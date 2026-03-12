Η 12η Μαρτίου είναι μια ημερομηνία με ιδιαίτερη σημασία στο εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς τιμάται η μνήμη σημαντικών μορφών της χριστιανικής παράδοσης. Δείτε παρακάτω ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 12 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, 12 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη του Οσίου Θεοφάνους του Ομολογητή και του Δικαίου Φινεές.

Σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή τα εξής ονόματα:

Θεοφάνης

Φάνης

Θεοφανία

Φάνια

Φανή

Φένια

Φανούλα*

* Το συγκεκριμένο όνομα γιορτάζει και σε άλλες ημερομηνίες μέσα στο έτος.

Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής

Ο Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής γεννήθηκε περίπου το 760 μ.Χ. από ευσεβείς και ευγενείς γονείς, τον Ισαάκ και τη Θεοδότη. Σε μικρή ηλικία έχασε τον πατέρα του και την ανατροφή του ανέλαβε η μητέρα του, η οποία φρόντισε για την παιδεία και τη χριστιανική του διαπαιδαγώγηση.

Παρά την επιθυμία του να ακολουθήσει τη μοναχική ζωή, σε νεαρή ηλικία παντρεύτηκε την ευσεβή Μεγαλώ, έπειτα από παράκληση της μητέρας του. Αργότερα όμως το ζευγάρι αποφάσισε να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Θεό: η σύζυγός του έγινε μοναχή με το όνομα Ειρήνη, ενώ ο ίδιος εισήλθε σε μοναστήρι κοντά στο όρος Σιγριανή.

Το 787 μ.Χ. προσκλήθηκε μαζί με άλλους διακεκριμένους μοναχούς στην Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, η οποία καταδίκασε την εικονομαχία και αποκατέστησε την τιμή των ιερών εικόνων.

Αργότερα ίδρυσε μονή στη νήσο Καλώνυμο, όπου έζησε ασκητικά και ασχολήθηκε με τη συγγραφή και την καλλιγραφία.

Κατά την περίοδο της βασιλείας του Λέοντα Ε΄ του Αρμενίου, όταν αναζωπυρώθηκε η εικονομαχία, ο Θεοφάνης κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και πιέστηκε να αποκηρύξει την τιμή των εικόνων. Εκείνος όμως παρέμεινε σταθερός στην πίστη του.

Για τη στάση του αυτή φυλακίστηκε και εξορίστηκε στη Σαμοθράκη, όπου και κοιμήθηκε ειρηνικά το 815 μ.Χ.. Αργότερα οι μαθητές του μετέφεραν τα ιερά λείψανά του στη μονή που είχε ιδρύσει.

Η Εκκλησία τον τιμά ως Ομολογητή, επειδή υπερασπίστηκε με θάρρος την Ορθόδοξη πίστη κατά την περίοδο της εικονομαχίας.