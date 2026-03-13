Ελ Κααμπί, ο έκτος που ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μέσα στη σεζόν

Ο Ολυμπιακός και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί! Ο Βαγγέλης Μαρινάκης το πήρε πάνω του και κράτησε στον Πειραιά τον Μαροκινό αρχισκόρερ των ερυθρόλευκων.

Οι δύο πλευρές είχαν την επιθυμία να συνεχίσουν μαζί και την επισφράγισαν με νέα συμφωνία την Πέμπτη (12/3). Δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά για έναν παίκτη που έχει σαρώσει τα πάντα με τον Ολυμπιακό.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2023 στους «ερυθρόλευκους» και σε αυτό το διάστημα έχει αγωνιστεί σε 126 ματς, μετρώντας 78 γκολ και 12 ασίστ με την ομάδα του Πειραιά.

Έχει κατακτήσει με τον Ολυμπιακό όλες τις κορυφές τις Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης, με τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου να καταλήγει στον Ολυμπιακό.

Έχει πανηγυρίσει το Conference League τον Μάιο του 2024, όταν με δικό του γκολ στον τελικό, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φιορεντίνα, ενώ πέρυσι κατέκτησε και το double στην Ελλάδα.

Ποιοι άλλοι ανανέωσαν μέσα στην χρονιά εκτός από τον Ελ Κααμπί

Η ανανέωση του Ελ Κααμπί ήταν η έκτη με την υπογραφή του Βαγγέλη Μαρινάκη, μετά από τους Κοστίνια, Ζέλσον, Τσικίνιο, Πιρόλα και φυσικά τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Πορτογάλος μπακ υπέγραψε ανανέωση μέχρι το 2029, ενώ ο Μαρτίνς που ήταν και ο πρωταγωνιστής των Πειραιωτών στο Champions League, θα φορά την ερυθρόλευκη φανέλα και εκείνος μέχρι το 2029. Μέχρι το καλοκαίρι του 2029 έχει υπογράψει με το Ολυμπιακό και ο Λορέντσο Πιρόλα.

Έτσι ο Ολυμπιακός κρατάει στην ομάδα τον κορμό του και συνεχίζει να ονειρεύεται ακόμα περισσότερες επιτυχίες και ακόμα μεγαλύτερες κορυφές σε Ελλάδα και Ευρώπη.