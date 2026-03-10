Ο Μπαζίνας είναι από τα πιο «hot» ονόματα του καλοκαιριού – Η πρόταση του ΠΑΟΚ και το ενδιαφέρον των «αιωνίων»

Σταθερά ανοδική πορεία έχει τα τελευταία χρόνια ο Νάσος Μπαζίνας, με τον 23χρονο γκαρντ να έχει φτάσει πλέον να είναι ο αρχηγός της ομάδας του Προμηθέα και από τα βασικά στελέχη της ομάδας.

Ο διεθνής γκαρντ όπως είναι φυσικό έχει τραβήξει τα βλέμματα των μεγάλων, Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού, ενώ και ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως έχει μπει στο παιχνίδι της απόκτησής του.

Ο Μπαζίνας και η κρούση από τον ΠΑΟΚ

Ο Μπαζίνας έχει δεχθεί πρόταση από τον ΠΑΟΚ στην οποία περιλαμβάνεται και buy out για τον Προμηθέα, ενώ στον ίδιο τον παίκτη προσφέρθηκε τριετές συμβόλαιο. Ωστόσο, την περίπτωσή του παρακολουθούν και οι «αιώνιοι».

Ο Παναθηναϊκός τον έχει στα ραντάρ του, ενώ ο Ολυμπιακός δεν αποκλείεται να κάνει παρόμοια κίνηση όπως με τον Καραγιαννίδη. Δηλαδή να τον αποκτήσει από τον Προμηθέα, αλλά να παραμείνει ο παίκτης στην ομάδα ως δανεικός, προκειμένου να «ψηθεί» αγωνιστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως τη φετινή σεζόν ο Μπαζίνας έχει 17 ματς στη Stoiximan GBL, με 6,4 πόντους ανά 19,1 λεπτά το παιχνίδι και είναι από τους πλέον ανερχόμενος γκαρντ του ελληνικού μπάσκετ.