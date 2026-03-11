Συνταγή: Μπολ ρυζιού με αβοκάντο

Είναι εύκολο, θρεπτικό, ότι πρέπει για lunch break και δεν χρειάζεται περισσότερο από μια ώρα για να το ετοιμάσουμε. Ακολουθεί μια συνταγή για μπολ ρυζιού με αβοκάντο.

Τα υλικά

150 γρ. καστανό ρύζι

1 κομμάτι φρέσκιας ρίζας τζίντζερ 5 εκ., καθαρισμένο

4-6 ραπανάκια, κομμένα

1½ κ.σ. σάλτσα σόγιας

1 κ.γ. μηλόξυδο

4 κ.σ. ανάμεικτους σπόρους (όπως κολοκυθόσπορους, ηλιόσπορους, σουσάμι)

3-4 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο κόλιανδρο

1 μικρό ώριμο αβοκάντο

Η διαδικασία

Βάλτε το ρύζι και 1 φλιτζάνι (250 ml) κρύο νερό σε μια κατσαρόλα με καπάκι που κλείνει καλά και φέρτε τα σε βρασμό. Μόλις αρχίσει να κοχλάζει, κλείστε με το καπάκι, χαμηλώστε τη φωτιά στο ελάχιστο και σιγοβράστε για 25 λεπτά. Έπειτα σβήστε τη φωτιά, αφήνοντας το καπάκι στη θέση του και αφήστε το για άλλα 5 λεπτά. Μέχρι τότε το ρύζι θα έχει μαγειρευτεί – αλλά θα παραμένει ελαφρώς «αλ ντέντε» – και το νερό θα έχει απορροφηθεί.

Όσο μαγειρεύεται το ρύζι, χρησιμοποιήστε έναν αποφλοιωτή λαχανικών για να κόψετε το τζίντζερ σε πολύ λεπτές λωρίδες.

Όταν το ρύζι είναι έτοιμο, μεταφέρετέ το σε ένα μπολ ανάμειξης. Προσθέστε τη σάλτσα σόγιας και το μηλόξυδο και ανακατέψτε με ένα πιρούνι για να ενωθούν. Κάντε το ίδιο προσθέτοντας τις λωρίδες τζίντζερ, τα ραπανάκια και τους σπόρους. Προσθέστε και ανακατέψτε με το πιρούνι σχεδόν όλο τον ψιλοκομμένο κόλιανδρο, κρατώντας λίγο στην άκρη.

Μοιράστε σε 2 μικρά μπολ και προσθέστε από πάνω το αβοκάντο, είτε κομμένο στη μέση για διακόσμηση (μετά αφαιρείτε το κουκούτσι και το καταναλώνετε), είτε σε μακριές φέτες, είτε σε κύβους, όπως προτιμάτε. Πασπαλίστε με τον υπόλοιπο κόλιανδρο και η συνταγή είναι έτοιμη.

Extra tip: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και λευκό ρύζι, το οποίο θα χρειαστεί να βράσετε για λιγότερη ώρα, σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες βρασμού.

* Πηγή: Vita