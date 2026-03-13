«Ο πρόεδρος σε θέλει αμέσως» – Σε live μετάδοση η εντολή Τραμπ στον Μπέσεντ – Η τρεμάμενη φωνή του υπουργού

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, εγκατέλειψε πανικόβλητος μια ζωντανή συνέντευξη, αφού ενημερώθηκε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να τον δει «αμέσως».

Ο 63χρονος υπουργός μιλούσε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο Sky News, όταν η συνέντευξη διακόπηκε ξαφνικά και αναγκάστηκε να φύγει από το πλατό. Επέστρεψε σχεδόν… δύο ώρες αργότερα για να συνεχίσει τη συζήτηση.

U.S. Treasury Secretary Scott Bessent was abruptly pulled from a live interview after being told “the President wants you right away.” After returning, his voice was noticeably shaken. pic.twitter.com/jx5CamFi03 — Clash Report (@clashreport) March 13, 2026

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών αφαίρεσε το μικρόφωνό του και ζήτησε συγγνώμη πριν αποχωρήσει. Η ώρα ήταν 10:22 π.μ. όταν συνέβη το περιστατικό.

Επέστρεψε με φωνή τρεμάμενη

Ο δημοσιογράφος Γουίλφρεντ Φροστ, που αναγκάστηκε να περιμένει σχεδόν δύο ώρες προτού ο Σκοτ Μπέσεντ επιστρέψει στη συνέντευξη, σχολίασε ότι ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε μια ζωντανή συνέντευξη να διακόπτεται στη μέση και ρώτησε αν η διακοπή σήμαινε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αγχωμένος, για να πάρει αρνητική απάντηση: «Όχι, ο πρόεδρος είναι σε πολύ καλή διάθεση. Η ιρανική αποστολή προχωρά πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα», απάντησε ο υπουργός.

Αρκετοί χρήστες του X παρατήρησαν, πάντως, ότι η φωνή του Μπέσεντ, στη συνέχεια της εκπομπής, ήταν τρεμάμενη. «Δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ τόσο φανερά ταραγμένο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος είπε: «Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη γλώσσα του σώματός του, στον τόνο της φωνής του και στα λόγια του μετά – μερικές φορές, μιλούν πιο δυνατά από τα ίδια τα λόγια, ειδικά στο πλαίσιο της οικονομικής κατάστασης και των συνεπειών του πολέμου για τις ΗΠΑ».