magazin
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
07.08.2025 | 20:27
Αδυναμία απόπλου για το SuperJet – Δεν έκανε το δρομολόγιο Πάρος-Μύκονος λόγω κακοκαιρίας
Σημαντική είδηση:
07.08.2025 | 19:07
Φωτιά στη Ροδόπη: Καίγεται αγροτοδασική έκταση - Σηκώθηκαν εναέρια
Σημαντική είδηση:
07.08.2025 | 20:20
Πυρκαγιά στην Καβάλα - Καίει δασική έκταση (βίντεο)
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η νέα ταινία «War of the Worlds» με τους Ice Cube και Εύα Λονγκόρια έχει βαθμολογία 0% στο Rotten Tomatoes
Culture Live 07 Αυγούστου 2025 | 19:20

Η νέα ταινία «War of the Worlds» με τους Ice Cube και Εύα Λονγκόρια έχει βαθμολογία 0% στο Rotten Tomatoes

Παρόλο που η νέα ταινία «War of the Worlds» έχει ένα A-list καστ, κατάφερε το σπάνιο κατόρθωμα να πάρει βαθμολογία 0% από τους κριτικούς στο Rotten Tomatoes.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Λίγο σκοτάδι μπορεί να κάνει καλό στην ψυχική και σωματική μας ευημερία

Λίγο σκοτάδι μπορεί να κάνει καλό στην ψυχική και σωματική μας ευημερία

Spotlight

Η νέα ταινία «War of the Worlds» με τους Ice Cube και Εύα Λονγκόρια, σε σκηνοθεσία Ριτς Λι που κυκλοφόρησε στο Prime Video στις 30 Ιουλίου, είναι η τελευταία (και ίσως η πιο αποτυχημένη) διασκευή του ομώνυμου κλασικού μυθιστορήματος του ‘Αγγλου συγγραφέα Χ. Τζ. Γουέλς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη το 1953 από τον σκηνοθέτη Μπάιρον Χάσκιν, με τους πρωταγωνιστικούς ρόλους να έχουν αναλάβει οι Τζιν Μπάρι και Αν Ρόμπινσον, ενώ το 2005, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ παρουσίασε μια νέα εκδοχή του μυθιστορήματος με τον Τομ Κρουζ, η οποία γνώρισε τεράστια επιτυχία στο box office και απέφερε έσοδα 600 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, η νέα διασκευή του μυθιστορήματος φαίνεται να έχει πάρει την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της επιτυχίας.

Βαθμολογία 0%

Η σύνοψη του «War of the Worlds» του 2025 έχει ως εξής: «Μια γιγαντιαία εισβολή έρχεται με αυτή τη νέα εκδοχή του θρυλικού μυθιστορήματος με το ίδιο όνομα. Η διάσημη ηθοποιός Εύα Λονγκόρια συμπράττει με τον εμβληματικό ράπερ και ηθοποιό Ice Cube, μαζί με τον Μάικλ Ο’Νιλ και την Ίμαν Μπένσον, σε μια συναρπαστική εξωπραγματική περιπέτεια πλούσια σε επίκαιρα θέματα όπως η τεχνολογία, η παρακολούθηση και η ιδιωτικότητα».

Και, παρόλο που η ταινία έχει ένα A-list καστ, κατάφερε το σπάνιο κατόρθωμα να πάρει βαθμολογία 0% από τους κριτικούς στο Rotten Tomatoes, καθιστώντας την μέλος ενός αποκλειστικού κλαμπ που περιλαμβάνει μόνο 44 άλλες ταινίες.

YouTube thumbnail

Αν και ο Ice Cube δεν έχει απαντήσει στις κριτικές για την ταινία, ο γιος του του ηθοποιός, Ό’Σι Τζάκσον, απαντώντας σε έναν χρήστη του Χ που έγραψε: «Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή η διασκευή του War Of The Worlds είναι μια πραγματική ταινία με πραγματικό προϋπολογισμό και ότι ο Ice Cube συμμετέχει σε αυτήν», ανέφερε: «Γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Κυκλοφόρησε πέντε χρόνια αργότερα».

Παραδόξως, η ταινία ανακοινώθηκε επίσημα στις 24 Ιουλίου, λιγότερο από μια εβδομάδα πριν από την κυκλοφορία της στο Prime Video. Επίσης, δεν πραγματοποιήθηκε καμία περιοδεία Τύπου.

