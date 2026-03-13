Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
12.03.2026 | 20:48
Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα
Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 
Opinion 13 Μαρτίου 2026, 06:40

Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 

Την περίοδο από το 2017 έως το 2019, το Δημόσιο κατέβαλε περίπου 22,8 εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες. Από το 2019 έως το 2025 το ποσό ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Αναστασία Γιάμαλη
ΆποψηΑναστασία Γιάμαλη
«Από σήμερα αλλάζει πλήρως το μοντέλο διακυβέρνησης. Κάθε υπουργός λαμβάνει έναν (σ.σ: μπλε) φάκελο με το στρατηγικό σχέδιο του τομέα του, όπου περιγράφονται οι κεντρικοί στόχοι, τα χρονοδιαγράμματα, οι ομάδες έργου και η υποστήριξη που θα χρειαστεί. Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και αξιολογούμε τις πολιτικές μας με έναν και μόνο στόχο: να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη». Αυτή ήταν η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρεις ημέρες μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου που τον ανέδειξαν πρωθυπουργό. Την ανάρτηση συνόδευαν πλάνα με τους περιλάλητους μπλε φακέλους, το σύμβολο μιας νέας, υποτίθεται, εποχής διακυβέρνησης.

Στην πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο πρωθυπουργός υποσχόταν αλλαγή μοντέλου διοίκησης. Μιλούσε για «δημιουργική σύνθεση» πολιτικών και τεχνοκρατών. Αναφερόταν επίσης σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της προόδου των κυβερνητικών έργων και στους απαραίτητους συνδέσμους κάθε υπουργείου με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Τότε, κανενός το μυαλό δεν πήγε σε άλλου τύπου «ιδιωτικά» συστήματα παρακολούθησης. Συστήματα που, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, φέρονται να παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο, την ηγεσία του στρατεύματος και πρόσωπα σε θέσεις-κλειδιά.

Κατά μια σχεδόν διαβολική σύμπτωση, την προηγούμενη ημέρα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου εκδόθηκε το 81ο Προεδρικό Διάταγμα. Με το άρθρο 5, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπαγόταν πλέον απευθείας στον πρωθυπουργό. Η σύμπτωση μοιάζει ακόμη πιο διαβολική, υπό το φως όσων αποκαλύφθηκαν αργότερα στη δικαστική διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν εκεί, συχνά οι στόχοι του κακόβουλου λογισμικού συνέπιπταν με τις νομιμοφανείς παρακολουθήσεις της ΕΥΠ για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ας επιστρέψουμε όμως στους μπλε φακέλους.

Εκείνους τους μπλε φακέλους που συμβόλιζαν τη στροφή στον τεχνοκρατισμό. Στα απτά ποτελέσματα. Στην αριστεία. Στην επιστροφή στη θεσμικότητα. Σε μια κυβέρνηση που θα αντιμετώπιζε τη διακυβέρνηση της χώρας σχεδόν σαν εταιρική διοίκηση. Αυτό που δεν είχε ειπωθεί και μάλλον δεν είχε γίνει αντιληπτό, ήταν ότι η διακυβέρνηση δεν θα λειτουργούσε απλώς με όρους εταιρικής αποτελεσματικότητας, αλλά ότι η χάραξη και η υλοποίηση της πολιτικής θα δινόταν απευθείας σε εταιρείες συμβούλων.

Ενδεικτικό είναι ότι σύμφωνα με την έρευνα της πλατφόρμας Vouliwatch και του Solomon, πρόκειται πλέον για μια εκτεταμένη ανάθεση της χάραξης αλλά και της υλοποίησης πολιτικών σε ιδιωτικούς συμβούλους. Η λεγόμενη «συμβουλοκρατία», όπως τη χαρακτηρίζει η έρευνα, φαίνεται να ανθεί τα τελευταία χρόνια. Από το 2021 και μετά, οι συμβάσεις με εταιρείες συμβούλων εκτοξεύονται.

