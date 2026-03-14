Σε πτώση ξανά η Wall Street – Η ενέργεια προβληματίζει τους επενδυτές
Διεθνής Οικονομία 14 Μαρτίου 2026, 01:00

Σε πτώση ξανά η Wall Street – Η ενέργεια προβληματίζει τους επενδυτές

Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις, η άνοδος των τιμών της ενέργειας συνεχίζει να προβληματίζει τους επενδυτές

Με απώλειες έκλεισε και την Παρασκευή, 13 Μαρτίου, η Wall Street, χάνοντας τα όποια κέρδη είχαν δημιουργηθεί αρχικά.

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,26% στις 46.558 μονάδες, ο S&P 500 «έπεσε» σε ποσοστό 0,61% και τις 6.632 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε απώλειες ύψους 0,93% πέφτοντας στις 22.105 μονάδες.

Ως εκ τούτου, οι τρεις δείκτες ολοκλήρωσαν την εβδομάδα σε αρνητικό έδαφος. Ο S&P 500 μέτρησε απώλειες της τάξης του 1,5%, συμπληρώνοντας την τρίτη συνεχόμενη καθοδική εβδομάδα, για πρώτη φορά εδώ και περίπου έναν χρόνο. Ο Dow Jones έχασε περίπου 1,9% και ο Nasdaq 1,3%.

Τα στοιχεία

Στο μεταξύ, οι επενδυτές αξιολογούν και τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Ο δείκτης τιμών προσωπικής κατανάλωσης (PCE), που αποτελεί βασικό μέτρο πληθωρισμού για τη Federal Reserve, αυξήθηκε κατά 0,3% τον Ιανουάριο σε μηνιαία βάση, ενώ σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο 2,8%, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών. Ο δομικός δείκτης PCE, που εξαιρεί τις τιμές ενέργειας και τροφίμων, αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση και κατά 3,1% σε ετήσια.

Παράλληλα, τα στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ απογοήτευσαν. Το αμερικανικό ΑΕΠ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό μόλις 0,7% στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bureau of Economic Analysis. Πρόκειται για σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση του 1,4% και πολύ χαμηλότερα από την πρόβλεψη των οικονομολόγων για 1,5%, ενώ αποτελεί και έντονη υποχώρηση σε σχέση με την ανάπτυξη 4,4% που είχε καταγραφεί στο προηγούμενο τρίμηνο.

Οι δηλώσεις

Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις, η άνοδος των τιμών της ενέργειας συνεχίζει να προβληματίζει τους επενδυτές. Όπως σημείωσε ο Chris Toomey της Morgan Stanley, οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου και οι φόβοι για νέο κύμα πληθωρισμού περιορίζουν τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve μέσα στο έτος. Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν η διαταραχή στη λειτουργία του Στενού του Ορμούζ διαρκέσει περισσότερο από δύο ή τρεις μήνες, τότε η κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα για την παγκόσμια οικονομία.

Πηγή: ot.gr

Economy
Moody’s: Αμετάβλητη στο “Baa3” η αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία

Moody's: Αμετάβλητη στο "Baa3" η αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία

Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια
Οικονομία 13.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια

Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέσυρε την κλήτευση του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, με υπαινιγμούς διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση τον κυνηγά δικαστικά ως πολιτική πίεση για τα επιτόκια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
The Economist 13.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές

Εν μέσω πολέμου και με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, η τιμή του πετρελαίου που απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί η ζήτηση με την προσφορά σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 δολάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου
Financial Times 13.03.26

Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ξεκινήσει δοκιμαστικές συζητήσεις σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, χωρίς να διευρυνθεί η σύγκρουση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν για σχεδόν έναν μήνα τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου
Αρση κυρώσεων 13.03.26

Οι ΗΠΑ άνοιξαν τη στρόφιγγα στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ έδωσαν «γενική άδεια» για την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.

Σύνταξη
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed
Διαφωνίες 12.03.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εμμένουν στην άποψη ότι η πρώτη μείωση θα γίνει το Ιούνιο, παρά τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού από την αναστάτωση των αγορών ενέργειας

Τζούλη Καλημέρη
Βαγγέλης Μαρινάκης: Έβαλε ξανά το Όσλο στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας
Διεθνής Οικονομία 12.03.26

Βαγγέλης Μαρινάκης: Έβαλε ξανά το Όσλο στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας

Για την IPO της Capital Tankers, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, στο Χρηματιστήριο του Όσλο αναφέρεται δημοσίευμα του TradeWinds – Πώς αναβάθμισε την αξία της νορβηγικής κεφαλαιαγοράς

Σύνταξη
Πόσο θα ακριβύνει το χρήμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
Επιτόκια 12.03.26

Πόσο θα ακριβύνει το χρήμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή;

Οι αγορές ήδη προσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους με αποτέλεσμα τα κρατικά ομόλογα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ κινούνται ανοδικά, ενώ οι επενδυτές έχουν αισθητά περιορίσει τις προσδοκίες τους για άμεσες μειώσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης
Κρίσιμη καμπή 12.03.26

Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης

Τα αντίποινα του Ιράν, ο γρίφος των Στενών του Ορμούζ και το υπό απειλή οικονομικό μοντέλο των αραβικών πετρομοναρχιών, καθώς ο Κόλπος βυθίζεται σε σπιράλ αστάθειας εν μέσω του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιράν: Το πετρέλαιο άγγιξε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι – Οι πρώτες αντιδράσεις στις ασιατικές αγορές
Brent - WTI 12.03.26

Στα 100 δολάρια ξανά το πετρέλαιο

Τα 100 δολάρια άγγιξε ξανά το πετρέλαιο παρά τις ανακοινώσεις κρατών για αποδέσμευση από τα στρατηγικά τους αποθέματα, ενώ ο Nikkei σημείωνε πτώση πάνω από 1%, και ο Kospi ήταν πρακτικά αμετάβλητος.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Οι ΗΠΑ «εξάλειψαν» κάθε στρατιωτική στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ, λέει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 14.03.26

«Εξαλείψαμε» κάθε στρατιωτικό στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ

Εκτελέσαμε «μία από τις πιο ισχυρές επιδρομές στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής» και εξαλείψαμε «ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο» στο στρατηγικό νησί Χαργκ του Ιράν», ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά
Τα πρώτα ευρήματα 14.03.26

Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά

Τα πρώτα ευρήματα για την επίθεση σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ιράκ δείχνουν ότι οφείλεται σε μη επανδρωμένα πλοία, γεμάτα εκρηκτικά. Στην ίδια επίθεση επλήγη και το πλοίο Zefyros που το φόρτωνε.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε
«Deus Vult» 13.03.26

Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε

Ο Πάπας Λέων δεν είπε ονόματα. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος, έχει μέλη που συνηθίζουν να επιδεικνύουν την πίστη ενώ ενεπλάκησαν σε πόλεμο. Όπως ο «σταυροφόρος» Χέγκσεθ και ο Ρούμπιο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου – Ξηλώθηκαν καλώδια ρευματοκλοπής μήκους 1,5 χλμ
Ελλάδα 13.03.26

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου – Ξηλώθηκαν καλώδια ρευματοκλοπής μήκους 1,5 χλμ

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες (12-3-2026) το πρωί σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Σύνταξη
Ο Τραμπ πήρε αποφασιστικά μέτρα για να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν, λέει ο Βανς
ΗΠΑ 13.03.26

Ο Τραμπ πήρε αποφασιστικά μέτρα για να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν, λέει ο Βανς

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς

Σύνταξη
«Ο κόσμος σκοτείνιασε»: Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 18χρονου στον Πύργο που έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε
«Καλό ταξίδι» 13.03.26

«Ο κόσμος σκοτείνιασε»: Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 18χρονου στον Πύργο που έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε

Βαθιά συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Πύργου και στον ηλειακό αθλητισμό ο χαμός του 18χρονου βολεϊμπολίστα.

Σύνταξη
Eurobank: Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τις μισές απώλειες της κρίσης – Μείωση ανεργίας αλλά με δομικά προβλήματα
Έρευνα Εurobank 13.03.26

Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τις μισές απώλειες της κρίσης - Μείωση ανεργίας αλλά με δομικά προβλήματα

Σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank, η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει μόλις το 48,7% των απωλειών του ΑΕΠ που καταγράφηκαν την περίοδο 2009-2013, όταν η ύφεση είχε φθάσει στο αποκορύφωμά της.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών – «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»
Απαιτείται εγρήγορση 13.03.26

Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών - «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»

Τα AI παιχνίδια δεν είναι έτοιμα για τον ρόλο που τους αποδίδεται, έδειξε μελέτη του Κέιμπριτζ - Αυστηρότερους κανονισμούς και νέα σήμανση ασφαλείας ζητούν οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Έρευνα: Το 44% των Ελλήνων δεν εγκρίνει… την ηθική των άλλων – Γιατί μας αρέσει να κουνάμε το δάχτυλο
Pew Research Center 13.03.26

Έρευνα: Το 44% των Ελλήνων δεν εγκρίνει… την ηθική των άλλων – Γιατί μας αρέσει να κουνάμε το δάχτυλο

Εκτός από την κατσίκα του γείτονα, πολλοί Έλληνες έχουν πρόβλημα και με την ηθική του γείτονα, με το 44% να θεωρεί τους άλλους ανήθικους. Τι δείχνει έρευνα του Pew Research Center

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ – O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune
Φάτα Μοργκάνα 13.03.26

Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ - O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune

Αυτό το εξαιρετικό υπαίθριο σινεμά στην έρημο του Σινά, στην Αίγυπτο, φωτογραφήθηκε από τον Kaupo Kikkas, έναν βραβευμένο φωτογράφο από την Εσθονία, ο οποίος εξηγεί την ιστορία όπως την άκουσε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ για Ιράν: Είμαστε καλοί που δεν τους καταστρέψαμε εντελώς τη χώρα – Θα τους χτυπήσουμε σκληρότερα
Πόλεμος στο Ιράν 13.03.26

Τραμπ για Ιράν: Είμαστε καλοί που δεν τους καταστρέψαμε εντελώς τη χώρα – Θα τους χτυπήσουμε σκληρότερα

Αλληλοσυγκρουόμενες, κατά τη συνήθειά του, δηλώσεις από τον Τραμπ. Ισχυρίστηκε αρχικά ότι θέλει να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα». Και μετά ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν το έχουν καταστρέψει εντελώς.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