O Jesse Hassenger του Guardian, σχολιάζοντας την χαμηλή βαθμολογία που συγκέντρωσε η ταινία, αναφέρει σε άρθρο του με τίτλο «Πώς μια νέα ταινία με τίτλο War of the Worlds έλαβε βαθμολογία 0% από τους κριτικούς;»:

«Ο λόγος για τον οποίο το War of the Worlds δεν μοιάζει απλώς με υποκλοπή μιας κλήσης Zoom, αλλά με μια ταινία που έχει δημιουργηθεί μέσω Zoom, είναι ότι αυτό ήταν περίπου το αποτέλεσμα. Χρησιμοποιήθηκε περισσότερη τεχνολογία, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου εμφανές στο τελικό προϊόν, το οποίο έχει την βιαστική ατέλεια κάτι που θα έπρεπε να είχε κυκλοφορήσει ένα ή δύο μήνες μετά τα γυρίσματα και να είχε προωθηθεί ως ένα γρήγορο πειραματικό έργο. Αντ’ αυτού, η ταινία φαίνεται να έμεινε στο ράφι για χρόνια πριν πουληθεί σε μια υπηρεσία streaming. Παραδόξως, δεν είναι η μόνη ταινία επιστημονικής φαντασίας που γυρίστηκε το 2020 από την Universal και έτυχε αυτής της μεταχείρισης: η Long Distance, μια ταινία επιβίωσης στο διάστημα με πρωταγωνιστή τον Άντονι Ράμος, έκανε πρόσφατα το ντεμπούτο της στο Hulu, παρά το γεγονός ότι τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν πριν από το τέλος του 2020».

*Με πληροφορίες από: Far Out Magazine | Guardian

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισαν Metlen και Κύπρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισαν Metlen και Κύπρου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Λίγο σκοτάδι μπορεί να κάνει καλό στην ψυχική και σωματική μας ευημερία

Λίγο σκοτάδι μπορεί να κάνει καλό στην ψυχική και σωματική μας ευημερία

Business
HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ. τα EBITDA β’ τριμήνου

HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ. τα EBITDA β’ τριμήνου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης
The Good Life 07.08.25

«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης

Ο Εξολοθρευτής έχει πολλά μηνύματα επιμένει ο Τζέιμς Κάμερον σε νέα συνέντευξη του που προειδοποιεί για τις τρεις μεγάλες υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών
Tεχνητή Νοημοσύνη 07.08.25

«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών

Ο πρώην δημοσιογράφος του CNN, Τζιμ Ακόστα, πήρε μια συνέντευξη τη Δευτέρα από ΑΙ αντίγραφο του Χοακίν Όλιβερ, νεαρού που έχασε τη ζωή του σε μια από τις φονικότερες ένοπλες επιθέσεις σε σχολείο των ΗΠΑ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό
«Γενοκτονία» 07.08.25

Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό

Η πλατφόρμα Mubi ανακοίνωσε τον Μάιο την εξασφάλιση επενδυτικής υποστήριξης από τη Sequoia Capital, μια εταιρεία που συνδέεται με την ισραηλινή στρατιωτική τεχνολογία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δόξα και φαιντανύλη: Ο Prince, η ολέθρια επιδημία και ο συνθετικός θάνατος σε νέο ντοκιμαντέρ
Κηδείες παντού 06.08.25

Δόξα και φαιντανύλη: Ο Prince, η ολέθρια επιδημία και ο συνθετικός θάνατος σε νέο ντοκιμαντέρ

Ο Ice-T είναι ο παρουσιαστής του νέου ντοκιμαντέρ Δόξα και Φαιντανύλη (Fame and Fentanyl) για τη φρικτή αλήθεια για την επιδημία φαιντανύλης στις ΗΠΑ που δολοφονεί χιλιάδες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Γουίλεμ Νταφό θα βραβευτεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο – «Ένας αληθινός δεξιοτέχνης»
Σπουδαία σταδιοδρομία 06.08.25

Ο Γουίλεμ Νταφό θα βραβευτεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο – «Ένας αληθινός δεξιοτέχνης»

