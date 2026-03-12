Ιράν: Πάνω από 11,3 δισ. δολάρια κόστισε στις ΗΠΑ η πρώτη εβδομάδα του πολέμου
Πάνω από 11,3 δισ. δολάρια κόστισε στις ΗΠΑ η πρώτη εβδομάδα του πολέμου κατά του Ιράν, και πληροφορίες αναφέρουν ότι από τον αριθμό αυτόν εξαιρούνται διάφορα έξοδα...
Η πρώτη εβδομάδα του πολέμου εναντίον του Ιράν είχε κόστος υψηλότερο από 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια για τις ΗΠΑ, αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης μελών του Κογκρέσου από το αμερικανικό Πεντάγωνο, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Times (φωτογραφία Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters, επάνω, από τους βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη).
Κατά τις πληροφορίες της εφημερίδας, η οποία επικαλείται πηγές τις οποίες δεν κατονομάζει, παρούσες στην ενημέρωση της Τρίτης, από τον αριθμό αυτόν εξαιρούνται διάφορα κόστη, όπως για παράδειγμα για την προετοιμασία των πληγμάτων, κάτι που αφήνει να εννοηθεί ότι το πραγματικό κόστος είναι πολύ υψηλότερο.
Αξιωματικοί των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είχαν εξάλλου πει σε μέλη της αμερικανικής εθνικής αντιπροσωπείας πως μόνο τις πρώτες δυο ημέρες του πολέμου χρησιμοποιήθηκαν όπλα ή πυρομαχικά αξίας 5,6 δισ. δολαρίων, ποσό πολύ πιο υψηλό απ’ ό,τι είχε αναφερθεί ως τώρα, κατά δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Δεν θα «σταματήσουμε»
Ο πόλεμος πλέον έχει μπει στη 13η ημέρα, με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το Ιράν βρίσκεται «κοντά στην ήττα» και να διαμηνύει ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οποιαδήποτε ανοικοδόμησή του «σχεδόν αδύνατη».
Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως, αλλά αυτοί θα το κάνουν», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος.
