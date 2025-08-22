newspaper
Σε εξέλιξη η φωτιά στη Βάλια Κάλντα, σε απομακρυσμένο και δύσκολα προσεγγίσιμο σημείο
Ευρώπη: Γιατί οι νέοι χάνουν την εμπιστοσύνη τους στη Δημοκρατία – Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους
Κόσμος 22 Αυγούστου 2025 | 09:00

Ευρώπη: Γιατί οι νέοι χάνουν την εμπιστοσύνη τους στη Δημοκρατία – Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους

Οι νέοι στην Ευρώπη γίνονται πιο δύσπιστοι για τη Δημοκρατία και πιο ανοιχτοί σε εναλλακτικές - Οι αιτίες εντοπίζονται στις επίμονες ανισότητες, τη διαφθορά και την οικονομική ανασφάλεια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Vita.gr
Η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς που αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της Δημοκρατίας έχει αρχίσει να χάνεται, με τα ευρήματα των πρόσφατων ερευνών να είναι ανησυχητικά, ιδιαιτέρως μεταξύ των νέων. Λιγότεροι από έξι στους δέκα νέους στην Ευρώπη πιστεύουν ότι η Δημοκρατία είναι η καλύτερη μορφή πολιτεύματος, ενώ ένας στους δέκα θα υποστήριζε κάποιο αυταρχικό καθεστώς υπό προϋποθέσεις. Για το πολιτικό σύστημα, μόνο το 6% πιστεύει ότι λειτουργεί καλά.

Πάνω από 25% όσων γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1990 δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις τους

Ωστόσο, δεν φαίνεται να απορρίπτουν τη Δημοκρατία ως μορφή διακυβέρνησης, αλλά τη Δημοκρατία όπως διαμορφώνεται σε συνθήκες διαφθοράς, όπου κυριαρχούν οι ανισότητες, η οικονομική ανασφάλεια και οι χαμηλές προσδοκίες, σύμφωνα με τα ευρήματα πρόσφατης πανευρωπαϊκής έρευνας. Δεν πρόκειται για απλή απογοήτευση, αλλά για διάβρωση της εμπιστοσύνης στη δημοκρατία όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους θεσμούς.

Όταν οι κυβερνήσεις, η δικαιοσύνη, οι δημόσιες υπηρεσίες θεωρούνται αναποτελεσματικοί θεσμοί, ανεύθυνοι ή άδικοι, η εμπιστοσύνη στη δημοκρατία κλονίζεται. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Κοινωνική Έκθεση του ΟΗΕ για το 2025 που επικαλείται το Conversation, η θεσμική αυτή εμπιστοσύνη μειώνεται παγκοσμίως και είναι πιο έντονη ανάμεσα τους νέους.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα, περισσότερο από το 25% όσων γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1990 δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις τους. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνω των 65 ετών είναι περίπου 17%.

Στη Γαλλία και την Ισπανία, μόνο οι μισοί νέοι πιστεύουν ότι η δημοκρατία είναι η καλύτερη μορφή διακυβέρνησης, με ακόμη χαμηλότερη υποστήριξη μεταξύ των Πολωνών. Η πλειοψηφία της Gen Ζ της Ευρώπης – το 57% – προτιμά τη δημοκρατία από οποιαδήποτε άλλη μορφή διακυβέρνησης. Ωστόσο, τα ποσοστά υποστήριξης ποικίλλουν σημαντικά, φτάνοντας μόλις το 48% στην Πολωνία και μόνο περίπου το 51-52% στην Ισπανία και τη Γαλλία, με τη Γερμανία να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό με 71%.

Το υψηλότερο ποσοστό όσων δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να είναι υπέρ μιας αυταρχικής διακυβέρνησης υπό συνθήκες καταγράφεται στην Ιταλία με 24% και το χαμηλότερο στη Γερμανία με 15%. Στη Γαλλία, την Ισπανία και την Πολωνία το ποσοστό ήταν 23%.

Οι έρευνες δείχνουν ότι αυτό δεν είναι προσωρινό. Πρόκειται για μια γενεαλογική αλλαγή στον τρόπο που οι πολίτες σχετίζονται με την εξουσία. Για πολλά χρόνια, η Ευρώπη φαινόταν να αντιστέκεται σε αυτήν την τάση, αλλά πλέον το μοτίβο έχει αντιστραφεί. Σήμερα οι νέοι είναι πιο δύσπιστοι, πιο απογοητευμένοι και πιο ανοιχτοί σε εναλλακτικές.