Ο Jovan Marjanović, διευθυντής του φεστιβάλ, εξήρε τον Γουίλεμ Νταφό, αναφέροντας: «Είτε πρωταγωνιστεί σε μια χολιγουντιανή υπερπαραγωγή είτε σε μια ανεξάρτητη ταινία χαμηλού προϋπολογισμού, οι χαρακτήρες του είναι αξέχαστοι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το κρυμμένο γούρι στο μεσοφόρι του νυφικού της Νταϊάνα δεν της έφερε τύχη, τελικά
«Κακό μάτι» 06.08.25

Το κρυμμένο γούρι στο μεσοφόρι του νυφικού της Νταϊάνα δεν της έφερε τύχη, τελικά

Η νεαρή Νταϊάνα Σπένσερ έγινε μια από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο όταν παντρεύτηκε τον μελλοντικό βασιλιά Κάρολο το καλοκαίρι του 1981 - αλλά μια τόση δα λεπτομέρεια του νυφικού της παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ένα μυστικό που περνάει από στόμα σε στόμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φράνσις Φορντ Κόπολα: «Υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη επέμβαση και αναρρώνει» αναφέρει εκπρόσωπός του
«Αναληθείς πληροφορίες» 06.08.25

Φράνσις Φορντ Κόπολα: «Υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη επέμβαση και αναρρώνει» αναφέρει εκπρόσωπός του

O σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Instagram, στο οποίο ανέφερε: «Ο Da Dada (όπως με αποκαλούν τα παιδιά μου) είναι καλά».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Τα Πάθη του Χριστού» – Ορίστηκε ημερομηνία κυκλοφορίας για το σίκουελ δια χειρός Μελ Γκίμπσον
«The Resurrection» 06.08.25

«Τα Πάθη του Χριστού» – Ορίστηκε ημερομηνία κυκλοφορίας για το σίκουελ δια χειρός Μελ Γκίμπσον

Το «The Resurrection of the Christ» είναι η συνέχεια της βιβλικής επικής ταινίας του 2004 «Τα Πάθη του Χριστού», η οποία παραμένει μια από τις πιο επιτυχημένες ανεξάρτητες ταινίες όλων των εποχών.

Σύνταξη
Οι «αναγνώστες πούρων» στην Κούβα διαβάζουν ποίηση στους στρίφτες που ρολάρουν τα Cohiba
Από τον 19ο αιώνα 05.08.25

Οι «αναγνώστες πούρων» στην Κούβα διαβάζουν ποίηση στους στρίφτες που ρολάρουν τα Cohiba

Στην εποχή του ChatGPT, μια παραδοσιακή συνήθεια συνεχίζεται στην Αβάνα. Γυναίκες διαβάζουν δυνατά τραγούδια και μυθιστορήματα στους εργάτες που τυλίγουν πούρα Cohiba και Mareva στο χέρι, ενώ παράλληλα απαντούν στις ερωτήσεις τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Mνημείο στρατηγού που κατηγορείται ότι είχε σχέσεις με την Κου Κλουξ Κλαν θα επανεγκατασταθεί στην Ουάσινγκτον
Black Lives Matter 05.08.25

Mνημείο στρατηγού που κατηγορείται ότι είχε σχέσεις με την Κου Κλουξ Κλαν θα επανεγκατασταθεί στην Ουάσινγκτον

Τον Ιούνιο του 2020, διαδηλωτές και διαδηλώτριες χρησιμοποιώντας δύο σχοινιά αναποδογύρισαν το άγαλμα του στρατηγού και στη συνέχεια το περιέλουσαν με υγρό, λίγο πριν το κάψουν σε ζωντανή μετάδοση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η σεναριογράφος του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» για τον διαδικτυακό πυρετό γύρω από το σίκουελ
Υποθετικά σενάρια 05.08.25

Η σεναριογράφος του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» για τον διαδικτυακό πυρετό γύρω από το σίκουελ

Η Αλίν Μπρος ΜακΚένα, σεναριογράφος του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» δήλωσε πρόσφατα στο IndieWire ότι η απροσδόκητη προσοχή που λαμβάνει η ταινία αποτελεί τεράστιο όφελο -και πως οχι, η πλοκή και η μόδα δεν κινδυνεύουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Από το Χόλιγουντ στη Λεμεσό: Ο ατιμασμένος Κέβιν Σπέισι κάνει comeback τραγουδώντας στην Κύπρο
Ρεζερβέ 04.08.25

Από το Χόλιγουντ στη Λεμεσό: Ο ατιμασμένος Κέβιν Σπέισι κάνει comeback τραγουδώντας στην Κύπρο

Ο Κέβιν Σπέισι θα εμφανιστεί στη Λεμεσό, σε μια προσπάθεια να αναβιώσει την καριέρα του στο σόουμπιζ τραγουδώντας με big band σε μια εκδήλωση με VIP πακέτο αξίας 1.300 ευρώ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
The Yogurt Shop Murders – Η άκαρδη δολοφονία τεσσάρων έφηβων κοριτσιών και η ηδονοβλεψία του εγκλήματος
Ντοκιμαντέρ 04.08.25

The Yogurt Shop Murders - Η άκαρδη δολοφονία τεσσάρων έφηβων κοριτσιών και η ηδονοβλεψία του εγκλήματος

Το The Yogurt Shop Murders του ΗΒΟ είναι τόσο έντονο και σκληρό όσο το είδος του αληθινού εγκλήματος, ειδικά καθώς ξεκινά με το τραύμα που υπέστησαν τα θύματα, οι οικογένειές τους και άλλοι που βρίσκονται σε τροχιά πολύ κοντά στην τραγωδία

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κλοπιμαία που «προστατεύουν από το κακό μάτι τους ληστές»; – Ακόμη αγνοούνται τα τέσσερα κειμήλια του Μουσείου Drents
Culture Live 04.08.25

Κλοπιμαία που «προστατεύουν από το κακό μάτι τους ληστές»; – Ακόμη αγνοούνται τα τέσσερα κειμήλια του Μουσείου Drents

Τον Ιανουάριο ομάδα ατόμων ανατίναξε μια πλαϊνή πόρτα του μουσείου Drents, κατέστρεψε την προθήκη με τα πολύτιμα αντικείμενα και διέφυγε με κλεμμένο αυτοκίνητο, το οποίο αργότερα βρέθηκε καμένο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Europa League 07.08.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Γεωργιάδης: «Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο – Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες
Φωτογραφίες και βίντεο 07.08.25

«Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο ο Γεωργιάδης - Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες

Γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο της Ρόδου διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ - Ο Άδωνις Γεωργιάδης τους επιτέθηκε με σκληρές εκφράσεις

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
Europa League 07.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από OPEN TV.

Σύνταξη
«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης
The Good Life 07.08.25

«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης

Ο Εξολοθρευτής έχει πολλά μηνύματα επιμένει ο Τζέιμς Κάμερον σε νέα συνέντευξη του που προειδοποιεί για τις τρεις μεγάλες υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του

Ο τεχνικός διευθυντής της Γιουβέντους Φρανσουά Μοντεστό μίλησε για τους Ντάγκλας Λουίζ, Βλάχοβιτς, Τούντορ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πουληθούν παίκτες

Βάιος Μπαλάφας
Γάζα: Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ
Ανακοίνωση ΠΟΥ 07.08.25

Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο στη Γάζα - Ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ

Δραματική είναι η κατάσταση στη Γάζα - Σκελετωμένα παιδιά προσπαθούν να επιβιώσουν με τα τρόφιμα στον παλαιστινιακό θύλακα να είναι ελάχιστα

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός
Πόλεμος στη Γάζα 07.08.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός

Την ανάγκη να απελευθερωθούν οι όμηροι, αλλά και να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ισραήλ.

Σύνταξη
Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Υπό κράτηση 07.08.25

Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Το βίντεο με τον άνδρα να ανάβει τσιγάρο στο μνημείο προκάλεσε σφροδρές αντιδράσεις. Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι αφαιρείται η άδεια παραμονής του.

Σύνταξη
Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια
Wow 07.08.25

Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια

Οι μετακομίσεις ενέχουν πολλές αναπάντεχες εκπλήξεις και μερικές από αυτές είναι και τα αντικείμενα που αφήνουν σε σπίτια οι προηγούμενοι ένοικοι

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» έχει προκαλέσει η φωτιά – Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια
«Σεληνιακό τοπίο» 07.08.25

Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» - Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια

«Ο στόχος είναι να σταθεροποιήσουμε τη φωτιά και να σταματήσουμε την εξάπλωσή της μέχρι το τέλος της ημέρας», δήλωσε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής στο Οντ στη νότια Γαλλία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Αράζ – Ομόνοια
Conference League 07.08.25

LIVE: Αράζ – Ομόνοια

LIVE: Αράζ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αράζ – Ομόνοια, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από το Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ
Conference League 07.08.25

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ για τα προκριματικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Απόρρητο