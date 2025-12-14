magazin
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης - Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
14.12.2025 | 12:28
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας - Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
14.12.2025 | 17:00
Καταναλωτές: Πρόβλημα σε συναλλαγές; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε
Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία
Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία

Μιλώντας για το cameo του στην ταινία «Anaconda» που θα κυκλοφορήσει ανήμερα Χριστουγέννων,, ο Ice Cube, είπε: «Είναι ωραίο να κάνεις μια μικρή εμφάνιση, για να κλείσει ο κύκλος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ice Cube επέστρεψε, Straight Outta Anaconda.

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, 28 χρόνια μετά την εμφάνιση του στην αρχική ταινία του 1997, ο ράπερ έκανε έκπληξη στους θαυμαστές του στην πρεμιέρα της νέας κωμικής ταινίας στο Λος Άντζελες.

Μιλώντας για το cameo του στην ταινία που θα κυκλοφορήσει ανήμερα Χριστουγέννων, ο Ice Cube, είπε στους δημοσιογράφους στο κόκκινο χαλί: «Είναι ωραίο να κάνεις μια μικρή εμφάνιση, για να κλείσει ο κύκλος κατά κάποιον τρόπο».

Οι ηθοποιοί της ταινίας «Anaconda» βγάζουν μια selfie κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 13 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

«Όταν μου ζήτησαν να το κάνω και έμαθα τι είδους ταινία έκαναν, δέχτηκα αμέσως», συνέχισε. «Σκέφτηκα: ‘Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ωραίο. [Άσε που νομίζω] ότι οι άνθρωποι χαίρονται όταν με βλέπουν να εμφανίζομαι στην οθόνη».

Αυτό που αγαπάς, μπορεί και να σε σκοτώσει

Η νέα ταινία «Anaconda» έχει πρωταγωνιστές τους Τζακ Μπλακ και Πολ Ραντ, δύο φίλους που «πάντα ονειρεύονταν να κάνουν το ριμέικ της αγαπημένης τους ταινίας όλων των εποχών: το κινηματογραφικό, κλασικό Anaconda», όπως αναφέρει η σύνοψη.

Η κρίση μέσης ηλικίας που βιώνουν, εμπνέει το δίδυμο να κυνηγήσει το όνειρό του, οπότε ταξιδεύουν στον Αμαζόνιο για να γυρίσουν τη δική τους νέα έκδοση.

«Όμως», προσθέτει η σύνοψη, «τα πράγματα γίνονται σοβαρά όταν εμφανίζεται μια πραγματική γιγάντια ανακόντα, μετατρέποντας το χαοτικό κινηματογραφικό τους πλατό σε μια θανατηφόρα κατάσταση. Η ταινία που πεθαίνουν να γυρίσουν; Μπορεί να τους σκοτώσει».

Η ταινία του 1997, με πρωταγωνιστές την Τζένιφερ Λόπεζ στο ρόλο της Τερί Φλόρες και τον Ice Cube στο ρόλο του Ντάνι — μαζί με τους συμπρωταγωνιστές Όουεν Γουίλσον, Έρικ Στόλτζ, Ντάνι Τρέχο και Τζον Βόιτ — αφορούσε μια ομάδα που αγωνιζόταν να επιβιώσει από ένα γιγαντιαίο φίδι-δολοφόνο.

Σε σκηνοθεσία του Τομ Γκόρμικαν, η ταινία «Anaconda» του 2025 έχει επίσης στο καστ τους Θάντι Νιούτον, Σέλτον Μέλο και Στιβ Ζαν.

Ο Μπλακ είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του στο περιοδικό People ότι η νέα ταινία είναι ένας «συνδυασμός κωμωδίας και τρόμου», χαρακτηρίζοντάς την ως «την πιο συναρπαστική ταινία της σεζόν».

Πρόσθεσε ότι η συνεργασία του με τον Ραντ ήταν «πολύ διασκεδαστική».

«Αυτός ήταν ο κύριος λόγος που ήθελα να συμμετάσχω στην ταινία», υποστήριξε ο Μπλακ. «Είμαι μεγάλος θαυμαστής της δουλειάς του Πολ. Ο τύπος είναι ξεκαρδιστικός. Και πολύ γλυκός!».

Η ταινία «Anaconda» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου.

*Με πληροφορίες από: People

