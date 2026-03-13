newspaper
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Τι αλλαγές φέρνει η νέα διάταξη για τις επικουρικές συντάξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Μαρτίου 2026

Τι αλλαγές φέρνει η νέα διάταξη για τις επικουρικές συντάξεις

Οι επικουρικές συντάξεις αποτελούν σήμερα τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα στο σύστημα απονομής συντάξεων - Στόχος η μείωση του χρόνου

Με στόχο την επιτάχυνση της απονομής επικουρικών συντάξεων που αναμένουν χιλιάδες συνταξιούχοι, το υπουργείο Εργασίας προωθεί νομοθετική ρύθμιση η οποία θα κατατεθεί μετά το Πάσχα στη Βουλή με το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία.

Οι επικουρικές εξακολουθούν να απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας

Η ρύθμιση για θα ενταχθεί στο επικείμενο νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία που θα κατατεθεί στη Βουλή αμέσως μετά το Πάσχα.

Οι επικουρικές συντάξεις αποτελούν σήμερα τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα στο σύστημα απονομής συντάξεων. Τα τελευταία χρόνια ο e-ΕΦΚΑ έχει καταφέρει να μειώσει σημαντικά τις καθυστερήσεις στις κύριες συντάξεις, ωστόσο οι επικουρικές εξακολουθούν να απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η επικουρική σύνταξη θα εκδίδεται από το τελευταίο ταμείο στο οποίο ήταν ασφαλισμένος ο εργαζόμενος, ανεξάρτητα από το σε ποιο ταμείο έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο χρόνο ασφάλισης. Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται να μπει τέλος στη χρονοβόρα διαδικασία προσδιορισμού αρμοδιότητας μεταξύ των πρώην ταμείων, η οποία σήμερα αποτελεί βασική αιτία καθυστερήσεων στην απονομή των επικουρικών.

Τι ισχύει μέχρι τώρα

Μέχρι σήμερα, όταν ένας ασφαλισμένος έχει εργαστεί σε περισσότερα από ένα επικουρικά ταμεία πριν από τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, χρειάζεται να εξεταστεί ποιο ταμείο συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο χρόνο ασφάλισης ώστε να καθοριστεί ποιος φορέας έχει την αρμοδιότητα απονομής της σύνταξης. Η διαδικασία αυτή συχνά οδηγεί σε ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ υπηρεσιών και σε μεγάλες καθυστερήσεις.

Τι αλλάζει

Με τη νέα διάταξη η διαδικασία απλοποιείται σημαντικά. Η αρμοδιότητα απονομής θα ανήκει στο τελευταίο ταμείο στο οποίο ήταν ασφαλισμένος ο εργαζόμενος πριν από τη συνταξιοδότηση, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για τον μεγαλύτερο χρόνο ασφάλισης. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η γραφειοκρατία και επιταχύνεται η έκδοση της επικουρικής σύνταξης.

Με το νέο καθεστώς προβλέπονται τα εξής:

  • Την αρμοδιότητα για την έκδοση της επικουρικής σύνταξης αναλαμβάνει ο τελευταίος φορέας ασφάλισης στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο εργαζόμενος πριν από τη συνταξιοδότησή του, ανεξάρτητα από το πού έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο χρόνο ασφάλισης.
  • Καταργείται η χρονοβόρα εσωτερική αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ για τον προσδιορισμό του αρμόδιου φορέα απονομής της σύνταξης.
  • Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης θα αντιμετωπίζεται πλέον ενιαία, χωρίς να εξετάζεται μόνο η συμπλήρωση της 15ετίας που ίσχυε μέχρι σήμερα ως βασικό κριτήριο για τον καθορισμό της αρμοδιότητας.
  • Οι χρόνοι αναμονής για την απονομή της επικουρικής σύνταξης αναμένεται να μειωθούν δραστικά, από καθυστερήσεις που συχνά ξεπερνούν τα δύο έτη σε διαδικασία ταχύτερης, «fast-track» έκδοσης.

Πηγή: ΟΤ

