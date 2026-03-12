LIVE: Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας

Μπάσκετ

Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: «Ερυθρόλευκη»… αυτοκτονία στο Πριγκιπάτο

Παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό και χωρίς πλέον την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Πριγκιπάτο και έχασε ευκαιρία να «αγκαλιάσει»την 4άδα.