ΚΚΕ: Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση
«Η καμπάνια για την εθελοντική στράτευση γυναικών, συμπληρώνει την αναβάθμιση της εμπλοκής της χώρας στους πολέμους των ιμπεριαλιστών», λέει το ΚΚΕ
Τη ριζική του αντίθεση για την στράτευση των γυναικών επισημαίνει το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «προκλητική καμπάνια του υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
«Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση, σε συνθήκες κλιμάκωσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου», σημειώνει το Τμήμα για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σε σχετική ανακοίνωση.
Μιλώντας για «προκλητική καμπάνια του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εθελοντική στράτευση νέων γυναικών», ο Περισσός υποστηρίζει πως «συμπληρώνει την αναβάθμιση της επικίνδυνης εμπλοκής της χώρας και των Ενόπλων Δυνάμεων στους πολέμους των ιμπεριαλιστών, για τα συμφέροντα της εγχώριας άρχουσας τάξης».
«Να ξεκουμπιστούν Αμερικανοί και ΝΑΤΟϊκοι μαζί με τις βάσεις τους»
«Είναι παραπλανητικό και εκτός τόπου και χρόνου το κυβερνητικό επιχείρημα ότι η στράτευση των νέων γυναικών ‘θα ενισχύσει την άμυνα της χώρας’, τη στιγμή που η κυβέρνηση, με τη στήριξη των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού, έχει εντάξει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, του Ισραήλ. Αυτός είναι ο βασικός παράγοντας που υπονομεύει την ασφάλεια του λαού και μετατρέπει τη χώρα σε πολεμικό στόχο αντιποίνων», υπογραμμίζει.
Για να καταλήξει χαρακτηριστικά πως «αυτό που απαιτείται σήμερα, δεν είναι η στράτευση των γυναικών στα ματωμένα ιμπεριαλιστικά σχέδια, αλλά να ξεκουμπιστούν οι Αμερικανοί και οι ΝΑΤΟϊκοι από τη χώρα, μαζί με τις βάσεις τους, να γυρίσουν οι αξιωματικοί από τις πολεμικές αποστολές και επιχειρήσεις εκτός συνόρων και να απεμπλακεί η χώρα από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο», προσθέτοντας πως «σε αυτόν τον αγώνα μπορούν να συναντηθούν γυναίκες και άνδρες εργαζόμενοι, νέοι και στο πλάι τους οι αξιωματικοί, οι φαντάροι με τις οικογένειές τους, σε όλη τη χώρα».
