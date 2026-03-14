Ιστορική στιγμή: Στο Μεσολόγγι ο πίνακας του Ντελακρουά για τα 200 χρόνια από την Έξοδο

Στην καρδιά της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου, ο χρόνος μοιάζει να σταματά μπροστά στην εμβληματική μορφή της «Ελλάδας» του Ευγένιου Ντελακρουά.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική Έξοδο, ο διάσημος πίνακας «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» ταξίδεψε από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντό για να εκτεθεί, για πρώτη φορά, στον τόπο που ενέπνευσε τη δημιουργία του.

Η παρουσίαση του έργου στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο προκάλεσε ρίγη συγκίνησης. Η ελαιογραφία, διαστάσεων 2,13×1,42 μ., απεικονίζει μια πληγωμένη αλλά αξιοπρεπή γυναίκα που γονατίζει πάνω στα χαλάσματα, αποτελώντας ένα διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού αγώνα για ελευθερία.

Ο πίνακας, που σπανίως μετακινείται από το Μπορντό, μεταφέρθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να τον θαυμάσουν στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο του 2026. Τα επίσημα εγκαίνια της θεματικής έκθεσης που πλαισιώνει το έργο έχουν προγραμματιστεί για τις 3 Απριλίου.

Είναι μια σπάνια ευκαιρία για το κοινό να αντικρίσει από κοντά ένα έργο που δεν είναι απλώς ένα μνημείο τέχνης, αλλά, όπως είπε η υπουργός, ένα «διαχρονικό σύμβολο αντίστασης, ελπίδας και αναγέννησης».