Η σύγκριση είναι αποκαλυπτική. Την περίοδο από το 2017 εως το 2019, το Δημόσιο κατέβαλε περίπου 22,8 εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες. Από το 2019 έως το 2025 το ποσό ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Η μελέτη χιλιάδων δημοσίων συμβάσεων δείχνει όχι μόνο το εύρος της εξάρτησης του Δημοσίου από ιδιωτικούς συμβούλους, αλλά και ότι συγκεκριμένες εταιρείες φαίνεται να αποκτούν ουσιαστικό ρόλο στη χάραξη πολιτικής.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Μόλις το 1% των εταιρειών απορροφά περίπου το μισό των χρημάτων. Παράλληλα, οι δύο στις τρεις αναθέσεις δίνονται απευθείας. Οι δαπάνες αυξάνονται με εκρηκτικό ρυθμό. Από 3,4 εκατομμύρια ευρώ το 2017 και 7,2 εκατομμύρια το 2019, φτάσαμε στα 222 εκατομμύρια το 2023. Το ποσό εκτοξεύθηκε στα 597 εκατομμύρια το 2024 και στα 585 εκατομμύρια το 2025.

Με άλλα λόγια, η σχετική δαπάνη αυξήθηκε περίπου 80 φορές μέσα σε επτά χρόνια. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο δημοσιονομικό, είναι κυρίως θεσμικό. Όταν ιδιωτικές εταιρείες αναλαμβάνουν τον στρατηγικό κι οργανωτικό σχεδιασμό δημόσιας πολιτικής, προκύπτουν προφανή ζητήματα λογοδοσίας και διαφάνειας. Παράλληλα όμως συντελείται και μια βαθύτερη μετατόπιση που δεν είναι άλλη από τη μεταφορά της πραγματικής εξουσίας από το κράτος στους ιδιώτες.

Κι όλα αυτά συχνά παρουσιάζονται με το επιχείρημα της μείωσης της γραφειοκρατίας. Στην πράξη όμως, η υπόσχεση του τεχνοκρατισμού μοιάζει να οδηγεί σε μια διαφορετική κατεύθυνση, που είναι συνειδητή στροφή προς ένα μοντέλο έντονης ιδιωτικοποίησης της δημόσιας λειτουργίας.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ακολούθησε μια γνώριμη τακτική. Αντί να σχολιάσει τα ευρήματα της έρευνας, επέλεξε να επιτεθεί στους ερευνητές, χαρακτηρίζοντας την έρευνα αναξιόπιστη και μεθοδολογικά εσφαλμένη. Είναι μια στάση που έχει επαναλάβει πολλάκις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κάθε φορά που μια μελέτη ή μια διεθνής αξιολόγηση φέρνει δυσάρεστα ευρήματα για τη χώρα, η απάντηση είναι η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας της.

Άλλωστε, χαρακτηριστική ήταν και η αντίδραση όταν η Ελλάδα βρέθηκε στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα. Αντί να συζητηθεί το περιεχόμενο της αξιολόγησης, αμφισβητήθηκε η αξιοπιστία του οργανισμού, ενός οργανισμού που αποτελεί συνομιλητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ίσως τελικά και αυτή η στρατηγική να είναι μέρος του σχεδίου. Ίσως έτσι τον συμβούλευσαν οι εταιρείες.

Επικαιρότητα
Ακριβή βενζίνη: Οι Γάλλοι φουλάρουν στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία

Ακριβή βενζίνη: Οι Γάλλοι φουλάρουν στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία

Opinion
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, δεσμώτης
Έγκλημα και Τιμωρία 11.03.26

Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, δεσμώτης

Η φυλακή θα έπρεπε να μπορεί να μας κάνει να λυπηθούμε ακόμα κι ένα τέρας σαν τον Γουάινσταϊν.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Η διάσωση της δημοκρατίας
Opinion 11.03.26

Η διάσωση της δημοκρατίας

Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητο να υπάρχουν στην ψυχή και το θυμικό των μελών μιας κοινωνίας ώστε οι θεσμοί, ανεξάρτητα των όποιων προβλημάτων, να μένουν αλώβητοι και η δημοκρατία να επιβιώνει.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Εσωτερικές εκκαθαρίσεις στο Ιράν;
Opinion 10.03.26

Εσωτερικές εκκαθαρίσεις στο Ιράν;

Ο φόβος ότι η Moσάντ έχει διεισδύσει βαθιά στο ιρανικό καθεστώς – ακόμη και μέσα στους Φρουρούς της Επανάστασης – δεν είναι θεωρία συνωμοσίας.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ρομπέρτο Μπενίνι: Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο
La Vita è Bella 09.03.26

Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο

Ο Ρομπέρτο Μπενίνι, πέρα από το ταλέντο του να μας κάνει να γελάμε, έχει μια μοναδική ικανότητα να αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρωπότητας με έναν λόγο που είναι ταυτόχρονα ποιητικός και βαθιά πολιτικός. Το πρόσφατο ξέσπασμα του Ιταλού ηθοποιού και σκηνοθέτη ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται, μας συγκλόνισε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες
Opinion 08.03.26

8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο φεμινισμός δεν είναι ένα μόνο πράγμα. Είναι αγώνας για ισότητα, για αυτοδιάθεση, για σεβασμό και καθημερινή αξιοπρέπεια: στη δουλειά, στο σπίτι, στον δρόμο, στον δημόσιο λόγο.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Και η επόμενη μέρα;
Editorial 07.03.26

Και η επόμενη μέρα;

Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι θα γίνει με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και ποια θα είναι η επόμενη μέρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε
Editorial 06.03.26

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεχνά ότι η κριτική στους υπουργούς είναι αυτονόητη πλευρά της δημοκρατίας. Όπως και η ελευθερία της έκφρασης την οποία ο ίδιος σαφώς περιφρονεί

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επίθεση στο Ιράν: Και τώρα τι;
Opinion 05.03.26

Επίθεση στο Ιράν: Και τώρα τι;

Η επίθεση ήταν αναπόφευκτη, διότι η συγκέντρωση τόσων αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή είχε τεράστιο οικονομικό κόστος και επιβάρυνε τρομακτικά την ψυχολογική ισορροπία αλλά και τη συνακόλουθη πειθαρχία των συγκεντρωμένων δυνάμεων

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Κατανοώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή διαφθορά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 04.03.26

Κατανοώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή διαφθορά

Μια προσεκτική ανάγνωση της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αποκαλύπτει ότι η διαφθορά ενδημεί εντός κι εκτός των συνόρων της χώρας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας – Έως 1.295 ευρώ
Πότε θα ισχύσει 13.03.26

Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας

Το νέο επίδομα ανεργίας θα είναι υψηλότερο τους πρώτους μήνες, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του δικαιούχου, και μειώνεται σταδιακά στη συνέχεια

Ηλίας Γεωργάκης
Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι
Art 13.03.26

Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι

Σε μία από τις μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις για έργο τέχνης των τελευταίων δεκαετιών, η Ιταλία απέκτησε ένα σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο που απεικονίζει τον μελλοντικό πάπα Ουρβανό Η΄ και θα παρουσιαστεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι της Ρώμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δημοσκόπηση: Τα δύο «ανοιχτά τραύματα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή
Δημοσκόπηση 13.03.26

Τα δύο «ανοιχτά τραύματα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Πρόσκαιρα οφέλη αποκομίζει η Νέα Δημοκρατία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά οι πολίτες δεν ξεχνούν τα εσωτερικά με την κυβέρνηση, σε νέα δημοσκόπηση, να παίρνει βαθμό κάτω από τη βάση σε δύο κομβικούς τομείς. Η πρόθεση ψήφου και η «σφήνα» από τα υπό ίδρυση κόμματα.

Σύνταξη
Ενοίκια: Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για μισθωτές και εκμισθωτές
Τα επτά SOS 13.03.26

Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών θα πληρώνονται τα ενοίκια - Το πλαίσιο για την καταβολή τους, πώς πρέπει να δηλωθεί ο ΙΒΑΝ στα ισχύοντα μισθωτήρια και πώς αυτά θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η τακτική του δολώματος: Πώς το Ιράν ξετρυπώνει τις συστοιχίες Patriot και μετά τις καταστρέφει
Κόσμος 13.03.26

Η τακτική του δολώματος: Πώς το Ιράν ξετρυπώνει τις συστοιχίες Patriot και μετά τις καταστρέφει

Σμήνη drone του Ιράν λειτουργούν ως δολώματα, αναγκάζοντας τα προηγμένα ραντάρ των Patriot να αποκαλυφθούν. Δευτερόλεπτα μετά, βαλλιστικοί πύραυλοι χτυπούν τις ανοχύρωτες πλέον συστοιχίες.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας της ευεξίας
Τα «μαγικά» πεπτίδια 13.03.26

