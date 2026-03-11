Να καθησυχάσουν για τις επιπτώσεις του πολέμου επιχειρούν στην κυβέρνηση

Να καθησυχάσουν σε σχέση με τις οικονομικές επιπτώσεις, του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στη χώρα μας, επιχειρούν από την κυβέρνηση, την ώρα που βλέπουν ότι εφόσον ο πόλεμος συνεχιστεί ακόμα για καιρό, τότε θα υπάρξουν συνέπειες τόσο στις τιμές των καυσίμων και των εμπορευμάτων, όσο και στον τουρισμό.

Κάτι που βέβαια θα έρθει να επιδεινώσει έτι περαιτέρω το ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών στη χώρα μας και ασφαλώς και ο νούμερο ένα παράγοντας κυβερνητικής φθοράς.

Ωστόσο ήδη κάποιοι θεωρούν ότι μια πιθανή δημοσιονομική χαλάρωση από την Ε.Ε. θα επιτρέψει στο μέγαρο Μαξίμου να αποδώσει τα πάντα, εκ νέου, στην «εισαγόμενη ακρίβεια» και να μοιράσει επιδόματα.

Αισχροκέρδεια

Σε αυτή τη φάση, στην κυβέρνηση λένε πως ύστερα και από τη σχετική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου, τα υπουργεία Ενέργειας και Ανάπτυξης εστιάζουν στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αισχροκέρδεια, οι οποίες θα ανακοινωθούν το μεσημέρι από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τους υπουργούς Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφερόμενος στο ζήτημα της επάρκειας στην αγορά υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου, ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε (ΕΡΤ) ότι «υπάρχουν αποθέματα και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας», προσθέτοντας ότι «το ποσοστό του διεθνούς εμπορίου αργού που γίνεται από τα στενά του Ορμούζ είναι της τάξης του 25 % και κάτι παραπάνω για το φυσικό αέριο».

Όσον αφορά το ζήτημα της αντιμετώπισης της αισχροκέρδειας ανέφερε ότι «έχουμε πλήρη εικόνα της αγοράς και θα προχωρήσουμε στις αναγκαίες παρεμβάσεις», υποστηρίζοντας ότι «τα μέτρα θα είναι πολύ συγκεκριμένα και η κατεύθυνση θα είναι, κάθε κατεργάρης να καθήσει στον πάγκο του».

Επιπτώσεις

Επιπλέον, σχετικά με το ενδεχόμενο επιπτώσεων πρωτογενώς ή δευτερογενώς στα νοικοκυριά, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι «θα δούμε την έκταση και την ένταση της κρίσης και ανάλογα θα δράσουμε. Ό,τι κάνουμε, θα το κάνουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, χωρίς προχειρότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες και έχοντας το νου μας πάντοτε στο να συνδυάζουμε τη φροντίδα για την κοινωνία με τη δημοσιονομική σταθερότητα», για να προσθέσει πως «αν είχαμε ακολουθήσει άφρονα πολιτική, δεν θα υπήρχε ταμείο για να συζητούμε σήμερα».

Όσον αφορά τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του πολέμου στον τουρισμό, στην κυβέρνηση λένε ότι έχουν εναλλακτικά σχέδια, ότι «μέχρι στιγμής οι κρατήσεις για το 2026 είναι σε υψηλό επίπεδο» και πως «υπάρχει και η θεωρία ότι θα πληγούν περισσότερο χώρες που είναι πιο κοντά στην κρίση, όπως η Αίγυπτος ή η Τουρκία ενώ χώρες όπως η Ελλάδα ή η Ιταλία δεν θα πληγούν ή ενδεχομένως θα έχουν όφελος».

Διάρκεια

Όσο για τη διάρκεια του πολέμου, κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι σχετική εκτίμηση «δε μπορεί να γίνει, διότι δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι πιο προβλέψιμο σήμερα από το απρόβλεπτο».

Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει και το μέγεθος των επιπτώσεών του στην Οικονομία της δικής μας χώρας, αλλά και στις δημοσκοπήσεις που τώρα καταγράφουν ένα θετικό μομέντουμ για τα ποσοστά της κυβέρνησης, το οποίο μένει να φανεί αν μπορεί να διατηρήσει ή αν θα αποδειχτεί προσωρινό.