Με τα χαρακτηριστικά «κίτρινα και μπλε» του Παναιτωλικού φωταγωγήθηκε η Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου του Αγρινίου.

Σε μια συμβολική κίνηση τιμής για την πορεία και την προσφορά της ομάδας στην περιοχή, η φωταγώγηση της γέφυρας αποτέλεσε έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής.

Δείτε εικόνες από τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναιτωλικός γιόρτασε και στο γήπεδο τα 100 χρόνια από την ίδρυση του, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας αντιμετώπισε την Κηφισιά στο Αγρίνιο.

Οι Αγρινιώτες αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ, ανέτρεψαν το σκορ και επικράτησαν με 2-1 σε ένα πολύ σημαντικό ματς τόσο από άποψη βαθμολογική, όσο και από το γεγονός ότι ήταν ένα παιχνίδι – φιέστα για τα γενέθλια του συλλόγου.