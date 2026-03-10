Αν αναρωτηθήκατε ποτέ αν οι νέοι της ΕΕ τείνουν να ψηφίζουν περισσότερο τα αριστερά πολιτικά κόμματα από τα δεξιά, η απάντηση μπορεί να είναι «ούτε το ένα ούτε το άλλο».

Στις πέντε μεγαλύτερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πλειονότητα των ατόμων ηλικίας 16 έως 39 ετών τείνει προς το πολιτικό κέντρο, ιδίως στην Ιταλία και τη Γερμανία.

Αυτό προκύπτει από τη μελέτη Next Generation Study 2026 του Ιδρύματος Allianz.

Η Ισπανία ξεχωρίζει ως η πιο αριστερή χώρα μεταξύ των νέων, με το 28% να ταυτίζεται είτε με την αριστερά είτε με την ακροαριστερά.

Στο άλλο άκρο του φάσματος, η Πολωνία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό νέων που ταυτίζονται με τη δεξιά ή την ακροδεξιά, ακολουθούμενη από κοντά από τη Γαλλία με 33%.

Η Γαλλία και η Πολωνία είναι οι πιο πολωμένες κοινωνίες

Σύμφωνα με το euronews, τόσο η Πολωνία όσο και η Γαλλία έχουν επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό νέων που ταυτίζονται συγκεκριμένα με την ακροδεξιά (17%) και τις πιο συχνά αναφερόμενες πολιτικές διαιρέσεις.

Στη Γαλλία, το 59% δηλώνει ότι αυτή η σύγκρουση ιδεωδών λαμβάνει χώρα μεταξύ συνομηλίκων, ενώ στην Πολωνία, είναι η διαφορά ηλικίας που είναι πιο πιθανό να προκαλέσει πολιτικές τριβές (68%).

Ωστόσο, και στις πέντε χώρες, προκύπτει ένα κοινό στοιχείο: ένα ισχυρό αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Περίπου το 85% των νέων δηλώνουν ότι αισθάνονται Ευρωπαίοι – είτε κατηγορηματικά είτε σε κάποιο βαθμό.

Ιταλία και Γαλλία: Οι πιο ευρωσκεπτικιστές νέοι

Η Ιταλία και η Γαλλία, ωστόσο, παρουσιάζουν συγκριτικά υψηλότερα επίπεδα σκεπτικισμού, με σχεδόν έναν στους πέντε (18%) να δηλώνει ότι έχει ελάχιστη ή καμία σχέση με την Ευρώπη.

Ένα άλλο στοιχείο που φαίνεται να ενώνει τους νέους Ευρωπαίους είναι το όραμα ενός διαφορετικού μέλλοντος.

Η έκθεση αναφέρει ότι κατά μέσο όρο το 65% των εφήβων και των νέων ενηλίκων «θέλουν να ζουν σε μια κοινωνία που ξεπερνά την κυρίαρχη σήμερα εστίαση στην οικονομική ανάπτυξη».

«Οραματίζονται ένα μέλλον όπου προτεραιότητα θα έχουν η βιωσιμότητα, το καθαρότερο περιβάλλον και οι πιο ουσιαστικές μορφές πολιτικής συμμετοχής – ακόμη και αν αυτό σημαίνει αποδοχή συμβιβασμών, όπως η βραδύτερη πρόοδος ή η μείωση των επιλογών των καταναλωτών».

Αυτός ο τρόπος σκέψης είναι σχεδόν ομοιόμορφα διαδεδομένος σε όλο το πολιτικό φάσμα, από την αριστερά έως τη δεξιά, σύμφωνα με την έκθεση.

Το 11% υποστηρίζει ριζοσπαστικές πολιτικές τακτικές, συμπεριλαμβανομένης της βίας

Ωστόσο, η επιθυμία για μετασχηματισμό πρέπει να συνυπολογίσει τα σημάδια μεγάλης απογοήτευσης, ιδίως μεταξύ των ατόμων στην ηλικία των 30 ετών, πολλά από τα οποία δηλώνουν ότι αισθάνονται πολιτικά κουρασμένα και απογοητευμένα από τη δημοκρατία.

Σχεδόν οι μισοί νέοι Ευρωπαίοι (47%) δηλώνουν ότι αισθάνονται βαθιά πολιτική απογοήτευση.

Εν τω μεταξύ, το 28% από αυτούς υποστηρίζει ανοιχτά αυτό που η μελέτη αποκαλεί «ρεγκρεστικές οπτικές της κοινωνίας», όπως «η αποκατάσταση των παραδοσιακών ρόλων των φύλων και η περιθωριοποίηση των μειονοτήτων».

Η υποστήριξη για αυτές τις απόψεις είναι υψηλότερη στην Πολωνία (33%) και τη Γαλλία (34%).

Τελικά, μια σημαντική μειοψηφία (11%) δηλώνει ότι υποστηρίζει ακραία μέτρα για την καταστολή της πολιτικής διαφωνίας, όπως η κακοποίηση των αντιπάλων ή η νομιμοποίηση της βίας ως μέσου για την επιβολή αλλαγών. Η υποστήριξη αυτή κορυφώνεται στη Γαλλία με 17%.

Σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των νέων Ευρωπαίων (57%) δηλώνει ότι δεν ασχολείται ιδιαίτερα με την πολιτική, πράγμα που σημαίνει ότι, ακόμη και αν έχουν πολιτικές απόψεις και πεποιθήσεις, διστάζουν να αναλάβουν οποιαδήποτε συγκεκριμένη δράση πέρα από την ψήφο.

Σπάνια γίνονται μέλη πολιτικών κομμάτων, συμμετέχουν σε διαδηλώσεις, υποστηρίζουν πρωτοβουλίες πολιτών ή δημοσιεύουν τις απόψεις τους στο διαδίκτυο, και προτιμούν να «παίζουν με ασφάλεια» εστιάζοντας σε δραστηριότητες με χαμηλό κοινωνικό κίνδυνο, όπως υπογραφές και δωρεές.

Είναι ενδιαφέρον ότι, για όσους ασχολούνται με την πολιτική, ο χώρος εργασίας έχει γίνει ένα από τα πιο συνηθισμένα πεδία για την υπεράσπιση αιτημάτων και την έκφραση πολιτικών ιδεών, σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερο από τις ίδιες τις διαδηλώσεις.