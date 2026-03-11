Χρήστος Βαλαβανίδης: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο ηθοποιό

Σε κλίμα συγκίνησης, φίλοι, συνάδελφοι και συγγενείς είπαν σήμερα το τελευταίο «αντίο» σε έναν από τους κορυφαίους και πλέον αγαπημένους έλληνες ηθοποιούς. Ο Χρήστος Βαλαβανίδης «έφυγε» από τη ζωή την Παρασκευή 6 Μαρτίου σε ηλικία 82 ετών και σήμερα το μεσημέρι οι δικοί του άνθρωποι τον αποχαιρέτησαν στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Συντετριμμένη η σύζυγός του Ασπασία Κράλλη, η οποία έζησε με τον αγαπημένο ηθοποιό 54 χρόνια και όπως είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες «για μένα ήταν ο φίλος μου, ο Χρήστος μου. Από τη δραματική σχολή είμαστε μαζί. Ήταν σπάνιος άνθρωπος, υπέροχος σύντροφος, ομορφάνθρωπος. Τι να σας πω, εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ και μου κοστίζει απίστευτα η απώλειά του».

Στη Ριτσώνα βρέθηκαν και αρκετοί γνωστοί ηθοποιοί, οι οποία τα περασμένα χρόνια είχαν συνεργαστεί με τον Χρήστο Βαλαβανίδη, όπως οι Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Γερασιμίδου, Δημήτρης Φραγκιόγλου, Σπύρος Μπιμπίλας, Παντελής Καναράκης.

Ένα σπάνιο ταλέντο

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1944 και υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής υποκριτικής. Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του συνεργάστηκε με κορυφαίους θεατρικούς οργανισμούς της χώρας, όπως το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

Στη θεατρική του πορεία συμμετείχε σε σημαντικές παραστάσεις, μεταξύ των οποίων «Ο Παπουτσωμένος Γάτος», «Το Ημέρωμα της Στρίγγλας», «Οι Σφήκες» και «Ντόλυ», αποδεικνύοντας το εύρος των υποκριτικών του δυνατοτήτων.

Παράλληλα με το θέατρο, ο Χρήστος Βαλαβανίδης συμμετείχε και σε πολλές κινηματογραφικές παραγωγές, καθώς και στις γνωστές βιντεοταινίες της δεκαετίας του ’80 που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό. Ανάμεσα στις πιο γνωστές συμμετοχές του ξεχωρίζουν οι ταινίες «Λούφα και Παραλλαγή», «Γάτα εσύ, γάτα εγώ» και «Ο κόσμος χάνεται και η Μιμή χτενίζεται».

Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο έγινε το 1972 με τη σειρά «Η γειτονιά μας». Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε πολλές δημοφιλείς σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, όπως «Το μινόρε της αυγής», «Η τράπεζα», «Λίστα γάμου», «Οι αυθαίρετοι» και «Το κόκκινο δωμάτιο», αφήνοντας τη δική του ξεχωριστή σφραγίδα στην ελληνική τηλεοπτική ιστορία.