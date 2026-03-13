Όταν το πρόβλημα στη διαιτησία ξεκινά από τους ορισμούς

Μεγάλο …κεφάλαιο για τη διαιτησία οι ορισμοί διαιτητών. Είναι πολλά που αξίζουν να σχολιαστούν. Πολύς κόσμος πρώτα κοιτά τον διαιτητή σε μια αναμέτρηση και μετά τις ενδεκάδες! Βγαίνουν πολλά συμπεράσματα επειδή σε ένα ματς μια λεπτομέρεια, ένα σφύριγμα μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Στην Super League το πρόβλημα στη διαιτησία ξεκινά από τους ορισμούς. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά δεν ορίζει όλους τους διαιτητές σε όλες τις ομάδες και σα να μην έφτανε αυτό δεν εμπιστεύεται τους νέους ρέφερι, δηλαδή διαιτητές που ανέβασε ο ίδιος στον πίνακα της Super League. Κατά σύμπτωση όσοι κάνουν λάθη υπέρ συγκεκριμένων ομάδων μπαίνουν συχνά σε αυτές.

Ξεκινάμε με παραδείγματα (σ.σ. η κριτική είναι αγωνιστική) για ρέφερι που μπαίνουν συχνά στις ίδιες ομάδες. Για την 25η αγωνιστική η ΑΕΚ παίζει εκτός έδρας με τον Ατρόμητο με διαιτητή τον Ευαγγέλου (Αθηνών). Είναι η δέκατη φορά που ορίζεται σε φετινό παιχνίδι της και, μεταξύ αυτών, η δεύτερη που επιλέγεται ως διαιτητής! Πιο συγκεκριμένα ορίστηκε δυο φορές (μαζί με το ματς με τον Ατρόμητο) ως διαιτητής, πέντε ως VAR και τρεις ως AVAR. Το φετινό ματς της ΑΕΚ που σφύριξε ο Ευαγγέλου ήταν στην Τρίπολη με τον Αστέρα, όπου οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν ότι προηγήθηκε επιθετικό φάουλ πριν από το υπέρ της γκολ που έκρινε τη συνάντηση.

Ένα ακόμη παράδειγμα έχει να κάνει με τον διαιτητή του αγώνα ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός. Με διαιτητή τον Βεργέτη (Αρκαδίας, στη φωτογραφία με τον Λανουά) ο ΠΑΟΚ έχει έξι νίκες σε ισάριθμα ματς που σφύριξε στο παρελθόν την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ενώ ήταν VAR στο εξ αναβολής παιχνίδι του με την Κηφισιά, η οποία διαμαρτυρήθηκε ότι το 2-1 υπέρ του έγινε με ανύπαρκτο πέναλτι που καταλόγισε ο Φωτιάς και υποστήριξε ο Βεργέτης, ο οποίος ήταν στο VAR.

Εύκολο το συμπέρασμα από την φιλοσοφία του Λανουά με βάση τους ορισμούς που θεωρούμε ότι δεν είναι σωστή: Το πρόβλημα ξεκινά από τις επιλογές των ρέφερι.

Ο Λανουά που δείχνει ότι δεν εμπιστεύεται τους διαιτητές που ανέβασε ο ίδιος το περασμένο καλοκαίρι στην Super League. Παράδειγμα αποτελούν οι ορισμοί της 25ης αγωνιστικής. Ο μόνος νέος που ορίστηκε είναι ο Ματσούκας (Εύβοιας), συγκεκριμένα στο ματς ΟΦΗ-Ολυμπιακός. Ο 33χρονος ρέφερι σφύριζε στην Super League τις σεζόν 2022-23 και 2023-24, υποβιβάστηκε, πήρε μεταγραφή από την ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας στην ΕΠΣ Εύβοιας και επί Λανουά επανήλθε στην πρώτη κατηγορία.

Μόνο στο ματς ΟΦΗ-Ολυμπιακός ορίστηκε άπειρος διαιτητής. Στο παιχνίδι ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός ορίστηκε ο διεθνής Βεργέτης, στο Ατρόμητος-ΑΕΚ ο έμπειρος και διεθνής στο VAR Ευαγγέλου, στο Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός ο Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) που βρίσκεται για 4η χρονιά στη μεγάλη κατηγορία και ήταν υποψήφιος διεθνής, στο Πανσερραϊκός-Αρης ο Ζαμπαλάς (Ηπείρου) που ανέβηκε την σεζόν 2021-22, στο Λάρισα-Αστέρας Τρίπολης ο διεθνής Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) και στο Βόλος-Κηφισιά ο διεθνής Παπαπέτρου (Αθηνών).

Ο Λανουά ξέρει, θα μας πουν. Όμως, ο Λανουά αμφισβητείται από το σύνολο των ομάδων.