Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία

Ο Ice Cube επέστρεψε, Straight Outta Anaconda.

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, 28 χρόνια μετά την εμφάνιση του στην αρχική ταινία του 1997, ο ράπερ έκανε έκπληξη στους θαυμαστές του στην πρεμιέρα της νέας κωμικής ταινίας στο Λος Άντζελες.

Μιλώντας για το cameo του στην ταινία που θα κυκλοφορήσει ανήμερα Χριστουγέννων, ο Ice Cube, είπε στους δημοσιογράφους στο κόκκινο χαλί: «Είναι ωραίο να κάνεις μια μικρή εμφάνιση, για να κλείσει ο κύκλος κατά κάποιον τρόπο».

«Όταν μου ζήτησαν να το κάνω και έμαθα τι είδους ταινία έκαναν, δέχτηκα αμέσως», συνέχισε. «Σκέφτηκα: ‘Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ωραίο. [Άσε που νομίζω] ότι οι άνθρωποι χαίρονται όταν με βλέπουν να εμφανίζομαι στην οθόνη».

Αυτό που αγαπάς, μπορεί και να σε σκοτώσει

Η νέα ταινία «Anaconda» έχει πρωταγωνιστές τους Τζακ Μπλακ και Πολ Ραντ, δύο φίλους που «πάντα ονειρεύονταν να κάνουν το ριμέικ της αγαπημένης τους ταινίας όλων των εποχών: το κινηματογραφικό, κλασικό Anaconda», όπως αναφέρει η σύνοψη.

Η κρίση μέσης ηλικίας που βιώνουν, εμπνέει το δίδυμο να κυνηγήσει το όνειρό του, οπότε ταξιδεύουν στον Αμαζόνιο για να γυρίσουν τη δική τους νέα έκδοση.

«Όμως», προσθέτει η σύνοψη, «τα πράγματα γίνονται σοβαρά όταν εμφανίζεται μια πραγματική γιγάντια ανακόντα, μετατρέποντας το χαοτικό κινηματογραφικό τους πλατό σε μια θανατηφόρα κατάσταση. Η ταινία που πεθαίνουν να γυρίσουν; Μπορεί να τους σκοτώσει».

Η ταινία του 1997, με πρωταγωνιστές την Τζένιφερ Λόπεζ στο ρόλο της Τερί Φλόρες και τον Ice Cube στο ρόλο του Ντάνι — μαζί με τους συμπρωταγωνιστές Όουεν Γουίλσον, Έρικ Στόλτζ, Ντάνι Τρέχο και Τζον Βόιτ — αφορούσε μια ομάδα που αγωνιζόταν να επιβιώσει από ένα γιγαντιαίο φίδι-δολοφόνο.

Σε σκηνοθεσία του Τομ Γκόρμικαν, η ταινία «Anaconda» του 2025 έχει επίσης στο καστ τους Θάντι Νιούτον, Σέλτον Μέλο και Στιβ Ζαν.

Ο Μπλακ είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του στο περιοδικό People ότι η νέα ταινία είναι ένας «συνδυασμός κωμωδίας και τρόμου», χαρακτηρίζοντάς την ως «την πιο συναρπαστική ταινία της σεζόν».

Πρόσθεσε ότι η συνεργασία του με τον Ραντ ήταν «πολύ διασκεδαστική».

«Αυτός ήταν ο κύριος λόγος που ήθελα να συμμετάσχω στην ταινία», υποστήριξε ο Μπλακ. «Είμαι μεγάλος θαυμαστής της δουλειάς του Πολ. Ο τύπος είναι ξεκαρδιστικός. Και πολύ γλυκός!».

Η ταινία «Anaconda» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου.

*Με πληροφορίες από: People