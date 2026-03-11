ΟΗΕ: Στην Άγκυρα θα ταξιδέψει ο Γκουτέρες με κύρια ατζέντα το προσφυγικό και τις περιφερειακές εξελίξεις

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα επισκεφτεί την Τουρκία κατά τη διάρκεια του ραμαζανιού. Στόχος του ταξιδιού είναι η στήριξη των προσφύγων και η αναγνώριση του ρόλου της Τουρκίας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.

Η επίσκεψη του Γκουτέρες γίνεται ως ένδειξη αλληλεγγύης και σεβασμού στην Τουρκία για την πολιτική της απέναντι στους πρόσφυγες.

Κάθε χρόνο ο Γενικός Γραμματέας πραγματοποιεί επίσκεψη σε μία χώρα κατά τη διάρκεια του ραμαζανιού και φέτος η επίσκεψη θα γίνει στην Τουρκία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΟΗΕ, Στέφαν Ντουζάρικ.

Ο Γκουτέρες θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Στις συνομιλίες θα συζητηθούν περιφερειακές εξελίξεις, ανθρωπιστική βοήθεια και θέματα προσφύγων.

For the 1st time, Turkey became the largest refugee-hosting country w/1.6 million refugees https://t.co/s6YpHmsflJ pic.twitter.com/nkycm7jlLb — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) December 14, 2015

Συνάντηση με ΜΚΟ

Κατά την επίσκεψη, ο Γκουτέρες θα συναντηθεί με εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται υπέρ των προσφύγων στην Τουρκία. Ο ΟΗΕ υπογραμμίζει τη σημασία της Τουρκίας, που φιλοξενεί περίπου 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, εκ των οποίων πάνω από 2,3 εκατομμύρια είναι Σύροι.

Ο Γενικός Γραμματέας θα αναχωρήσει απόψε για την Τουρκία. Δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία άφιξης ή διάρκεια, αλλά το ταξίδι εντάσσεται στην ετήσια παράδοση επισκέψεων αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια του ραμαζανιού.