Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα», δηλώνει ο Τραμπ, αλλά «αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως»
Για πλήγματα κατά του Ιράν που θα καθιστούσαν «σχεδόν αδύνατη» την ανοικοδόμησή του έκανε λόγο ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη βρίσκεται «κοντά στην ήττα.
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι το Ιράν βρίσκεται «κοντά στην ήττα» και διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οποιαδήποτε ανοικοδόμησή του «σχεδόν αδύνατη», καθώς ο πόλεμος έχει μπει στη 13η ημέρα του (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).
Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως, αλλά αυτοί θα το κάνουν»
«Μπορεί να πλήξουμε τομείς της Τεχεράνης και άλλες τοποθεσίες (…) Αν το κάνουμε θα είναι σχεδόν αδύνατο να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους», είπε ο αμερικανός πρόεδρος εξερχόμενος από το αεροσκάφος του κοντά στην Ουάσιγκτον, αφού επέστρεψε από περιοδεία του στις πολιτείες Οχάιο και Κεντάκι.
«Αυτοί» θα σταματήσουν…
Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως, αλλά αυτοί θα το κάνουν», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, προφανώς αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
U.S. President Donald Trump on Iran:
«Well, we’re going to be in very good shape. You see what’s happening. They are pretty much at the end of the line. It doesn’t mean we’re going to end it immediately, but they are.
They’ve got no Navy. They’ve got no Air Force. They’ve got… pic.twitter.com/rRgTP1qumE
Πηγή: ΑΠΕ
