Σε πτώση ξανά η Wall Street – Η ενέργεια προβληματίζει τους επενδυτές

Με απώλειες έκλεισε και την Παρασκευή, 13 Μαρτίου, η Wall Street, χάνοντας τα όποια κέρδη είχαν δημιουργηθεί αρχικά.

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,26% στις 46.558 μονάδες, ο S&P 500 «έπεσε» σε ποσοστό 0,61% και τις 6.632 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε απώλειες ύψους 0,93% πέφτοντας στις 22.105 μονάδες.

Ως εκ τούτου, οι τρεις δείκτες ολοκλήρωσαν την εβδομάδα σε αρνητικό έδαφος. Ο S&P 500 μέτρησε απώλειες της τάξης του 1,5%, συμπληρώνοντας την τρίτη συνεχόμενη καθοδική εβδομάδα, για πρώτη φορά εδώ και περίπου έναν χρόνο. Ο Dow Jones έχασε περίπου 1,9% και ο Nasdaq 1,3%.

Τα στοιχεία

Στο μεταξύ, οι επενδυτές αξιολογούν και τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Ο δείκτης τιμών προσωπικής κατανάλωσης (PCE), που αποτελεί βασικό μέτρο πληθωρισμού για τη Federal Reserve, αυξήθηκε κατά 0,3% τον Ιανουάριο σε μηνιαία βάση, ενώ σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο 2,8%, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών. Ο δομικός δείκτης PCE, που εξαιρεί τις τιμές ενέργειας και τροφίμων, αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση και κατά 3,1% σε ετήσια.

Παράλληλα, τα στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ απογοήτευσαν. Το αμερικανικό ΑΕΠ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό μόλις 0,7% στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bureau of Economic Analysis. Πρόκειται για σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση του 1,4% και πολύ χαμηλότερα από την πρόβλεψη των οικονομολόγων για 1,5%, ενώ αποτελεί και έντονη υποχώρηση σε σχέση με την ανάπτυξη 4,4% που είχε καταγραφεί στο προηγούμενο τρίμηνο.

Οι δηλώσεις

Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις, η άνοδος των τιμών της ενέργειας συνεχίζει να προβληματίζει τους επενδυτές. Όπως σημείωσε ο Chris Toomey της Morgan Stanley, οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου και οι φόβοι για νέο κύμα πληθωρισμού περιορίζουν τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve μέσα στο έτος. Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν η διαταραχή στη λειτουργία του Στενού του Ορμούζ διαρκέσει περισσότερο από δύο ή τρεις μήνες, τότε η κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα για την παγκόσμια οικονομία.

