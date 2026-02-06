Με τον Παναιτωλικό εκτίει την ποινή του ο Ποντένσε

Στο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό στο Καραϊσκάκη, για την 22η αγωνιστική της Super League, θα εκτίσει την ποινή της μιας αγωνιστικής ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ του Ολυμπιακού έχει συμπληρώσει τρεις κίτρινες κάρτες (σ.σ. στο ντέρμπι με την ΑΕΚ) και έτσι οι «ερυθρόλευκοι» αποφάσισαν, όπως τους δίνει το δικαίωμα ο κανονισμός, να μην αγωνιστεί κόντρα στους Αγρινιώτες, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, αφού τα άλλα τρία ματς στα οποία θα μπορούσε να μην αγωνιστεί ο 30χρονος ήταν το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (20η αγ.), το δύσκολο εκτός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό (21η αγ.) και το επίσης εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό (23η αγ.).

Στο τελευταίο ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης ο Ποντένσε ήταν εξαιρετικός δείχνοντας πως είναι πανέτοιμος ενόψει Παναθηναϊκού, ενώ συνολικά φέτος έχει καταγράψει 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 2 γκολ και 8 ασίστ.

Αναλυτικά, το απουσιολόγιο της Super League, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας αρχής: