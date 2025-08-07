Η νέα ταινία «War of the Worlds» με τους Ice Cube και Εύα Λονγκόρια έχει βαθμολογία 0% στο Rotten Tomatoes

Η νέα ταινία «War of the Worlds» με τους Ice Cube και Εύα Λονγκόρια, σε σκηνοθεσία Ριτς Λι που κυκλοφόρησε στο Prime Video στις 30 Ιουλίου, είναι η τελευταία (και ίσως η πιο αποτυχημένη) διασκευή του ομώνυμου κλασικού μυθιστορήματος του ‘Αγγλου συγγραφέα Χ. Τζ. Γουέλς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη το 1953 από τον σκηνοθέτη Μπάιρον Χάσκιν, με τους πρωταγωνιστικούς ρόλους να έχουν αναλάβει οι Τζιν Μπάρι και Αν Ρόμπινσον, ενώ το 2005, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ παρουσίασε μια νέα εκδοχή του μυθιστορήματος με τον Τομ Κρουζ, η οποία γνώρισε τεράστια επιτυχία στο box office και απέφερε έσοδα 600 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, η νέα διασκευή του μυθιστορήματος φαίνεται να έχει πάρει την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της επιτυχίας.

Βαθμολογία 0%

Η σύνοψη του «War of the Worlds» του 2025 έχει ως εξής: «Μια γιγαντιαία εισβολή έρχεται με αυτή τη νέα εκδοχή του θρυλικού μυθιστορήματος με το ίδιο όνομα. Η διάσημη ηθοποιός Εύα Λονγκόρια συμπράττει με τον εμβληματικό ράπερ και ηθοποιό Ice Cube, μαζί με τον Μάικλ Ο’Νιλ και την Ίμαν Μπένσον, σε μια συναρπαστική εξωπραγματική περιπέτεια πλούσια σε επίκαιρα θέματα όπως η τεχνολογία, η παρακολούθηση και η ιδιωτικότητα».

Και, παρόλο που η ταινία έχει ένα A-list καστ, κατάφερε το σπάνιο κατόρθωμα να πάρει βαθμολογία 0% από τους κριτικούς στο Rotten Tomatoes, καθιστώντας την μέλος ενός αποκλειστικού κλαμπ που περιλαμβάνει μόνο 44 άλλες ταινίες.

Αν και ο Ice Cube δεν έχει απαντήσει στις κριτικές για την ταινία, ο γιος του του ηθοποιός, Ό’Σι Τζάκσον, απαντώντας σε έναν χρήστη του Χ που έγραψε: «Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή η διασκευή του War Of The Worlds είναι μια πραγματική ταινία με πραγματικό προϋπολογισμό και ότι ο Ice Cube συμμετέχει σε αυτήν», ανέφερε: «Γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Κυκλοφόρησε πέντε χρόνια αργότερα».

Παραδόξως, η ταινία ανακοινώθηκε επίσημα στις 24 Ιουλίου, λιγότερο από μια εβδομάδα πριν από την κυκλοφορία της στο Prime Video. Επίσης, δεν πραγματοποιήθηκε καμία περιοδεία Τύπου.

O Jesse Hassenger του Guardian, σχολιάζοντας την χαμηλή βαθμολογία που συγκέντρωσε η ταινία, αναφέρει σε άρθρο του με τίτλο «Πώς μια νέα ταινία με τίτλο War of the Worlds έλαβε βαθμολογία 0% από τους κριτικούς;»:

«Ο λόγος για τον οποίο το War of the Worlds δεν μοιάζει απλώς με υποκλοπή μιας κλήσης Zoom, αλλά με μια ταινία που έχει δημιουργηθεί μέσω Zoom, είναι ότι αυτό ήταν περίπου το αποτέλεσμα. Χρησιμοποιήθηκε περισσότερη τεχνολογία, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου εμφανές στο τελικό προϊόν, το οποίο έχει την βιαστική ατέλεια κάτι που θα έπρεπε να είχε κυκλοφορήσει ένα ή δύο μήνες μετά τα γυρίσματα και να είχε προωθηθεί ως ένα γρήγορο πειραματικό έργο. Αντ’ αυτού, η ταινία φαίνεται να έμεινε στο ράφι για χρόνια πριν πουληθεί σε μια υπηρεσία streaming. Παραδόξως, δεν είναι η μόνη ταινία επιστημονικής φαντασίας που γυρίστηκε το 2020 από την Universal και έτυχε αυτής της μεταχείρισης: η Long Distance, μια ταινία επιβίωσης στο διάστημα με πρωταγωνιστή τον Άντονι Ράμος, έκανε πρόσφατα το ντεμπούτο της στο Hulu, παρά το γεγονός ότι τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν πριν από το τέλος του 2020».

*Με πληροφορίες από: Far Out Magazine | Guardian