Το «ξέσπασμα» του Καντονά για Τραμπ: «Αν θέλει πόλεμο, να είναι στην πρώτη γραμμή»

Ο Ερίκ Καντονά δεν ήταν ποτέ άνθρωπος που φοβόταν να εκφράσει δημόσια τις πολιτικές και κοινωνικές του απόψεις. Ο παλαίμαχος Γάλλος ποδοσφαιριστής και θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σχολίασε τις πολεμικές συγκρούσεις που εξελίσσονται στον κόσμο και άσκησε σκληρή κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στο Canal+, ο 59χρονος τόνισε πως οι πόλεμοι πληρώνονται πάντα από αθώους ανθρώπους, γυναίκες, άνδρες και παιδιά, εξαιτίας αποφάσεων που λαμβάνουν οι πολιτικοί ηγέτες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Καντονά:

«Θα έπρεπε να υπάρχει ένας νόμος που να λέει πως όταν ένας πρόεδρος αποφασίζει να πάει σε πόλεμο, πρέπει να είναι ο πρώτος που θα πάει στο μέτωπο αντί να στέλνει 18χρονους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Καντονά υπογράμμισε επίσης πως πολλές φορές τα θύματα στην άλλη πλευρά δεν είναι στρατιώτες αλλά άμαχοι και παιδιά, ενώ δήλωσε κατηγορηματικά ότι κανένα από τα παιδιά του δε θα πήγαινε σε πόλεμο.

«Όταν είσαι ο καταπιεστής στέλνεις νέους 18 ετών από τη χώρα σου, όμως στην άλλη πλευρά μπορεί να είναι παιδιά τριών ή έντεκα ετών. Αν οι ηγέτες έπρεπε να πάνε οι ίδιοι στον πόλεμο, θα υπήρχαν πολύ λιγότεροι», πρόσθεσε.