Ευρώπη: Γιατί η Δημοκρατία μοιάζει να μη λειτουργεί

Η επίμονη ανισότητα διευρύνει τις κοινωνικές αποστάσεις, τροφοδοτώντας την αγανάκτηση και την αίσθηση ότι «το σύστημα είναι στημένο». Αν και η εισοδηματική ανισότητα στην Ευρώπη δεν έχει αυξηθεί τόσο απότομα όσο αλλού, οι γενεαλογικές ανισότητες βαίνουν αυξανόμενες. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, τα εισοδήματα των Ευρωπαίων έχουν σταθεροποιηθεί από την οικονομική κρίση του 2007 – 2008. Ωστόσο, οι νέοι έχουν πλέον το χαμηλότερο διάμεσο εισόδημα από όλες τις ηλικιακές ομάδες, την ώρα που τα εισοδήματα των συνταξιούχων έχουν αυξηθεί.

Η οικονομική ανασφάλεια εντείνει την αίσθηση ότι ο πλούτος και οι ευκαιρίες κατανέμονται άνισα. Πολλοί νέοι Ευρωπαίοι νιώθουν παγιδευμένοι, ανίκανοι να αντέξουν το κόστος στέγασης, να χτίσουν καριέρες ή να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Στην έρευνα Young Europe 2025, περισσότερο από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η διασφάλιση προσιτού κόστους ζωής πρέπει να είναι κορυφαία πολιτική προτεραιότητα.

Παρ’ όλα αυτά, οι θεσμοί που υποτίθεται ότι προσφέρουν ασφάλεια και ευκαιρίες συχνά θεωρούνται αναποτελεσματικοί και εκτός πραγματικότητας. Όταν λοιπόν αποτυγχάνουν να προστατεύσουν τους πολίτες από τους κινδύνους ή να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους, το κοινωνικό συμβόλαιο που στηρίζει τη δημοκρατία σπάει. Η γενεαλογική συμφωνία προόδου διαλύεται.

Πολλοί νέοι Ευρωπαίοι δεν πιστεύουν πλέον ότι η δημοκρατία εγγυάται κοινωνική κινητικότητα ή προστατεύει την αξιοπρέπειά τους. Η απογοήτευση αυτή έχει επιδεινωθεί από τις κρίσεις που χαρακτήρισαν τη γενιά τους: την προσφυγική κρίση, την πανδημία, το άγχος από την επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής, έως τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όλα αυτά κλόνισαν την πίστη τους στην ικανότητα των θεσμών να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Τι πρέπει να γίνει

Για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στη δημοκρατία, απαιτείται οι θεσμοί να αρχίσουν να λειτουργούν. Να παρέχεται στους πολίτες προσιτή στέγαση και αξιοπρεπής εργασία, να εξασφαλιστεί ένας βιώσιμος πλανήτης και να υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή στις πολιτικές διαδικασίες.

Μία από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές γι’ αυτό είναι η καθολική, χωρίς αποκλεισμούς κοινωνική προστασία. Όπου οι δημόσιες υπηρεσίες θεωρούνται δίκαιες, προσβάσιμες και αξιόπιστες, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς είναι ισχυρότερη. Δεν πρόκειται για δίχτυ ασφαλείας, αλλά για ένα ορατό σημάδι ότι το κράτος εργάζεται για όλους, όχι μόνο για τους προνομιούχους.

Η συμπεριληπτικότητα μεταξύ των γενεών είναι πολύ σημαντική για το πώς θα πορευτούμε. Στην Ευρώπη, οι δαπάνες για συντάξεις παραμένουν υψηλές σε σχέση με τα προγράμματα που χρειάζονται οι νέοι – επίδομα ανεργίας, στεγαστική υποστήριξη, παιδική μέριμνα – και που είναι συχνά υποχρηματοδοτούμενα.

Όταν όμως η δημοκρατική φθορά αφήνεται ανεξέλεγκτη, οι διαιρέσεις βαθαίνουν, ο δημόσιος χώρος συρρικνώνεται και ο αυταρχισμός ριζώνει. Η Δημοκρατία λειτουργεί στην πράξη, όχι στα λόγια. Πρέπει να αποδείξει ότι δουλεύει για όλους.