Η σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας της ευεξίας

Σε προφίλ και κανάλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται αγοραπωλησίες μη εγκεκριμένων ουσιών που υπόσχονται ολική «μεταμόρφωση» - Τι είναι τα πεπτίδια που έχουν προκαλέσει φρενίτιδα

Γιώργος Σχοινάς
Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»
«Διαχρονική σημασία» 13.03.26

Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»

«Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με προσκάλεσε να συμμετάσχω στην προώθηση του Marty Supreme και να αναφερθώ στην τέχνη μου», δήλωσε η Μίστι Κόπλαντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Ο πρώτος θάνατος γάλλου στρατιωτικού «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στο Ιράκ
Εμανουέλ Μακρόν 13.03.26

Ο πρώτος θάνατος γάλλου στρατιωτικού στη Μέση Ανατολή

Η Γαλλία θρηνεί την πρώτη ανθρώπινη απώλεια στο μακελειό της Μέσης Ανατολής που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, και οι οποίοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Σύνταξη
Ιράν: Νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ – Δυο τραυματίες
Ιράν 13.03.26

Νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ

Το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, από την οποία τραυματίστηκαν δύο άτομα, ενώ οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να σπεύσουν στα καταφύγια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ θα προστατεύσουν τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ όταν αυτό καταστεί εφικτό, λέει ο Μπέσεντ
Σκοτ Μπέσεντ 13.03.26

Θα προστατεύσουμε τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ όταν «καταστεί εφικτό»

«Μόλις καταστεί στρατιωτικά εφικτό, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ίσως μαζί με έναν διεθνή συνασπισμό, θα συνοδεύει τα πλοία» που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνει ο Σκοτ Μπέσεντ.

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν για σχεδόν έναν μήνα τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου
Αρση κυρώσεων 13.03.26

Οι ΗΠΑ άνοιξαν τη στρόφιγγα στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ έδωσαν «γενική άδεια» για την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.

Σύνταξη
Το Ιράν «δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ» – Την ένταση προκαλούν οι «αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ»
Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί 13.03.26

Το Ιράν «δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ»

«Το Ιράν δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ», δηλώνει ο ιρανός αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι την ένταση στην περιοχή προκαλούν «οι αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ».

Σύνταξη
Ιράν: Ο πόλεμος εξελίσσεται «πολύ γρήγορα» και «όλα πάνε πολύ καλά, δηλώνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 13.03.26

Ο πόλεμος εξελίσσεται «πολύ γρήγορα»

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Ολα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας είναι άφθαστος», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Λεσόρ: «Τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη – Τώρα που θα πάω στο σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»
Μπάσκετ 13.03.26

Λεσόρ: «Eυχαριστώ άπαντες για τη στήριξη - Τώρα που θα πάω σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»

Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και ήταν εμφανές το πόσο χαρούμενος ήταν που αγωνίστηκε μετά από τόσο καιρό νιώθοντας καλά το κορμί του.

Σύνταξη
Αμερικανικό αεροπλάνο με έξι επιβαίνοντες έχει πέσει σε έρημο στο δυτικό Ιράκ – Πώς έγινε το ατύχημα
Κόσμος 13.03.26 Upd: 01:52

Αμερικανικό αεροπλάνο με έξι επιβαίνοντες έχει πέσει σε έρημο στο δυτικό Ιράκ – Πώς έγινε το ατύχημα

Ένα KC-135 εναέριου ανεφοδιασμού φέρεται να συγκρούστηκε στον αέρα με άλλο αμερικανικό αεροσκάφος πάνω από το Ιράκ, το οποίο κατάφερε να προσγειωθεί στο Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ντίλιαν δίνει την κυβέρνηση για το σκάνδαλο υποκλοπών: Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Ο Ντίλιαν δίνει την κυβέρνηση για το σκάνδαλο υποκλοπών: Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου

Το αφεντικό της Intellexa Ταλ Ντίλιαν σε δήλωσή του στη Δώρα Αναγνωστοπούλου στην εκπομπή Mega Stories έδειξε την ελληνική κυβέρνηση ως βασικό συνεργάτη του στην υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό παρακολούθησης Predator. Καταρρίπτει το αφήγημα περί «ιδιωτών».

Σύνταξη
