σημαντικό βήμα για την είσοδό του στην 6άδα – Μετά από μια περίοδο με αρνητικά αποτελέσματα ο Προμηθέας πέρασε νικηφόρα από τη Μύκονο με 99-88.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τι λέει τώρα για το μαχαίρι ο 23χρονος δράστης – Αναζητούν τους φίλους του θύματος οι Αρχές
Ελλάδα 14.03.26

Θεσσαλονίκη: Τι λέει τώρα για το μαχαίρι ο 23χρονος δράστης – Αναζητούν τους φίλους του θύματος οι Αρχές

Ο 23χρονος καθ' ομολογίαν δράστης φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, αφού είχε συλληφθεί τουλάχιστον δυο φορές.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ίντερ-Αταλάντα 1-1: Δεύτερη σερί απώλεια για τους πρωτοπόρους «νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ίντερ-Αταλάντα 1-1: Δεύτερη σερί απώλεια για τους πρωτοπόρους «νερατζούρι»

Μετά την ήττα από την Μίλαν, η ‘Ιντερ αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα και η Μίλαν έχει την ευκαιρία να την πλησιάζει στους πέντε βαθμούς, αν νικήσει εκτός έδρας την Λάτσιο.

Σύνταξη
Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο
On Field 14.03.26

Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο

Η διαφορά που χωρίζει τον πρώτο της βαθμολογίας με τον τελευταίο είναι 19 βαθμοί και... καλύπτεται στα εναπομείναντα παιχνίδια της φετινής σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Έζησα τον απόλυτο εφιάλτη» – Η συγκλονιστική μαρτυρία 27χρονης για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της
Ελλάδα 14.03.26

«Έζησα τον απόλυτο εφιάλτη» – Η συγκλονιστική μαρτυρία 27χρονης για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της

«Με κλείδωνε μες στο δωμάτιο, με χτύπαγε...» λέει η 27χρονη για την κακοποιητική συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της - Κατέθεσε μήνυση, όμως τέθηκε στο αρχείο

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Super League 2: «Ανάσα» παραμονής ο Νέστος (2-1), νίκησε ο ΠΑΟΚ Β' (1-0), ισοπαλία ο Ηρακλής (0-0)
Super League 2 14.03.26

«Ανάσα» παραμονής ο Νέστος (2-1), νίκησε ο ΠΑΟΚ Β' (1-0), ισοπαλία ο Ηρακλής (0-0)

Σημαντικές νίκες για Νέστο Χρυσούπολης, Καμπανιακό και ΠΑΟΚ Β΄ στη μάχη της παραμονής των πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League 2. Αήττητος παρέμεινε ο πρωταθλητής Ηρακλής μετά το 0-0 με τη Νίκη.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

