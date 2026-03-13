«Ο πρόεδρος σε θέλει αμέσως» – Σε live μετάδοση η εντολή Τραμπ στον Μπέσεντ – Η τρεμάμενη φωνή του υπουργού
Ο 63χρονος Σκοτ Μπέσεντ μιλούσε με τον δημοσιογράφο του Sky News, Γουίλφρεντ Φροστ, στον Λευκό Οίκο, όταν ο βοηθός του τον ενημέρωσε ότι «ο πρόεδρος θέλει να σας δει αμέσως»
- Συνελήφθη 38χρονος για βιασμό 14χρονης στο Παλαιό Φάληρο – Πώς παρέσυρε την ανήλικη μέσα από τα social media
- Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου
- ΗΠΑ και Κούβα ξεκίνησαν συνομιλίες – «Πρέπει να κάνουν συμφωνία», λέει ο Τραμπ
- Γιώργος Μαρίνος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον απόλυτο σόουμαν
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εγκατέλειψε πανικόβλητος μια ζωντανή συνέντευξη, αφού ενημερώθηκε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να τον δει «αμέσως».
Ο 63χρονος υπουργός μιλούσε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο Sky News, όταν η συνέντευξη διακόπηκε ξαφνικά και αναγκάστηκε να φύγει από το πλατό. Επέστρεψε σχεδόν… δύο ώρες αργότερα για να συνεχίσει τη συζήτηση.
U.S. Treasury Secretary Scott Bessent was abruptly pulled from a live interview after being told “the President wants you right away.”
After returning, his voice was noticeably shaken. pic.twitter.com/jx5CamFi03
— Clash Report (@clashreport) March 13, 2026
Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών αφαίρεσε το μικρόφωνό του και ζήτησε συγγνώμη πριν αποχωρήσει. Η ώρα ήταν 10:22 π.μ. όταν συνέβη το περιστατικό.
Επέστρεψε με φωνή τρεμάμενη
Ο δημοσιογράφος Γουίλφρεντ Φροστ, που αναγκάστηκε να περιμένει σχεδόν δύο ώρες προτού ο Σκοτ Μπέσεντ επιστρέψει στη συνέντευξη, σχολίασε ότι ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε μια ζωντανή συνέντευξη να διακόπτεται στη μέση και ρώτησε αν η διακοπή σήμαινε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αγχωμένος, για να πάρει αρνητική απάντηση: «Όχι, ο πρόεδρος είναι σε πολύ καλή διάθεση. Η ιρανική αποστολή προχωρά πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα», απάντησε ο υπουργός.
Αρκετοί χρήστες του X παρατήρησαν, πάντως, ότι η φωνή του Μπέσεντ, στη συνέχεια της εκπομπής, ήταν τρεμάμενη. «Δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ τόσο φανερά ταραγμένο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος είπε: «Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη γλώσσα του σώματός του, στον τόνο της φωνής του και στα λόγια του μετά – μερικές φορές, μιλούν πιο δυνατά από τα ίδια τα λόγια, ειδικά στο πλαίσιο της οικονομικής κατάστασης και των συνεπειών του πολέμου για τις ΗΠΑ».
Holy shit! Scott Bessent was pulled from an interview for a 2 hour urgent phone call from President Trump.
I’ve never seen him visibly shaken like this. pic.twitter.com/nfdFcPOVfo
— Financelot (@FinanceLancelot) March 13, 2026
- Ο Χέγκσεθ κάνει πόλεμο – Στο Ιράν και στα ΜΜΕ των ΗΠΑ που «δεν παρουσιάζουν θετικά» τη στρατιωτική επιχείρηση
- «Ο πρόεδρος σε θέλει αμέσως» – Σε live μετάδοση η εντολή Τραμπ στον Μπέσεντ – Η τρεμάμενη φωνή του υπουργού
- Κινηματογραφική ληστεία στην Καλιφόρνια – Συμμορία εισβάλει σε κοσμηματοπωλείο – Αρπάζουν λεία 1,4 εκατ. ευρώ σε 1 λεπτό
- Φάμελλος: O Μητσοτάκης βάζει ταφόπλακα στην ελληνική αγροτική παραγωγή – Η κυβέρνηση εξαπάτησε τους αγρότες
- Από τη Γάζα στην Θεσσαλονίκη – Πώς έφτασε η οικογένεια της Hind Rajab στη χώρα
- Όταν το πρόβλημα στη διαιτησία ξεκινά από τους ορισμούς
- Το Ιράν επέτρεψε σε δύο δεξαμενόπλοια υπό ινδινή σημαία που μεταφέρουν αέριο να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ
- Θα σκηνοθετήσει ο Μπράντλεϊ Κούπερ το prequel του «Ocean’s 11» με πρωταγωνίστρια την Μάργκο Ρόμπι;