Economy
ΔΕΘ: Σημάδια ανησυχίας για την ελληνική οικονομία; – Τι φοβούνται στην κυβέρνηση

ΔΕΘ: Σημάδια ανησυχίας για την ελληνική οικονομία; – Τι φοβούνται στην κυβέρνηση

Crypto
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
Stream
ΠΟΥ: Επτά μέτρα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διεθνώς
Κλιματική αλλαγή 22.08.25

ΠΟΥ: Επτά μέτρα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διεθνώς

Έκθεση των Παγκόσμιων Οργανισμών Υγείας και Μετεωρολογίας με τη συμμετοχή Έλληνα καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προτείνει λύσεις για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Μακρόν – Νετανιάχου: Οι σχέσεις των δύο ηγετών έχουν διαρραγεί
Κόσμος 22.08.25

Μακρόν – Νετανιάχου: Οι σχέσεις των δύο ηγετών έχουν διαρραγεί

Όλο και πιο βαριές κουβέντες ανταλλάσσουν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή την πρόθεση του πρώτου να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο καλεί τον λαό να κινητοποιηθεί ενάντια στις «απειλές» των ΗΠΑ
«Φτάνει πια» 22.08.25

Ο Μαδούρο καλεί σε κινητοποίηση ενάντια στις «απειλές» των ΗΠΑ

«Εκρινα αναγκαίο και σκόπιμο το Σάββατο και την Κυριακή να οργανώσουμε μεγάλες κινητοποιήσεις», είπε ο κ. Μαδούρο, αντιδρώντας στην απόφαση των ΗΠΑ να στείλει αρμάδα στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου διατάσσει διαπραγματεύσεις για τους ομήρους ενώ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα
Στη Γάζα 22.08.25

Διαπραγματεύσεις με συνέχιση της σφαγής στη Γάζα διατάσσει ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου διέταξε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και ο ισραηλινός στρατός απαιτεί «πλήρη εσπευσμένη απομάκρυνση» προσωπικού και ασθενών από την πόλη της Γάζας.

Σύνταξη
Τραμπ: Παράνομος ο διορισμός πρώην δικηγόρου του στη θέση της Γενικής Εισαγγελέως του Νιου Τζέρσεϊ
Νιου Τζέρσεϊ 22.08.25

Παράνομος ο διορισμός πρώην δικηγόρου του Τραμπ στη θέση Γενικής Εισαγγελέως

Ηττα για τον Τραμπ συνιστά η απόφαση δικαστή να κρίνει ότι η Αλίνα Χάμπα, πρώην δικηγόρος του προέδρου των ΗΠΑ, εκτελεί παράνομα τα καθήκοντα της Γενικής Εισαγγελέως του Νιου Τζέρσεϊ.

Σύνταξη
Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκε νεαρός παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ – Διέπραξε τα αδικήματα όταν ήταν ανήλικος
«Ηταν παιδί...» 22.08.25

Εκτελέστηκε νεαρός στη Σαουδική Αραβία παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ

«Η ποινή του θανάτου εκτελέστηκε» για νεαρό, όπως έγινε γνωστό στη Σαουδική Αραβία, παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ που θύμιζαν ότι είχε καταδικαστεί για παραβιάσεις του νόμου όταν ήταν ακόμη ανήλικος.

Σύνταξη
Ο στρατός του Νίγηρα ισχυρίζεται πως σκότωσε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ
Νίγηρας 22.08.25

«Σκοτώσαμε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ»

Τη 15η Αυγούστου 2025 οι ένοπλες δυνάμεις του Νίγηρα εξουδετέρωσαν τον διαβόητο Μπακούρα, επίφοβο αρχηγό της σέκτας Μπόκο Χαράμ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γενικό επιτελείο.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τη χορήγηση βίζας σε ξένους οδηγούς φορτηγών – «Θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή Αμερικανών»
Αναστολή βίζας 22.08.25

Στοπ από ΗΠΑ στους ξένους οδηγούς φορτηγών

«Αναστέλλουμε κάθε χορήγηση βίζας εργασίας σε αλλοδαπούς οδηγούς φορτηγών», ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θέτουν «σε κίνδυνο ζωές Αμερικανών και βλάπτουν το βιός των αμερικανών οδηγών φορτηγών»

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και 36 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση
«Ναρκωτρομοκρατική» 22.08.25

Πολύνεκρη βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση στην Κολομβία

«Ναρκωτρομοκρατική» χαρακτήρισε ο δήμαρχος της Κάλι στην Κολομβία τη βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση, που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Σύνταξη
Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί» – Ενημέρωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 22.08.25

Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί»

Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί», επισημαίνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, υπενθυμίζοντας ότι, εκτός των άλλων, «16 εκατομμύρια Σύροι εξακολουθούν να χρειάζονται ανθρωπιστική στήριξη».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κάμπινγκ: Παρά τις αναποδιές αντέχουν – Στο Σεπτέμβριο το «κλειδί» για το πώς θα κλείσει η φετινή σεζόν
Planet Travel 22.08.25

Κάμπινγκ: Παρά τις αναποδιές αντέχουν – Στο Σεπτέμβριο το «κλειδί» για το πώς θα κλείσει η φετινή σεζόν

Μπορεί ο φετινός Μάιος να χάθηκε λόγω κακοκαιρίας και ο Ιούλιος να «ψαλιδίστηκε» από απεργίες στα πλοία, όμως η τουριστική σεζόν στα κάμπινγκ δεν έχει πει την... τελευταία της λέξη.

Σύνταξη
Βόλος: Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου από τροχαίο – Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του
Κρίσιμη κατάσταση 22.08.25

Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου στον Βόλο από τροχαίο - Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και η οικογένεια βρέθηκε στο οδόστρωμα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Λήστευαν οδηγούς ταξί προσποιούμενοι τους πελάτες – Έστηναν ενέδρες και με βία έκλεβαν χρήματα
Θεσσαλονίκη 22.08.25

Έμπαιναν ως πελάτες στα ταξί και μετά τους... λήστευαν

Οι ληστείες έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή οικισμού των Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη, και οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα στοιχεία τεσσάρων εμπλεκόμενων ατόμων, προχωρώντας ταυτόχρονα στη σύλληψη ενός εξ’ αυτών

Σύνταξη
Εθνική Οδός: Ιλιγγιώδης ταχύτητα από οδηγό – Έφτασε τα 200 χλμ/ώρα, συνελήφθη και του πήραν το δίπλωμα
Ασυνείδητος 22.08.25

Ιλιγγιώδης ταχύτητα από οδηγό στην Εθνική Οδό - Έφτασε τα 200 χλμ/ώρα, συνελήφθη και του πήραν το δίπλωμα

Ο 33χρονος ημεδαπός οδηγός αγνόησε... επιδεικτικά κάθε κανόνα οδικής ασφάλειας, τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα στην εθνική οδό, όμως συνελήφθη από την Τροχαία

Σύνταξη
Ο Τσίπρας ανοίγει το βήμα του – πρώτα το βιβλίο και μετά το… κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 22.08.25

Ο Τσίπρας ανοίγει το βήμα του – πρώτα το βιβλίο και μετά το… κόμμα

Ήρθε η ώρα να εξιστορήσει τη δική του εκδοχή για το 15-19, ολοκληρώνει τη συγγραφή του βιβλίου του, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Σαμαρά «απειλούν» ΝΔ και κεντροαριστερά.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΗΠΑ – ΕΕ: Εκκρεμότητες και εξαιρέσεις της εμπορικής συμφωνίας
Αποκωδικοποίηση 22.08.25

Εκκρεμότητες και εξαιρέσεις της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - ΕΕ

Οι εμπορικές συνομιλίες πρόκειται να συνεχιστούν μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, καθώς οι διαπραγματευτές επιδιώκουν να κωδικοποιήσουν την αρχική συμφωνία του περασμένου μήνα

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
Εκρηκτικό μείγμα 22.08.25

Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Λίγες μόνο ημέρες μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία στις 29 Αυγούστου για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2025, χιλιάδες αγρότες αδυνατούν να προχωρήσουν στην οριστικοποίησή τους

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
ΠΟΥ: Επτά μέτρα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διεθνώς
Κλιματική αλλαγή 22.08.25

ΠΟΥ: Επτά μέτρα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διεθνώς

Έκθεση των Παγκόσμιων Οργανισμών Υγείας και Μετεωρολογίας με τη συμμετοχή Έλληνα καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προτείνει λύσεις για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Φάμελλος: Απαιτούμε 100% αποζημίωση χωρίς προϋποθέσεις για τους πυρόπληκτους – Πυρά σε Μητσοτάκη
ΣΥΡΙΖΑ 22.08.25

Φάμελλος: Απαιτούμε 100% αποζημίωση χωρίς προϋποθέσεις για τους πυρόπληκτους – Πυρά σε Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε την αδυναμία της Πολιτείας και στην πρόληψη, αλλά και στον συντονισμό και στα διαθέσιμα μέσα κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών

Σύνταξη
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

